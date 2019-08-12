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В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Корреспондент челябинской газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина была ранена в голову из пневматического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Челябинску. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Представитель пресс-службы уточнил, что в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении девушки за помощью. Он добавил, что по факту нападения на Зябрину проводится проверка. Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки.

«Эхо Москвы» в Челябинске уточняет, что сотрудницу «Общественного защитника» ранили около подъезда ее дома на проспекте Победы. Зябрина сообщила радиостанции, что ей в голову выстрелили из пневматического ружья. Она допустила, что нападение может быть связано с ее публикациями о коррупции.

Зябрина рассказала, что ранее получала угрозы. «У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим» — пояснила она. Сейчас журналистку уже выписали из больницы. Она подала заявление в полицию.