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СПЧ попросил Чайку проверить обоснованность дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал письмо на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после акции 27 июля. Об этом сообщается на сайте совета.

В материале отмечается, что члены СПЧ лично фиксировали происходившие 27 июля в центре города события и изучали материалы, распространенные в СМИ. «Членами совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27 июля 2019 г. сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия», – отмечается в сообщении.

В Москве уже несколько недель регулярно проходят акции протеста против действий избиркомов, которые отказались регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей. Большинство незарегистрированных кандидатов арестованы московскими судами за участие или призывы к участию в несогласованных акциях. Митинги и шествия, не согласованные с властями города, разгоняла полиция и ОМОН.

Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно. По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, по нему проходят 14 фигурантов, из которых 13 человек уже помещены под арест.

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Политика
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Песков ответил на слова Трампа о взрыве под Архангельском ракеты «Буревестник»

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Вашингтона о гибели сотрудников «Росатома» под Северодвинском (Архангельская область), призвал ориентироваться на информацию российской стороны, сообщает «Интерфакс». Песков добавил, что «Росатом» уже объяснил причины аварии. «Больше мне добавить к этому нечего», – заключил представитель Кремля.

Об инциденте на военном полигоне 8 августа сообщило Минобороны. Ведомство уточнило, что в результате погибли два человека, не уточняя деталей. Позже в «Росатоме» заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили травмы. Взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва – он оказался в 4–16 раз выше нормы.

The New York Times 12 августа написала, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этой ракете российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что придерживается версии журналистов NYT.

«Взрыв российского Skyfall (так называется «Буревестник» в кодовой классификации НАТО. – «Ведомости») заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», – подчеркнул Трамп. По его словам, США сделали выводы из инцидента. Он заметил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

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Новости

В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта

Ведомости
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Аэропорт Гонконга приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы, говорится в его сообщении. Всем пассажирам рекомендуется покинуть здания терминала как можно скорее, уточняется там же.

Проблемы в работе аэропорта возникли из-за массовых протестов, уточняет Reuters. По данным агентства, в зале прилета и некоторых частях зоны вылета находятся тысячи митингующих. Кто-то из них принес в аэропорт плакат с надписью «приносим извинения за неудобства, мы боремся за будущее нашего дома», передает Reuters.

Митингующие начали собираться в терминалах аэропорта еще в понедельник, 12 августа. Из-за акции протеста администрация аэропорта была вынуждена отменить вылет всех вечерних рейсов. Руководство аэропорта надеялось нормализовать работу на следующий день, однако сделать этого пока не удалось. В частности, десятки рейсов пришлось отменить крупнейшей местной авиакомпании Cathay Pacific. Во вторник, 13 августа, аэропорт отменил более 300 рейсов.

Сотни демонстрантов блокируют подход к стойке регистрации с 14:30 по местному времени, около тысячи человек находятся в зоне прилета. Протестующие также не позволяют пассажирам подойти к зонам досмотра и паспортного контроля. Между митингующими и пассажирами наблюдаются конфликты, отмечает Reuters.

Массовые протесты в Гонконге происходят на протяжении последних двух месяцев. Местные жители выступают против принятия поправки к закону об экстрадиции, позволяющей подозреваемых в совершении какого-либо преступления выдавать другим странам и материковому Китаю. На данный момент у Гонконга нет соглашения об экстрадиции ни с КНР, ни в другими странами. Жители Гонконга уверены, что китайские власти будут использовать изменения в законодательстве для политических репрессий.

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Политика
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Украина выслала российского дипломата после обвинений в работе на разведку

Ведомости
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Российский дипломат был признан персоной нон грата на Украине и покинул страну, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает спецслужба, в Львовской области был разоблачен местный житель, который выполнял разведывательное задание российских спецслужб. Речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован в 2014 г., указывает СБУ. Он, в частности, собирал информацию об украинских политических и общественных деятелях, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины.

Собранные сведения местный житель передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», утверждает СБУ. МИД Украины признал россиянина персоной нон грата «за деятельность, не совместимую со статусом консульского должного лица», и он покинул территорию Украины, отмечает украинская спецслужбы. Имя дипломата не называется.

Житель Львовской области, чье имя также не раскрывается, теперь является фигурантом дела о госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Финансы
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Генпрокуратура не нашла утечек персональных данных клиентов банков

Ведомости
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Генпрокуратура после проверки не подтвердила утечку данных клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка», заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Он добавил, что руководство банков провело внутренние расследования и тоже не нашло нарушений. В связи с этим дело об административном правонарушении не возбуждалось.

Попавшие в сеть данные клиентов Куренной назвал неактуальными и не соответствующими действительности. Кроме того, ссылка на базу была опубликована на форуме, доступ к которому ограничил Роскомнадзор, добавил он.

В середине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что данные около 900 000 россиян – клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка» – попали в открытый доступ из-за утечек. Издания ссылалось на данные компании DevicеLock. Доступными оказались сведения о паспортных данных, телефонах, местах проживания и работы этих людей. Большая часть данных была собрана несколько лет назад, но некоторые из них остаются актуальными, указывала газета.

Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных. В Роскомнадзоре заявили, что на первый взгляд эта утечка выглядит вопиющей. Ведомство подчеркивало, что нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.

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Политика
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Подозреваемого по делу о массовых беспорядках режиссера госпитализировали

Ведомости
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Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля – телережиссер Дмитрий Васильев госпитализирован. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Александр Зинуров.

По его словам, Васильев почувствовал себя плохо, пошел в больницу и после осмотра врачи решили его госпитализировать. Режиссер находится в отделении эндокринологии городской клинической больницы № 20, сообщил Зинуров. Никаких прогнозов медики не делают, подчеркнул адвокат.

Васильев – подозреваемый по делу по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Дело возбудили после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Телережиссера задержали 9 августа. Как рассказывал Зинуров, его сразу же доставили в Следственный комитет (СКР), где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диабет, дважды вызывали скорую помощь, отмечал адвокат. Затем, утверждает защитник, режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав у него инсулин и глюкометр. В середине дня 10 августа режиссера госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию. Суд на следующий день должен был рассматривать вопрос об аресте Васильева, но отложил заседание. В этот же день Васильева выписали, хотя адвокат говорил, что тот находится в тяжелом состоянии.

СКР заявлял, что препараты у Васильева не отбирали. Ведомство также подчеркивало, что диабет не мешал ему участвовать в акции 27 июля и не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности.

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Экономика
Новости

ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт

Ведомости
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ВЭБ предложил направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Шувалов отметил, что госкорпорация работает над этим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой». «С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства ФНБ», – сказал он Медведеву.

Ранее ВЭБ выбрал 100 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в которых будет развивать инфраструктуру. Шувалов уточнил, что сейчас госкорпорация изучает 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Они касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления системы транспорта, создания современного жилищного фонда и других вопросов. Для реализации проектов используются в том числе лизинговые инструменты, уточнил Шувалов.

Шувалов рассказал президенту Владимиру Путину о планах госкорпорации в апреле. До этого гендиректор «ВЭБ-лизинга» Артем Довлатов говорил РБК, что ВЭБ решил реформировать свой лизинговый бизнес и отказаться от розничного портфеля «ВЭБ-лизинга», в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов. В июне ВЭБ также договорился со «Стройпроектхолдингом» Аркадия Ротенберга создать совместное предприятие для участия госкорпорации в нацпроектах в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

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Политика
Новости

Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Ведомости
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Уровень радиации в Северодвинске 8 августа, в день взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области, был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

По данным службы, речь идет о шести из восьми участков в городе. Среднее значение фонового излучения для города – 0,11 микрозиверта в час (мкЗв/ч), отметил Росгидромет, в то время как в 12.30 радиационный фон составлял от 0,21 до 0,44, а в 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. На максимуме фон на одном из участков достигал 1,78 мкЗв/ч, еще на одном участке – 1,33. В 14.30 радиационный фон нормализовался, установившись на уровне от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

В Архангельске превышения зафиксировано не было, отметил Росгидромет.

8 августа российское Минобороны сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников «Росатома», сообщала госкорпорация.

The New York Times писала со ссылкой на представителей американской разведки, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Президент США Дональд Трамп также придерживается этой версии.

Политика
Новости

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Ведомости
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Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс». По этому трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Прорыв произошел между хуторами Плавненским и Новотроицким, а причиной аварии стал износ трубы. Компания ведет восстановительные работы. Ими руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко, прибывший на место аварии. Предполагается, что ремонт удастся завершить до 18.00 мск.

Как указывает издание «Кубанские новости», водоснабжение было прервано еще около 20.00 мск 12 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Instagram, что авария серьезная и для восстановления водоснабжения делается все возможное. «С пяти утра на месте прорыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды», – отметил он.

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Аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения «Троицкого группового водопровода», в районе хутора Плавни Крымского района. Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. ⠀ Поручил главам всех этих городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей. В Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15. ⠀ С пяти утра на месте порыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт должны к 18 часам. Ход работ на месте аварии лично контролирует министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко. ⠀ #краснодарскийкрай #кубань #крымск #новороссийск #геленджик #вода #водоснабжение #авария

Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi)

Для жителей городов и населенных пунктов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды. В Новороссийске для этого задействованы 19 машин, в Крымске – 12, в Геленджике – 15.

Политика
Новости

Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей

Ведомости
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Хорошевский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованной акции протеста на 300 000 руб., следует из опубликованного решения на сайте суда. Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 000 руб.

Соболь оштрафовали за опубликованный в Facebook призыв участвовать в акции 27 июля у мэрии Москвы. Суд указывает, что известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее. Решение принято 7 августа.

Это уже четвертый штраф за последнее время, назначенный Соболь в связи с проведением протестных акций. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., а 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф в 300 000 руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста. Только две из них были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа, эти акции собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно. Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Основная часть незарегистрированных кандидатов арестованы за участие и призывы к участию в несогласованных акциях протеста. Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.

Кто пришел на митинг в центре Москвы

Политика
Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в организации массовых беспорядков

Ведомости
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в нескольких особо тяжких преступлениях. Об этом рассказал во время пресс-конференции генпрокурор страны Замир Бейшекеев, передает местное издание «Акиpress».

По его словам, речь идет, в частности, о таких преступлениях, как организация массовых беспорядков, организация убийства, организация захвата заложников, а также организация покушения на убийство и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

На пресс-конференции помимо Бейшекеева выступил председатель киргизской специальной службы – Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. Он заявил, что Атамбаев планировал госпереворот: «Он хотел, чтобы пролилась кровь. Умысел Атамбаева – государственный переворот» (цитата по Kaktus Media).

Атамбаева задержали 8 августа в его резиденции, которую штурмовали около суток. Пострадало более 50 человек. По данным «24.kg», погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам бывший президент заявил, что отстреливался из наградного оружия, но был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количество жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции.

9 августа Атамбаева арестовали. Как рассказал его адвокат Сергей Слесарев, бывшему президенту были предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 г. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти.

Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

Политика
Новости

Получившей при задержании удар девушке диагностировали сотрясение мозга

Ведомости
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У Дарьи Сосновской, задержанной на митинге 10 августа и получившей удар от полицейского, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщила правозащитному проекту «Зона права» ее адвокат Татьяна Молоканова. «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы», – пересказала Молоканова диагноз, поставленный в московской клинической больнице № 67. По ее словам, Сосновская от госпитализации отказалась.

О том, что Сосновская обратилась к врачам и что ее везут в больницу, Молоканова рассказала «Зоне права» вечером накануне, 12 августа.

Сосновская была задержана в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова, прошедшего 10 августа. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. 12 августа она попросила Следственный комитет возбудить дело против неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве по п. «б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия). По ее словам, ее задержали после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. Помимо удара в живот она получила также удар по голове, отметила Сосновская.

Московское управление МВД сообщило, что начало служебную проверку.

Митинг на проспекте Сахарова, согласованный с властями Москвы, стал самым массовым за последние семь лет. По данным «Белого счетчика», его посетило почти 50 000 человек. Участники акции требовали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. После митинга часть участников отправились в район Китай-города, где были задержания.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы

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