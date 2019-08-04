Политика / Демократия

Памфилова пообещала реформировать институт сбора подписей на выборах

Эксперты Центризбиркома считают лучшим вариантом использование портала «Госуслуги»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова считает возможным упростить процедуру сбора подписей кандидатами на выборах. Об этом она заявила на заседании ЦИК в пятницу. По ее словам, предложения, которые позволят сделать механизм «более определенным, чтобы было меньше возможностей интерпретировать те или иные статьи, чтобы не было возможности по надуманным поводам отторгать кандидатов», уже подготовлены экспертами ЦИК и будут обсуждаться на рабочей группе в администрации президента, но уже после осенних выборов.

Большинству независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации из-за высокой, по мнению избиркомов, доли брака в подписях. В свою очередь оппозиция, призывая сторонников к акциям протеста, ссылалась на придирки и намеренные ошибки при проверке подписей через ведомственные базы данных. Некоторые политики и общественные деятели даже призывали отменить институт сбора подписей, отмечает Памфилова, но его существование она сомнению не подвергает. Этот институт хорошо себя зарекомендовал во многих странах и «для настоящего политика это способ общения со своими потенциальными избирателями», напомнила председатель ЦИК.

На прошлой неделе рабочая группа ЦИК завершила проверку по жалобам независимых кандидатов Юлии Серебрянской (45-й округ) и Константина Лисицы (43-й округ), оспаривавших снятие с выборов. Обоим решено отказать в удовлетворении жалоб. Лисица, которому 140 подписей забраковали из-за того, что их сборщица оказалась членом участкового избиркома, так и не смог доказать, что женщину включили в состав УИК без ее ведома. Серебрянской, у которой Мосгоризбирком забраковал почти 700 подписей, эксперты ЦИК, толкуя сомнения в пользу кандидата, вернули 96 автографов. Но при этом обнаружили в числе подписантов 13 покойников и «сдвоенные» подписи – когда за одного и того же избирателя на разных листах стоят разные подписи. ЦИК даже пообещал отправить эти материалы в Следственный комитет, чтобы там разобрались, как покойные граждане подписались за кандидата. В результате Серебрянская отозвала свою жалобу, посетовав на то, что у кандидата нет инструментов для эффективного контроля за сборщиками. Цифровые методы сбора могли бы решить этот вопрос, надеется она.

С инициативой внедрить сбор подписей через портал «Госуслуги» – причем не только избирателей, но и муниципальных депутатов при преодолении муниципального фильтра – выступила в июле Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО). Такое нововведение позволит минимизировать непрозрачность и субъективизм процедуры регистрации кандидатов, настаивают политологи.

Вице-президент РАСО Евгений Минченко говорит, что как член научно-экспертного совета при ЦИК передал Памфиловой свои предложения. Кроме того, добавляет он, аналогичная инициатива запущена на сайте «Российская общественная инициатива» и если в течение года удастся собрать более 100 000 подписей, то правительство должно будет решить вопрос о ее рассмотрении на законодательном уровне.

Член научно-консультативного совета при ЦИК Аркадий Любарев вспоминает, что движение «Голос» предлагало ввести сбор подписей через «Госуслуги» еще в 2016 г. Тогда эта идея осталась невостребованной, но сейчас она начинает все более активно обсуждаться еще и потому, что узаконена подача через «Госуслуги» заявления о голосовании, – а если так, то почему бы не использовать портал и для сбора подписей? По мнению Любарева, сама по себе идея интересная, но ее надо прорабатывать, поскольку тут могут возникать разные нюансы. Определенно придется подумать о сокращении требуемого количества подписей: одно дело, когда кандидаты идут к избирателям, и совсем другое – когда избиратель должен пойти и сам что-то сделать.

Были и другие предложения об упрощении процедуры сбора подписей, вспоминает Любарев: например, он предлагал сократить их число до 1%, а уровень допустимого брака увеличить до 20%. Такие изменения можно было бы внести быстро и частично они даже обсуждались на кремлевской рабочей группе, но не нашли поддержки в Госдуме, отмечает эксперт. Теперь же любые новации придется отложить на период после выборов – сейчас всем просто не до того, констатирует он. Но уже всем понятно, что основательно корректировать придется и механизм сбора подписей, и технологию их проверки.

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