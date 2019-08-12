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США ужесточат правила получения грин-карт

Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters. Решая вопрос о предоставлении права на проживание в США, власти теперь будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества».

«Решение основывается на старом американском принципе самостоятельности. Это ключевой принцип «американской мечты», – пояснил в эфире Fox News исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли. Он подчеркнул, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков.

Нововведение, которое предложил помощник президента США по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, получавшие социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года.

Правило подразумевает, что заявления на визы для граждан могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Это может осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов.