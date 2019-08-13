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СПЧ попросил Чайку проверить обоснованность дела о массовых беспорядках в Москве

Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал письмо на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после акции 27 июля. Об этом сообщается на сайте совета.

В материале отмечается, что члены СПЧ лично фиксировали происходившие 27 июля в центре города события и изучали материалы, распространенные в СМИ. «Членами совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27 июля 2019 г. сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия», – отмечается в сообщении.

В Москве уже несколько недель регулярно проходят акции протеста против действий избиркомов, которые отказались регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей. Большинство незарегистрированных кандидатов арестованы московскими судами за участие или призывы к участию в несогласованных акциях. Митинги и шествия, не согласованные с властями города, разгоняла полиция и ОМОН.

Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно. По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, по нему проходят 14 фигурантов, из которых 13 человек уже помещены под арест.