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Памфилова сообщила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Против Центризбиркома (ЦИК) ведется целенаправленная финансируемая кампания по дискредитации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации. «Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено...», – приводит слова Памфиловой РБК.

Председатель ЦИК не уточнила, кто ведет эту кампанию и о какой сумме финансирования идет речь. Избирательную комиссию «уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять», добавила она.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось, что внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, Артур Эбзеев, стал владельцем квартиры в московском районе Хамовники, которая оценивается в 500 млн руб. Артур Эбзеев-младший стал владельцем недвижимости в возрасте четырех лет, уточнял ФБК. В публикации отмечалось, что мальчик не получил квартиру в дар, а купил в результате сделки купли-продажи в 2009 г.

В этот период его отец Борис Эбзеев-младший занимал должность заместителя директора Пенсионного фонда России, а дед (член ЦИК) – пост главы Карачаево-Черкесии. ФБК указывал, что в 2013 г. Артур Эбзеев продал квартиру в Хамовниках и заключил сделку с офшорной компанией Британских Виргинских островов, а также вложил «пару сотен миллионов рублей» в дом в подмосковном поселке «Горки-8» на Рублевском шоссе. Фонд Навального уточнял, что на тот момент ребенку было семь лет.