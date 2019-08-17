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В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы. По данным проекта «Белый счетчик», к 12.00 мск на него пришли 2800 человек. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал бороться с полицейским произволом, коррупцией и «кукловодами из американского конгресса».

Это единственная акция протеста, которую власти Москвы согласовали на 17 августа. Муниципальные депутаты от оппозиции подавали также заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, но она была отклонена. Не одобрила мэрия и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах.

В Москве шестые выходные подряд проходят массовые акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из пяти предыдущих акций были согласованы с властями, в том числе митинг на проспекте Сахарова, который прошел 10 августа. На акцию, по данным «Белого счетчика», вышли от 50 000 до 60 000 человек. МВД насчитало 20 000 протестующих.

Несогласованные акции 27 июля и 3 августа завершились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого уже стали более десяти человек.

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