В Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Евгений Разумный / Ведомости

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам. Акция была согласована с московскими властями, ее организаторами выступили представители незарегистрированной Либертарианской партии.

По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 15.30 мск на территорию проведения акции прошли 21 500 участников. На входе были установлены 19 рамок металлоискателей, оборудованных системой видеоконтроля. Организаторы оценили число участников в 20 000, полиция насчитала 12 000.

Также «Белый счетчик» сообщил о провокации на митинге: перед его началом недалеко от сцены, установленной на проспекте Сахарова, с подветренной стороны что-то подожгли. Инцидент произошел за территорией проведения акции, но дым дошел до рамок.

Люди скандировали: «Допускай», «Путин – вор», «Собянина под плитку», «Мы здесь власть». На митинг пришел политик Алексей Навальный, его встретили аплодисментами. Он сразу поднялся на сцену. Навальный призвал запустить проект «Умное голосование» и с помощью него выбирать любых кандидатов, кроме единороссов. Политик также предложил провести еще один митинг – в следующую субботу, у мэрии Москвы, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Евгений Разумный / Ведомости

Также на акцию пришли глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, член «Яблока» Елена Русакова, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и муниципальный депутат Константин Янкаускас. Последний со сцены призвал допустить всех желающих на митинг, по его мнению, полиция намеренно задерживает проход участников через рамки. Русакова, выступая со сцены, призвала расформировать Мосгоризбирком и отправить в отставку его председателя Валентина Горбунова, а также предложила создать движение «За свободные выборы». Яшин поддержал предложение Навального провести еще один митинг у мэрии.

Из-за проведения митинга ограничено движение на ряде улиц в центре города: перекрыты участок улицы Маши Порываевой от Каланчевской до переулка Докучаева, а также участок проспекта Сахарова от переулка Докучаева до Садового кольца. На митинге дежурили сотрудники Росгвардии.

Поводом для проведения акции стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В частности, к выборам не допустили Илью Яшина, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Избирательные комиссии Москвы сообщили, что обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Оппозиционеры считают, что подписи были забракованы специально, чтобы не пустить их на выборы. Они утверждают, что часть подписей забраковали графологи без объяснения причин. Кроме того, по словам независимых кандидатов, проверяющие намеренно совершали опечатки при проверке данных избирателей через систему ГАС «Выборы» и базу МВД.

Мосгоризбирком заявил о готовности заново проверить все подписи, сданные кандидатами в депутаты. Однако оппозиционеры призвали своих сторонников участвовать в акциях протеста, не поверив в намерение Мосгоризбиркома объективно рассмотреть их апелляции. В прошлое воскресенье несанкционированная акция прошла в Новопушкинском сквере, затем протестующие переместились к зданию мэрии Москвы, а потом к Мосгоризбиркому. Полиция разогнала протестующих, по официальным данным, были задержаны 25 человек. С понедельника по пятницу оппозиционеры собирались на Трубной площади, эти акции тоже не были согласованы с властями.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. На 45 мест претендуют более 200 человек.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму