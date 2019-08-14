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Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»

Ведомости
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В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.

По ее словам, в здание ворвались сотрудники ФСБ, которые заявили, что у них есть постановление суда на обыск помещений. «Они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта», – отметила Бабич. Затем они начали осмотр кабинета, где находится документация организации. Также они пытались проникнуть в кабинет директора НКО.

Сотрудники организации вызвали адвоката и отказались открывать кабинет директора без постановления суда. Позже сотрудникам организации вернули их телефоны, но силовики остаются в здании. Причины проведения обысков не называются. Комментариями со стороны правоохранительных органов по поводу обысков «Ведомости» пока не располагают.

Как отмечается на сайте организации, «Правовая инициатива» работает с 2000 г. и представляет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) родственников лиц, исчезнувших, казненных, а также пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Правозащитники ведут дела, связанные с нарушением прав человека на Кавказе, в том числе на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

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Бывшая жена Аркадия Ротенберга подала заявку на регистрацию бренда «Ротенберг»

Ведомости
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Бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья через собственное ИП подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». На это обратил внимание РБК, который отмечает, что дата рождения предпринимателя «Ротенберг Н. С.» совпадает с датой рождения экс-супруги бизнесмена.

С декабря 2018 г. Наталья Ротенберг, в частности, пытается зарегистрировать бренды Rotenberg и «Ротенберг». Она намерена зарегистрировать эти товарные знаки для различных категорий товаров и услуг, в частности для производства парфюмерии, одежды и обуви, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

Решения Роспатента по этим брендам пока нет. При этом, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Роспатент одобрил заявки на другие знаки Натальи Ротенберг, связанные с парфюмерией, косметикой и пищевым производством. Зарегистрированы, в частности, такие бренды, как «Наталья Ротенберг», Varvara, «Prince Albert Князь Альберт», The First Lady, Margo и The World of Aristocratka.

Представитель Аркадия Ротенберга не ответил на вопрос РБК, известно ли бизнесмену о намерениях бывшей жены.

Брак Натальи и Аркадия Ротенбергов продлился с 2005 по 2013 г. Бракоразводный процесс начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы. Затем он продолжался в лондонском суде. Наталья Ротенберг пыталась добиться признания недействительным брачного договора – если бы иск был удовлетворен, она могла бы претендовать на половину состояния миллиардера. Процесс завершился в 2016 г. Как рассказывала The Bell сама Наталья Ротенберг, долей в бизнесе бывшего супруга она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом.

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Песков прокомментировал инструкцию Минобрнауки по общению с иностранцами

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о приказе Минобрнауки, ужесточающем правила контактов российских ученых с их зарубежными коллегами. По его словам, ему неизвестно о таком приказе: «Не знаю, не видел этого текста». «Если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор», – отметил Песков.

«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял – 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых, и т. д. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут». Песков пообещал журналистам «поинтересоваться» документом в Минобрнауки.

Министерство высшего образования и науки в июле разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан, сообщил «Московский комсомолец». Приказ ведомства предписывает научным организациям уведомлять Минобрнауки о встрече с зарубежными коллегами за пять дней и предоставлять список участников встречи. После встречи ученые должны будут составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

На встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, следует из документа.

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Политика
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В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале

Ведомости
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Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор». Об этом он сам рассказал в Facebook.

По его словам, заявление было составлено с помощью адвоката правозащитной организации «Агора» и подано через электронную приемную. Волнов подчеркнул, что если СКР ему откажет, он обратится в Европейский суд по правам человека.

9 августа Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал данные около 3000 человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. На это обратило внимание издание «Медиазона». В базе содержались, в частности, паспортные данные и номера телефонов сотрудников «Медиазоны», Радио Свобода, «Медузы», «Таких дел», The Village, телеканала «Дождь», а также «МБХ медиа». Позже Telegram-канал сообщил, что администраторы мессенджера удалили базу данных.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они сопровождались задержаниями сотен человек. После акции 27 июля СКР возбудил дело по ст. 212 (массовые беспорядки) и ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

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Финансы
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Россияне перевели по системе быстрых платежей от ЦБ почти 16 млрд рублей

Ведомости
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C момента запуска системы быстрых платежей россияне совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.

В системе уже участвуют ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Присоединяться к системе быстрых платежей отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Однако Госдума приняла поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его системе быстрых платежей. Таким образом, Сбербанк могут вынудить присоединиться к системе. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

Скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. Центробанк заявлял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. Предполагается, что внедрение системы быстрых платежей снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт.

Новости СМИ2
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Политика
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Правительство отказалось согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости
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Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы киевской городской государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь кабинета министров Роман Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко был обсужден с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», – подчеркнул он.

24 июля офис президента Украины Владимира Зеленского попросил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

В конце июля издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко не отрицал вызов на допрос, но подчеркивал, что информация о его нарушениях – «абсолютно раздутая чушь». «Это "дело" лопнет как мыльный пузырь», – подчеркнул он тогда.

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Политика
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Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» найден живым

Ведомости
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Пропавший в Сирии руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников жив, но вынужден скрываться, сообщается на сайте волонтерского движения.

В материале отмечается, что местные банды, действующие под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» – запрещенная на территории России террористическая организация), объявили награду за жизнь Мельникова. Поэтому он вынужден скрываться. Движению удалось точно удостовериться, что Мельников жив и задание его группы выполнено. Волонтеры движения занимались поиском и вызволением детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству.

Движение «Альтернатива» ранее сообщило, что Мельников направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 09.00 должен был состояться сеанс связи координаторов движения с Мельниковым и его группой, но они на связь так и не вышли. В резервное время с ними также связаться не удалось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 августа заявила, что Россия запросила власти Сирии о судьбе пропавшего россиянина Олега Мельникова, а консульские сотрудники посольства России в Сирии выясняют обстоятельства его исчезновения.

«Альтернатива» – волонтерская правозащитная организация, занимающаяся освобождением людей из рабства. Она была основана в 2011 г. и за время своего существования помогла освободить более 1300 человек.

Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 25%

Ведомости
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Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в первом полугодии 2019 г. выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Показатель вырос с 38,3 млрд до 47,9 млрд руб.

Выручка «Интер РАО» выросла на 13% до 520,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31,5% до 78,1 млрд руб.

«Интер РАО» образовано в 1997 г. как дочерняя структура РАО «ЕЭС России», отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. В настоящее время – энергохолдинг, деятельность которого включает производство и сбыт энергии, международный энерготрейдинг, инжиниринг и экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за рубежом. Акционеры компании – «Интер РАО капитал» (29,5%), «Роснефтегаз» (27,63%), ФСК ЕЭС (8,57%), остальное в свободном обращении (34,24%).

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах «Спортмастера» выйти на европейские рынки

Ведомости
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Группа компаний «Спортмастер», управляющая магазинами в России, Китае и странах СНГ, планирует выйти на рынки Польши, Германии и Франции. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из контрагентов группы.

По его словам, «Спортмастер» уже ведет переговоры о покупке Go Sport Poland, входящей во французскую Go Sport Group и управляющей 33 магазинами спортивных товаров в Польше. Источник «Коммерсанта» в «Спортмастере» подтвердил факт переговоров. О выходе компании на другие рынки Евросоюза пока говорить преждевременно, подчеркнул он.

Получить у «Спортмастера» официальный комментарий «Коммерсанту» не удалось. В Go Sport Group не ответили на запрос газеты.

«Спортмастер» – одна из крупнейших российских компаний, которые специализируются на продаже спортивных товаров. Основана в 1992 г. братьями Николаем и Владимиром Фартушняками и Дмитрием Дойхеном. По данным компании, у нее 500 магазинов в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане и Китае. Помимо этого она управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе в России.

«Спортмастер» был многолетним лидером по выручке на российском fashion-рынке. В январе – июне 2019 г. компания получила 51,5 млрд руб. выручки и уступила по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб.

Бизнес
Новости

Нефтяники попросили отсрочить госэкспертизу объектов первого класса опасности

Ведомости
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Представители крупнейших нефтяных компаний направили в правительство письмо с просьбой продлить переходный период, который освобождает их от прохождения государственной экологической экспертизы на объектах первого класса опасности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. В числе подписавшихся газета называет главу «Роснефти» Игоря Сечина, «Лукойла» – Вагита Алекперова, «Газпром нефти» – Александра Дюкова, «Татнефти» – Наиля Маганова и и. о. гендиректора «Сургутнефтегаза» Александра Буланова.

По закону «Об экологической экспертизе» проходить ее нефтяные компании должны с 2019 г. Однако им удалось добиться отсрочки до 2020 г. Теперь нефтяники попросили продлить переходный период для объектов еще на два года – до начала 2022 г. Компании напомнили, что в 2018 г. госэкспертиза коснулась 21% объектов, в 2019 г.– 34%, но в 2020 г. ее должны будут пойти 100% объектов. Это может снизить добычу нефти, ускорить падение доходов бюджета и привести к необоснованным административным и финансовым затратам государства и нефтяных компаний.

Ранее аналогичную просьбу нефтяники направляли и в Минприроды, однако соответствующих поправок в российское законодательство не последовало. Сейчас законопроект уже доработан, отмечают в министерстве. Нефтяники не стали комментировать документ, направленный в правительство. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что не знаком с письмом, а в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева не ответили на запрос.

Бизнес
Новости

РБК: «Роснано» продало долю в поставщике вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

Ведомости
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«Роснано» вышло из капитала компании «Нанолек», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Доля «Роснано» в фармацевтической компании составляла 33,33%, пакет акций за 2,35 млрд руб. полностью выкупили акционеры «Нанолека».

«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Компания делает вакцину международной фармацевтической компании Sanofi «Пентаксим». Кроме вакцин у «Нанолека» есть препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Помимо Sanofi компания сотрудничает и с другими международными фармацевтическими гигантами – Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser.

Источник РБК утверждает, что «Нанолек» является 100%-ной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфаксе». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».

По итогам 2018 г. выручка «Нанолека» составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль – 217 млн руб. В прошлом году фармацевтическая компания произвела 43 млн упаковок вакцин и лекарств.

Фармацевтический кластер «Роснано» насчитывает 10 предприятий, которые занимаются производством как оригинальных инновационных препаратов, так и дженериков. В проекты в отрасли здравоохранения «Роснано» за 11 лет инвестировало более 34 млрд руб. В «Нанолек» «Роснано» вложило 1,28 млрд руб., начиная с 2011 г., говорится на сайте компании.

Технологии
Новости

Bloomberg: Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей

Ведомости
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Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей, узнал Bloomberg. Для этого интернет-гигант нанял сотни сторонних подрядчиков. Сотрудники таких компаний на условиях анонимности рассказали Bloomberg о том, что им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями из соцсети, в том числе и с диалогами непристойного содержания. Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs было запрещено публично заявлять о том, на кого они работают. При упоминании проекта им рекомендовали пользоваться кодовым словом «Призма». Facebook не сообщал пользователям о том, что третья сторона получила доступ к их голосовым сообщениям, поэтому часть партнеров соцсети сочла такую практику неэтичной.

Facebook подтвердил, что практика расшифровки сообщений существовала в компании, однако сейчас она приостановлена в связи с ситуацией, в которую попали Apple и Amazon. Обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений и сбором личных данных своих клиентов. Apple делала это с помощью голосового помощника Siri, а Amazon – с помощью умной колонки Echo со встроенным голосовым помощником Alexa.

В Facebook подчеркнули, что расшифровка голосовых сообщений пользователей касалась лишь приложения Facebook Messenger, а компания передавала данные только тех пользователей, которые самостоятельно выбрали такую опцию. Необходимость в расшифровке голосовых сообщений в Facebook объяснили стремлением компании выяснить, правильно ли искусственный интеллект Facebook смог интерпретировать анонимные сообщения.

Летом Facebook урегулировал спор с Федеральной торговой комиссией (ФТС) США. ФТС обязала интернет-гиганта выплатить $5 млрд за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и с организаторами Brexit.

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