«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Maxim Shemetov / REUTERS

<...> Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.

Наша власть сама устраивает выборы. И сама определяет правила, и сама следит за соблюдением этих правил, и сама — о чудо! — главный участник этих выборов. И сама эти выборы выигрывает. И только на такие выборы, которые подконтрольны ей с заранее известным результатом, наша власть и согласна. И страшно злится, когда случаются осечки.

Вот сейчас 20 лет Путину. 20 лет! Брежневу было 18, в предыдущем-то застое. А это ведь не только потому, что Кремль так творчески использовал слово «подряд» в тексте про президентские сроки в Конституции. А потому, что в 2007 году даже раскрутку Медведева люди принимали за выборы президента. А тогда был раскручен еще Иванов, чтобы на всякий случай, ежели надо, он получил 70%. Но Путин решил, что Медведев пусть получает, он искомые 70% получил. И где теперь Медведев, и где Иванов? И где эти десятки миллионов голосов, которые были отданы за притворного президента России, местоблюстителя царского трона? Это же электорат одноразового использования: решили задачу — и всё, дальше у нас будут другие трюки.

Вот теперь эти трюки на выборы в Мосгордуму, причем трюки устаревшие. И вся эта катавасия с подписями, когда у одних они заведомо хорошие, но нельзя проверить, так ли они хороши, а у других подписи заведомо плохие, но нельзя выяснить, чем они заведомо плохи. А уж когда эти нынешние депутаты Мосгордумы от «Единой России» теперь, когда просели рейтинги партии власти, выдвигаются как самовыдвиженцы, а потом, когда они попадут в Мосгордуму, они будут голосовать все-таки как «Единая Россия» – это в чистом виде наперстничество. И никому уже от этой лжи не деться. А поскольку врут давно, то ложь уже опирается на насилие, потому что она не выстоит и никто не останется в стороне.

Вот там совсем недалеко Высшая школа экономики. Такой весь из себя элитный вуз с мировыми рейтингами и всякими прогрессивными науками. И что в результате изучения прогрессивных наук? У студента этой вышки Егора Жукова либеральные взгляды, он выходит их отстаивать на акцию протеста, и его предсказуемо заметают. И как теперь восстановить эту гармонию между прогрессивной наукой и лояльностью, когда студент должен верить в госидеологию, а другие ректоры уже заранее грозят исключениями за участие в протестных акциях? Вот до какого срама нужно дойти в этой лжи, чтобы русский ректор вперед полиции бежал бы наказывать собственных студентов?

И вот еще ближе бульвары распрекраснейшие. В прошлую субботу на них нельзя было гулять с мыслью, что ты не доверяешь власти. Вот выхожу я на бульвары с этой мыслью крамольной и этим создаю массовые беспорядки. Чтобы точно сорвать эту акцию, ОМОН блокировал бульвары <...> Потому что ОМОН — хозяин города. Потому что только у ОМОНа демонстрации согласованные, своевременные, санкционированные. И ОМОН стоит, где хочет, и ходит, где хочет, и паркуется, где хочет, И еще метелит всех остальных. И вот спасибо, мы дожили: теперь ОМОН — главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине.

И дело не в Мосгордуме даже. Но если мы сегодня скажем, что это вранье политическое, и других будем убеждать: «Ну не ведитесь! Ну какие это на хрен выборы! Ну вранье это!» И власти скажем: «Ну и завралась ты уже вся! Уже все твои приемы наперечет. Ну уже видно – Манька-облигация, воровка на доверии. Ну сколько можно?» Может быть, тогда это уже станет началом конца всероссийского политического вранья. И началом конца всероссийского доверия к этому политическому вранью.

И последнее. Вот до чего на воре и шапка горит, и власть привыкла менять на ходу свои же правила, что, увидев, сколько рэперов вписалось сегодня, они стали слать вслед, задним числом предупреждения, что нельзя петь, потому что это концерт, а не митинг. Как будто этот микрофон выдается с лицензией «Только проза». Но, во-первых, я надеюсь, что рэперы не такие пай мальчики послушные, а во-вторых, мы же тоже солидарны с русским рэпом, у которого отменились столько количество концертов за последний сезон. Еще не хватало, чтобы и здесь рэп запрещали.

Gold on my wrist, я журналист.

Пошутил не так, и ты попал в блэклист.

Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый.

Небо – самолетам, а цензуру журналистам.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы