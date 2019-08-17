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МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова

По данным московского управления МВД, в митинге КПРФ на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 4000 человек. Информация об этом была опубликована около 12.40 мск.

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, в это же время сообщал о 3900 протестующих. При этом отмечалось, что люди уже начали расходиться и выходящий поток превосходит входящий.

Митинг за честные выборы, организованный КПРФ, начался на проспекте Сахарова в 12.00 мск. На мероприятии выступил лидер партии Геннадий Зюганов.

Это единственная акция протеста, которую власти Москвы согласовали на 17 августа. Муниципальные депутаты от оппозиции подавали также заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, но она была отклонена. Не одобрила мэрия и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве