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Песков прокомментировал инструкцию Минобрнауки по общению с иностранцами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о приказе Минобрнауки, ужесточающем правила контактов российских ученых с их зарубежными коллегами. По его словам, ему неизвестно о таком приказе: «Не знаю, не видел этого текста». «Если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор», – отметил Песков.

«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял – 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых, и т. д. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут». Песков пообещал журналистам «поинтересоваться» документом в Минобрнауки.

Министерство высшего образования и науки в июле разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан, сообщил «Московский комсомолец». Приказ ведомства предписывает научным организациям уведомлять Минобрнауки о встрече с зарубежными коллегами за пять дней и предоставлять список участников встречи. После встречи ученые должны будут составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

На встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, следует из документа.