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Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».

Филина рассказала изданию, что вместе с Азаром и Моревым она пытается согласовать шествие по столичным бульварам. Предполагаемое число участников митинга – 30 000 человек, добавила она. Филина считает, что отказ признать результаты выборов должен стать одним из основных требований помимо «люстрации избиркомов на всех уровнях, изменения избирательного законодательства и назначения новых выборов». В свою очередь Морев отметил, что пока мэрия не согласовала заявку на шествие. «Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки», – добавил он.

В департаменте региональной безопасности мэрии заявку на проведение нового митинга не стали комментировать. «Несогласие отдельных лиц с отказом в их регистрации избирательной комиссией не является законным основанием для признания результатов выборов недействительными», – заявил «Коммерсанту» член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Как отмечает газета, 17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная с мэрией акция протеста состоялась 10 августа на проспекте Сахарова. Она проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. После окончания акции протеста часть митингующих, несмотря на призывы полиции разойтись, осталась в центре Москвы. По данным МВД, митинг посетило около 20 000 человек. К окончанию акции протеста «Белый счетчик» сообщил о том, что число участников акции составило 49 900 человек. Позже проект уточнил данные по числу участников, отметив, что на митинг могло прийти около 60 000 человек. После акции на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания. По информации «ОВД-инфо», всего было задержано 256 человек. Официально МВД сообщало о 136 задержанных.

Задержания в центре Москвы. Фотографии