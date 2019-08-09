ЦИК отказался рассмотреть жалобу Галяминой из-за подачи ею иска в суд
Центризбирком не будет рассматривать жалобу муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой на решение Мосгоризбиркома, отказавшегося зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
По словам Памфиловой, ЦИК мог бы рассмотреть 241 подпись. «Возможно, мы бы их вытянули в пользу заявителя», – отметила она. По ее словам, ЦИК уже потратил «массу времени» и начал рассматривать жалобу Галяминой. «Когда уже я дала поручение и наши коллеги стали заниматься рассмотрением этих подписей, выяснилось, что заявитель подала в суд еще, по-моему, 26 июля», – уточнила Памфилова во время заседания рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб. Представители Галяминой, присутствовавшие на прошлом заседании рабочей группы, не уведомили ЦИК о подаче иска, сказала Памфилова. Такую ситуацию она назвала неуважением к ЦИК и избирателям. «Нельзя так делать. Аппарат работал вхолостую», – заключила Памфилова.
Согласно законодательству, ЦИК не может рассмотреть жалобу, если заявитель одновременно с ней подал заявление в суд. В четверг, 8 августа, рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Галяминой. По результатам дополнительной проверки подписей избирателей из ранее забракованных действительными были признаны 67 подписей, но для регистрации кандидатом в Мосгордуму Галяминой не хватает 322 подписей. Во время заседания рабочая группа ЦИК к утру пятницы решила дополнительно проверить еще около 240 из ранее забракованных подписей. На этом заседании Галямина не присутствовала, так как сейчас она находится в спецприемнике. Во вторник, 6 августа, Чертановский суд Москвы приговорил ее к 15 суткам административного ареста за участие в не согласованной со столичной мэрией акции протеста 27 июля. В конце июня Галямина получила 10 суток административного ареста за призывы участвовать в протестной акции.
Ранее ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Елену Русакову, Александра Руденко, Любовь Соболь и Константина Лисицу.