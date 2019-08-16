Политика

Новости

СКР проводит обыски в офисе «Правовой инициативы» по делу о беспорядках в Москве

В офисе НКО «Правовая инициатива» в Назрани проходят обыски, сообщает проект «ОВД-инфо». Мероприятия связаны с расследованием массовых беспорядков в Москве 27 июля и 3 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

«Установлено, что одним из организаторов несанкционированных протестных акций является неустановленная группа лиц, являющиеся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО автономных некоммерческих организаций и общественных объединений, получающих иностранное финансирование», – цитирует агентство текст документа. Цель обыска в Назрани – установить граждан, причастных к экстремистской деятельности и организации проведения протестных акций и митингов.

Адвокат НКО Ольга Гнездилова на своей странице в Facebook сообщила, что в офис в Назрани выехал адвокат Тагир Шамсутдинов.

Это не первый обыск в «Правовой инициативе». Два дня назад сотрудники ФСБ пришли в московский офис НКО, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook. По ее словам, они заявили, что у них есть «постановление – обыск на все здание», и «обыск они проводили в соседнем офисе, не относящемся к проекту». На некоторое время силовики изъяли телефоны у всех сотрудников и сфотографировали документы, а также попытались проникнуть в кабинет руководителя. Бабич написала, что обыск в офисном здании связан со ст. 210 УК РФ ( Организация преступного сообщества или участие в нем).

«Правовая инициатива» работает с 2000 г. и представляет в Европейском суде по правам человека родственников лиц, исчезнувших, казненных, а также пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Правозащитники ведут дела, связанные с нарушением прав человека на Кавказе, в том числе на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.