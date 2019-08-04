Памфилова пообещала реформировать институт сбора подписей на выборах

Для улучшения процедуры сбора подписей (на фото) нужно ее упростить, считают в Центризбиркоме Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова считает возможным упростить процедуру сбора подписей кандидатами на выборах. Об этом она заявила на заседании ЦИК в пятницу. По ее словам, предложения, которые позволят сделать механизм «более определенным, чтобы было меньше возможностей интерпретировать те или иные статьи, чтобы не было возможности по надуманным поводам отторгать кандидатов», уже подготовлены экспертами ЦИК и будут обсуждаться на рабочей группе в администрации президента, но уже после осенних выборов.

Большинству независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации из-за высокой, по мнению избиркомов, доли брака в подписях. В свою очередь оппозиция, призывая сторонников к акциям протеста, ссылалась на придирки и намеренные ошибки при проверке подписей через ведомственные базы данных. Некоторые политики и общественные деятели даже призывали отменить институт сбора подписей, отмечает Памфилова, но его существование она сомнению не подвергает. Этот институт хорошо себя зарекомендовал во многих странах и «для настоящего политика это способ общения со своими потенциальными избирателями», напомнила председатель ЦИК.

На прошлой неделе рабочая группа ЦИК завершила проверку по жалобам независимых кандидатов Юлии Серебрянской (45-й округ) и Константина Лисицы (43-й округ), оспаривавших снятие с выборов. Обоим решено отказать в удовлетворении жалоб. Лисица, которому 140 подписей забраковали из-за того, что их сборщица оказалась членом участкового избиркома, так и не смог доказать, что женщину включили в состав УИК без ее ведома. Серебрянской, у которой Мосгоризбирком забраковал почти 700 подписей, эксперты ЦИК, толкуя сомнения в пользу кандидата, вернули 96 автографов. Но при этом обнаружили в числе подписантов 13 покойников и «сдвоенные» подписи – когда за одного и того же избирателя на разных листах стоят разные подписи. ЦИК даже пообещал отправить эти материалы в Следственный комитет, чтобы там разобрались, как покойные граждане подписались за кандидата. В результате Серебрянская отозвала свою жалобу, посетовав на то, что у кандидата нет инструментов для эффективного контроля за сборщиками. Цифровые методы сбора могли бы решить этот вопрос, надеется она.

С инициативой внедрить сбор подписей через портал «Госуслуги» – причем не только избирателей, но и муниципальных депутатов при преодолении муниципального фильтра – выступила в июле Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО). Такое нововведение позволит минимизировать непрозрачность и субъективизм процедуры регистрации кандидатов, настаивают политологи.

Вице-президент РАСО Евгений Минченко говорит, что как член научно-экспертного совета при ЦИК передал Памфиловой свои предложения. Кроме того, добавляет он, аналогичная инициатива запущена на сайте «Российская общественная инициатива» и если в течение года удастся собрать более 100 000 подписей, то правительство должно будет решить вопрос о ее рассмотрении на законодательном уровне.

Член научно-консультативного совета при ЦИК Аркадий Любарев вспоминает, что движение «Голос» предлагало ввести сбор подписей через «Госуслуги» еще в 2016 г. Тогда эта идея осталась невостребованной, но сейчас она начинает все более активно обсуждаться еще и потому, что узаконена подача через «Госуслуги» заявления о голосовании, – а если так, то почему бы не использовать портал и для сбора подписей? По мнению Любарева, сама по себе идея интересная, но ее надо прорабатывать, поскольку тут могут возникать разные нюансы. Определенно придется подумать о сокращении требуемого количества подписей: одно дело, когда кандидаты идут к избирателям, и совсем другое – когда избиратель должен пойти и сам что-то сделать.

Были и другие предложения об упрощении процедуры сбора подписей, вспоминает Любарев: например, он предлагал сократить их число до 1%, а уровень допустимого брака увеличить до 20%. Такие изменения можно было бы внести быстро и частично они даже обсуждались на кремлевской рабочей группе, но не нашли поддержки в Госдуме, отмечает эксперт. Теперь же любые новации придется отложить на период после выборов – сейчас всем просто не до того, констатирует он. Но уже всем понятно, что основательно корректировать придется и механизм сбора подписей, и технологию их проверки.