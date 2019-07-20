Оппозиционеры выдвинули властям Москвы ультиматум

Они пообещали митинг у мэрии, если за неделю не будут зарегистрированы все независимые кандидаты

Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин на митинге за допуск на выборы Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве на проспекте Академика Сахарова 20 июля прошел митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам. Акция была организована представителями незарегистрированной Либертарианской партии и согласована с властями. Митинг обошелся без инцидентов.

Это была одна из самых массовых акций оппозиции за последнее время. Данные о числе участников мероприятия расходятся. Полиция насчитала на митинге 12 000 человек, в то время как организаторы заявили о 20 000. По информации проекта «Белый счетчик», который считает людей на митингах, на акцию пришло около 22 500 человек. Поскольку митинг был согласован, проход на территорию его проведения осуществлялся через рамки металлодетекторов. «Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживала проход людей, об этом же заявил со сцены муниципальный депутат Константин Янкаускас. Столичный главк МВД опроверг эту информацию.

На акции выступили глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, член «Яблока» Елена Русакова, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и другие. Все они подавали документы для регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, но не были допущены до выборов. Также в митинге принимал участие основатель ФБК Алексей Навальный. Выступая со сцены, он выдвинул ультиматум московским властям. Навальный предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты в депутаты. Как только они будут зарегистрированы, протесты прекратятся, подчеркнул политик. Об этом также заявил в своем выступлении Яшин. «Мы даем мэрии Москвы неделю на допуск нас к выборам», – заявил он.

«Ведомости» направили запрос руководителю пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнаре Пеньковой о том, что в мэрии думают по поводу ультиматума оппозиционеров.

Также Навальный призвал запустить проект «Умное голосование» и с помощью него поддерживать на выборах любых кандидатов, кроме единороссов.

В начале недели стало известно, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму. В частности, не были допущены Илья Яшин, Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. Избирательные комиссии Москвы сообщили, что обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Оппозиционеры считают, что подписи были забракованы специально, чтобы не пустить их на выборы. Они утверждают, что часть подписей забраковали графологи без объяснения причин. Кроме того, по словам независимых кандидатов, проверяющие намеренно совершали опечатки при проверке данных избирателей через систему ГАС «Выборы» и базу МВД. «Что мы нашли в протоколе избиркома: Анастасия Ыкторвна Балашова, Лев Клара Сюневна и другие удивительные люди», – рассказывал Гудков. «Эксперты, проверявшие подписи по базам МВД и ГАС "Выборы", намеренно вбивали опечатки. Невозможно случайно ошибиться, написав вместо "Викторовна" "Ыкторвна". А что такое "Лев Клара", я даже не могу объяснить», – писал он в Telegram-канале.

Первая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в прошлое воскресенье, 14 июля. Она не была согласована в властями. Участники акции сначала собрались в Новопушкинском сквере, затем переместились к зданию мэрии, а потом объявили бессрочный протест у Мосгоризбиркома. Когда собравшиеся остаться на ночь протестующие начали устанавливать палатки, вмешалась полиция: участники акции были разогнаны, 25 человек задержаны. После этого на протяжении всей недели оппозиционеры и их сторонники собирались на несанкционированные акции на Трубной площади.

Гудков, Соболь, Жданов, несколько членов «Яблока», которых не допустили к выборам, подали жалобы на решения окружных комиссий в Мосгоризбирком. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что встретится с не допущенными к выборам кандидатами в следующий вторник – до этого она находилась на больничном.

Власти просто не могут себе позволить сейчас зарегистрировать оппозиционеров, считает политолог Аббас Галлямов: «После таких массовых протестов это будет однозначно проинтерпретировано общественностью как то, что власть "испугалась" и "прогнулась". Голосовать за оппозиционеров придут не только их ядерные сторонники, но и колеблющиеся избиратели. Те обычно присоединяются к наиболее вероятному победителю, за "прогнувшихся" и "испугавшихся" же они не голосуют. В этой ситуации оппозиционеры выиграют с вероятностью сто процентов». Кремль также не может себе позволить, чтобы политики вроде Соболь заседали в парламентах, полагает Галлямов: «Одним из базовых столпов режима является принцип разделения оппозиции на "системную" и "несистемную". В депутатских креслах могут сидеть только оппозиционеры "системные" – это плата им за то, что они не критикуют лично Путина. Оппозиционеры "несистемные" же должны сидеть не в депутатских креслах, а в автозаках. Если Соболь вдруг окажется в кресле депутата Мосгордумы, этот порядок рухнет. "Системным" оппозиционерам станет просто незачем сохранять лояльность Кремлю. Они увидят, что можно критиковать Путина и быть при этом не маргиналом, которого полиция бьет палкой по голове, а оставаться респектабельным политиком, который заседает в Мосгордуме и которому полагается служебная машина и прочие радости. Тогда критиковать Путина бросятся все – благо рейтинг его снижается, а значит, за счет его критики можно будет заработать дополнительные очки».

Массовость протеста, его продолжительность, а также то, что в нем готовы участвовать все больше человек, – это все факторы, которые должны работать на протестующих, считает политолог Александр Кынев. «Здравый смысл говорит, что кого-то должны зарегистрировать, кого – вопрос. То, что зарегистрируют всех, – это фантастика, я в это верю слабо», – полагает он. Если зарегистрируют несколько кандидатов, но протесты после этого все равно не спадут, список, возможно, придется расширить, продолжил Кынев: «Могут вернуть "яблочников". От власти было бы нестандартно, если бы они кого-то из команды ФБК зарегистрировали, а кого-то – нет. Например, зарегистрировали бы Соболь, а Яшина со Ждановым – нет. Что делать в такой ситуации? Это вопрос». Мэрия подставилась очень сильно, они спровоцировали федеральный кризис, поэтому кого-то зарегистрировать должны, резюмировал политолог.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, выбирать будут 45 депутатов. Документы на регистрацию на выборы сдали 290 человек, прошли регистрацию 233 кандидата: 45 человек – от ЛДПР, 44 – от КПРФ, 40 – от «Справедливой России», 32 – от «Коммунистов России», четыре – от «Родины», два – от «Яблока» и по одному кандидату от «Гражданской силы», Партии зеленых и Партии роста. Кандидатов от «Единой России» в списке нет: все ее представители идут на выборы самовыдвиженцами.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму