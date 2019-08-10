Митинг на проспекте Сахарова. Главное

Максим Стулов / Ведомости

На проспекте Академика Сахарова в Москве с 14.00 проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Это пятая за месяц крупная протестная акция в столице. Митинг стал самым массовым за последнее время, отчасти, потому что прийти на акцию призывали многие известные журналисты, блогеры, музыканты с большой аудиторией в социальных сетях. Организаторы заявили до 100 000 человек.

К началу митинга проспект Сахарова был практически заполнен, несмотря на дождь. По данным «Белого счетчика», к 15.30 мск на митинг пришли 47 200 человек. МВД сообщило о 20 000 протестующих. Поскольку акция согласована с властями, проход на территорию ее проведения осуществляется через рамки. На входе просят развернуть плакаты и флаги.

Пришли телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Face, Oxxxymiron, группа «Кровосток», журналист Юрий Дудь. Oxxxymiron пришел в футболке с фотографией студента Егора Жукова, которого арестовали по делу о массовых беспорядках 27 июля. Со сцены выступили мама и сестра Анны Павликовой, арестованной по делу «Нового величия», и мама Жукова.

Выступили рэпер Face, группы Icepeak и «Кровосток», несмотря на то, что мэрия запретила музыкальные номера на митинге. Face исполнил три трека, в том числе «Юморист». Вместе с протестующими исполнитель скандировал «Россия» и «Допускай». Во время его выступления Росгвардия оцепила сцену, но задерживать музыканта не стали.

В штаб Любови Соболь пришла полиция. Еще до начала митинга в центр сбора подписей в пользу юриста Фонда борьбы с коррупцией вход был заблокирован, Соболь не успела выехать на проспект Сахарова. В ее штабе проходит обыск. ОМОН пришел также в студию YouTube-канала «Навальный Live».

Вместо Соболь выступил сотрудник ФБК, который после митинга призвал протестующих пройтись к администрации президента у метро Китай-город. Толпа ответила «да».

Первым на митинге выступил соратник Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. Он начал со слов: «Спасибо, что пришли, хотя всех пересажали». Выступление постоянно прерывалось из-за технических проблем. Толпа скандировала «Долой царя», «Россия будет свободной», «Один за всех и все за одного». Сам Гудков находится под арестом, вместо него выступила его супруга Валерия.

Парфенов закончил свое выступление строчками из трека Face «Юморист», заменив слово «юморист» на «журналист». «Gold on my wrist, я — журналист. Пошутил не так — и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо — самолетам, а цензура журналистам», — зачитал Парфенов. Он также заявил, что ОМОН — это новый хипстер Москвы, который делает, что хочет.

Акции протеста проходят 10 августа не только в Москве. С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, него пришло от 300 до 500 человек. Во Владивостоке представители оппозиции провели серию одиночных пикетов в центре города. Акции прошли также в Новосибирске, Томске, Иркутске, Омске, Красноярске и других городах Сибири и Дальнего Востока.

На митинге в Санкт-Петербурге задержали как минимум 39 человек, передает «ОВД-инфо». Также проект сообщает о шести задержанных в Москве и шести в Ростове-на-Дону.

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