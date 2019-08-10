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Парфенов процитировал трек Face на митинге в центре Москвы

Журналист Леонид Парфенов выступил на митинге на проспекте Академика Сахарова. Свое выступление он завершил строчками из трека рэпера Face, заменив слово «юморист» на «журналиста»: «Gold on my wrist, я журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам».

Согласованная со столичными властями акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы началась в 14:00 мск на проспекте Сахарова. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.

К началу митинга проспект Сахарова был практически заполнен, несмотря на дождь. По данным МВД, к 14:00 мск число участников акции протеста составляло 7000 человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии