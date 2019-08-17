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На акции в центре Москвы начались задержания

На старом Арбате в Москве задержали нескольких протестующих, передал телеканал «Дождь». Первой была задержана 17-летняя активистка Ольга Мисик, которая пыталась организовать несогласованное шествие. На момент публикации было известно о двоих задержанных.

Позже стало известно, что Мисик была отпущена. Как рассказал корреспондент «Медузы», активистку попытались задержать, но собравшиеся начали требовать, чтобы ее отпустили. В итоге ее задерживать не стали, но задержали стоявшего рядом молодого человека. Его посадили в автозак и увезли.

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний. Около 40 активистов собрались на Арбате. Пока они стояли в пикетах, полиция не вмешивалась. Задержания начались, когда протестующие попытались организовать шествие.

Пикеты сегодня проходили и в Санкт-Петербурге. Там, по разным данным, задержаны от восьми до двенадцати человек. Протестующие стояли в пикетах в поддержку задержанных на акциях в Москве.

Против пыток, политического террора и задержаний. Пикеты в центре Москвы