«Эффект митингов – ноль». Что было на встрече Памфиловой с оппозицией

Илья Яшин и Иван Жданов на встрече с главой ЦИК Евгений Разумный / Ведомости

Кандидаты в Мосгордуму, которым окружные комиссии отказали в регистрации, встретились во вторник с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, вышедшей на работу с больничного. Памфилова начала встречу с благодарности политику Алексею Навальному за то, что он разрекламировал эту встречу. «Эффект митингов для решения проблемы – ноль. Мы не политический орган, мы правоприменительный и обязаны обеспечивать контроль за исполнением законодательства», – отметила руководитель ЦИК.

По словам Памфиловой, ЦИК сделает все возможное ради избирателей, потому что «мы должны обеспечить именно их права». Она напомнила кандидатам, что в ЦИК можно подавать заявления после того, как Мосгоризбирком откажет им в обжаловании решений окружных комиссий. Глава ЦИК признала, что были ошибки со вводом данных об избирателях в систему ГАС «Выборы» и базу МВД.

«Яблочник» Сергей Митрохин заявил, что надежды на изменение ситуации связаны с вмешательством Памфиловой. По его мнению, сотрудники комиссий намеренно вводили ошибочные данные с подписных листов в систему ГАС «Выборы», при том что никого из кандидатов не допустили к наблюдению за этой процедурой. Подписи кандидатов власти проверялись кулуарно, туда не пускали независимых кандидатов, а когда проверяли подписи оппозиционеров, их соперники могли присутствовать, возмутился Митрохин.

Система сбора подписей представляет собой фильтр для неугодных кандидатов, заявил Митрохин: «Процедура же проверки подписей дискредитирована этими выборами и доверие уже нельзя будет восстановить. Выход из ситуации – зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали подписи. Дайте нам возможность соревноваться друг с другом на выборах». Памфилова на это ответила, что ей все равно, какой политической ориентации кандидат, если нарушены права и действующее законодательство. «Думаете, мне нравится это законодательство? – воскликнула Памфилова. – А если на другой митинг придут 50 000 человек, которым вы не нравитесь, – нам что, и на их предложения реагировать? Зарегистрировать всех – это нереально».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которому также отказали в регистрации, заявил, что некоторые подписи повторно признавались бракованными (по закону у кандидата может быть не более 10% подписей, признанных недействительных или недостоверными), а также указал на ошибки ввода в систему ГАС «Выборы»: у него около 100 таких случаев, а у его соратника Александра Соловьева – более 1300. Также Гудков сказал, что ошибками признавались неправильные данные сборщиков подписей.

«Люди выходят на митинги, потому что их оскорбили, они возмущены. Люди не ждут от вас нарушения закона, они ждут от вас восстановления законности, потому что считают, что их права нарушены», – заявил глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Он подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на то, что подписи признавались графологами недостоверными по непонятным причинам: «Есть ощущение, что они выполняли заказ. Мы оказываемся в ситуации презумпции виновности, просто потому что мы оппозиционеры». Кандидат Анастасия Брюханова заявила, что заказала графологическую экспертизу подписей: «Сейчас же мы бегаем по избирателям и просим их написать заявления, что они давали за нас подписи. Это их раздражает, поэтому они и выходят на митинги».

В начале прошлой недели стало известно, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму, поскольку избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. К выборам не допустили Яшина, Гудкова, Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Оппозиционеры провели массовые акции у мэрии и Мосгоризбиркома, а также проводили встречи с избирателями на Трубной площади. В прошлую субботу на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, который собрал 22 500 человек – это стало одной из крупнейших публичных акций в Москве за последние годы. В митинге принял участие основатель ФБК Алексей Навальный, который выдвинул ультиматум московским властям: он предложил своим сторонникам через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты в депутаты.

Памфилова заявила, что ЦИК обратится в Мосгоризбирком, чтобы члены ЦИК присутствовали при рассмотрении жалоб кандидатов, а также попросила, чтобы жалобы одновременно направлялись в ЦИК. «Мы не можем принимать политические решения и регистрировать всех. Те, кто грозит митингами у мэрии, должны понимать, что [мэр Москвы Сергей] Собянин тоже не может принимать политические решения», – заявила Памфилова.

Муниципальный депутат Константин Янкаускас выразил благодарность Собянину, поскольку недопуск кандидатов объединил оппозицию. Он заявил, что кандидаты, которые поддержаны властями города, находились в лучших условиях при проверке подписей, чем независимые кандидаты. Он также обратил внимание, что нарушаются методические рекомендации ЦИК по проверке подписей избирателей. «Мне, например, жаль, что [лидера «Коррозии металла»] Сергея Троицкого сняли. Я, например, очень люблю его музыку. Почему Вакарчуку можно, а ему нельзя? Это к слову, что никого, кроме оппозиционеров, не сняли», – заявила Памфилова.

Любовь Соболь потребовала зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи. Она заявила, что графологи признали недостоверными подписи людей, которые готовы подтверждать, что действительно отдавали голоса в поддержку выдвижения кандидатов. При этом графологи не выдают никаких пояснений, почему они бракуют подписи. У нее графологи признали недостоверными таким образом 615 подписей.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, выбирать будут 45 депутатов. Документы на регистрацию на выборы сдали 290 человек, прошли регистрацию 233 кандидата: 179 – от партий, 62 – самовыдвиженцы. Распределение по партиям следующее: 45 кандидатов – от ЛДПР, 44 – от КПРФ, 40 – от «Справедливой России», 32 – от «Коммунистов России», четыре – от «Родины», два – от «Яблока» и по одному кандидату от «Гражданской силы», Партии зеленых и Партии роста. Кандидатов от «Единой России» в списке нет: все ее представители идут на выборы самовыдвиженцами.