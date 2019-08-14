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Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера. В такую сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от карьеры бизнесмена в пользу президентства, а также расходы на адвокатов из-за исков против него.

«Это, возможно, стоит мне от $3 млрд до $5 млрд», – отметил американский президент. Отдельно он посетовал, что много денег уходит на адвокатов, потому что его оппоненты «каждый день» подают против него иски в суды. Трамп добавил, что его это не волнует. Он подчеркнул, что все равно будет добиваться переизбрания на пост президента.

Телеканал NBC указывает, что слова Трампа о суммах, которые он может терять из-за работы президентом, невозможно проверить. Ранее он заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. Однако, согласно опубликованному в марте рейтингу американского Forbes, суммарная стоимость его активов – около $3,1 млрд. При этом в июне 2017 г. Bloomberg оценивал состояние Трампа в $2,9 млрд, а в 2018 г. зафиксировал его снижение на $100 млн – до $2,8 млрд.

В феврале сам Трамп говорил изданию The New York Times, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, не уточняя сумму. Но заверил, что все равно любит свою работу. «Это (работа президентом) не (приносит) деньги. Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах», – отмечал он.