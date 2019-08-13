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ExxonMobil может продать активы в Северном море после 50 лет работы в регионе

ExxonMobil может выйти из проектов в Северном море, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Exxon провела ряд встреч с операторами Северного моря в течение последних нескольких недель, чтобы оценить заинтересованность в активах, продажа которых может принести до $2 млрд компании», — рассказали агентству источники. ExxonMobil не комментирует данную информацию.

Exxon Mobil ведет добычу на побережье Великобритании в Северном море на протяжении последних 50 лет. Оператором большинства проектов является Esso Exploration and Production UK — совместное предприятие ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Компаниям принадлежит по 50% акций СП. ExxonMobil добывает в регионе около 80 000 баррелей нефти и 12,5 млн кубометров газа в день, отмечается на сайте компании.

Как отмечает Reuters, ExxonMobil в большей степени интересуется новыми проектами и добычей сланцевой нефти в США, что свидетельствует об отступлении с европейского рынка. По информации агентства, потенциальными покупателями на покупку активов в Северном море могут быть такие компании, как Chrysaor или Neptune. Если переговоры с потенциальными покупателями ни к чему не приведут, то ExxonMobil выберет банк для организации процедуры продажи.

Ранее Chevron и ConocoPhillips также продали значительную часть активов в Северном море.