Украина выслала российского дипломата после обвинений в работе на разведку

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Генпрокуратура не нашла утечек персональных данных клиентов банков

Генпрокуратура после проверки не подтвердила утечку данных клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка», заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Он добавил, что руководство банков провело внутренние расследования и тоже не нашло нарушений. В связи с этим дело об административном правонарушении не возбуждалось.

Попавшие в сеть данные клиентов Куренной назвал неактуальными и не соответствующими действительности. Кроме того, ссылка на базу была опубликована на форуме, доступ к которому ограничил Роскомнадзор, добавил он.

В середине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что данные около 900 000 россиян – клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка» – попали в открытый доступ из-за утечек. Издания ссылалось на данные компании DevicеLock. Доступными оказались сведения о паспортных данных, телефонах, местах проживания и работы этих людей. Большая часть сведений была собрана несколько лет назад, но некоторые данные остаются актуальными, указывала газета.

Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных. В Роскомнадзоре заявили, что на первый взгляд эта утечка выглядит вопиющей. Ведомство подчеркивало, что нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.