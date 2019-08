Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Gillette

Производитель аксессуаров для бритья Gillette также столкнулся с обвинениями в сексизме и унижении достоинства мужчин. В январе Gillette запустил рекламную кампанию The Best Men Can Be. На YouTube вышел ролик, в котором компания призывает общественность пересмотреть взгляды на мужественность. Те, кто посмотрел ролик, стали писать в комментариях, что компания упрекает мужчин в склонности к насилию и домогательствам.

Gillette не стал удалять ролик с YouTube, за три недели он набрал 28 млн просмотров. «Gillette верит в лучшее в мужчинах, – комментировал рекламную кампанию президент Procter & Gamble (владелец бренда Gillette) Гэри Кумб. – Возлагая ответственность друг на друга, устраняя оправдания плохому поведению и поддерживая новое поколение, работающее над лучшей реализацией возможностей, мы можем добиться положительных изменений, которые будут иметь значение на долгие годы»



2/9