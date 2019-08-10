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В Петербурге полицейские задержали 20 участников пикетов за свободные выборы

В Санкт-Петербурге полицейские задержали около 20 человек, принимавших участие в пикетах за свободные выборы, передает «ОВД-инфо».

По информации «Фонтанки», среди задержанных – лидер петербургского штаба политика Алексея Навального Александр Шуршев. Его задержали перед началом акции протеста, проводимой сторонниками Навального у Гостиного двора. Сама акция протеста представляет собой серию одиночных пикетов в поддержку московских оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Помимо Шуршева также задержан замкоординатора штаба Навального Ольга Гусева, сообщили «Фонтанке» очевидцы. Полицейские предупреждают участников акции, что мероприятие не согласовано с властями.

В свою очередь «Новая газета» сообщила о задержании на акции протеста в Петербурге журналиста издания Лилит Саркисян.

В Москве в субботу проходит согласованная с мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14:00 мск. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек. На 15:00 мск число участников акции протеста составляло 15 000 человек, сообщало МВД.

Митинг в центре Москвы. Фотографии