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Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

Корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова сообщила, что после несогласованной акции 27 июля ей пришла повестка в военкомат. «Вообще я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову», – написала она в Facebоok, прикрепив фотографию документа.

По словам Цветковой, она присутствовала на акции у мэрии 27 июля как журналист, но несмотря на это была задержана. Человек, который вручал ей повестку, рассказал, что после несогласованных митингов госорганам было поручено проверять задержанных по всем базам – от налоговой до судебных приставов.

Евгений Разумный / Ведомости Задержание Марии Цветковой на несогласованной акции 27 июля

Ранее Следственный комитет России сообщил, что среди задержанных на акции 27 июля были выявлены 134 человека, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. В центре столицы, по данным полиции, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы