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Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»

В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.

По ее словам, в здание ворвались сотрудники ФСБ, которые заявили, что у них есть постановление суда на обыск помещений. «Они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта», – отметила Бабич. Затем они начали осмотр кабинета, где находится документация организации. Также они пытались проникнуть в кабинет директора НКО.

Сотрудники организации вызвали адвоката и отказались открывать кабинет директора без постановления суда. Позже сотрудникам организации вернули их телефоны, но силовики остаются в здании. Причины проведения обысков не называются. Комментариями со стороны правоохранительных органов по поводу обысков «Ведомости» пока не располагают.

Как отмечается на сайте организации, «Правовая инициатива» работает с 2000 г. и представляет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) родственников лиц, исчезнувших, казненных, а также пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Правозащитники ведут дела, связанные с нарушением прав человека на Кавказе, в том числе на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.