Украина выслала российского дипломата после обвинений в работе на разведку
Российский дипломат был признан персоной нон грата на Украине и покинул страну, говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Как сообщает спецслужба, в Львовской области был разоблачен местный житель, который выполнял разведывательное задание российских спецслужб. Речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован в 2014 г., указывает СБУ. Он, в частности, собирал информацию об украинских политических и общественных деятелых, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины.
Собранные сведения местный житель передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», утверждает СБУ. Россиянина признали персоной нон грата «за деятельность, несовместимую со статусом консульского должного лица», и он покинул территорию Украины, отмечает украинская спецслужбы. Имя дипломата не называется.
Жителю Львовской области сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).