Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Tatyana Makeyeva / REUTERS

На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он стал самым массовым за последние несколько лет. Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников. При этом отмечается, что часть протестующих не удалось посчитать, потому что их запускали через дополнительные рамки в переулках, установленные уже после начала митинга. МВД не называло итоговую цифру, около трех часов дня полиция сообщала о 20 000 протестующих.

Отчасти такое огромное число участников собралось, потому что прийти на акцию призывали многие известные журналисты, блогеры, музыканты с большой аудиторией в социальных сетях. Организаторы при согласовании митинга заявляли до 100 000 человек.

Самым запоминающимся выступлением отметился журналист Леонид Парфенов. Он раскритиковал действующую власть, заявив, что она завралась, осудил ситуацию с выборами в Мосгордуму и массовые задержания людей на несогласованных акциях. Завершил свое выступление Парфенов строчками из трека Face «Юморист», заменив слово «юморист» на «журналист». «Gold on my wrist, я – журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам», – зачитал Парфенов. Он также заявил, что ОМОН теперь – главный хипстер Москвы, «которая так похорошела при Собянине».

Несмотря на запрет мэрии, на митинге выступили рэпер Face, группы Icepeak и «Кровосток». Во время выступления Face Росгвардия оцепила сцену, но задерживать музыканта не стали. Сообщалось, что группу Icepeak после выступления сопровождала полиция, но задержание исполнителей не подтвердилось. Также на митинг пришел рэпер Oxxxymiron, но выступать не стал. На нем была футболка с фотографией студента Егора Жукова, которого арестовали по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Задержаний на самом митинге в Москве практически не было, однако после его окончания часть протестующих отправились гулять в центр города. Там, по данным ОВД-инфо», были задержаны более сотни человек. Отправиться в центр – к администрации президента – протестующих со сцены призвал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Борис Золотаревский. Сразу после своего выступления он был задержан.

Акция прошла без основных лидеров оппозиции. Из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму со сцены выступили только соратник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев, а также члены «Яблока» Елена Русакова и Сергей Митрохин. Сам Гудков находится под арестом, вместо него выступила его жена Валерия. Также административные аресты отбывают глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, директор ФБК Иван Жданов, политик Алексей Навальный. Любовь Соболь не пустили на митинг сотрудники ОМОНа, которые пришли с обыском в ее штаб за несколько минут до начала мероприятия.

Акции протеста прошли 10 августа не только в Москве. С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек. Во Владивостоке представители оппозиции провели серию одиночных пикетов в центре города. Акции прошли также в Новосибирске, Томске, Иркутске, Омске, Красноярске и других городах Сибири и Дальнего Востока.

Несогласованная акция в Санкт-Петербурге закончилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. На момент публикации проект «ОВД-инфо» сообщал о 86 задержанных.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы