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Актер Анатолий Белый выступил в защиту фигуранта дела о массовых беспорядках

Актер и заслуженный артист России Анатолий Белый высказался в защиту активиста «Яблока» Валерия Костенка, которого обвиняют по уголовной статье о массовых беспорядках. Видеообращение опубликовано на странице партии в Faceboоk.

«Друзья, 27 июля на митинге в Москве 20-летний студент Валерий Костенок, волонтер независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, кинул пустую пластиковую бутылку в полицейского, который избивал дубинкой безоружную девушку. По закону это расценивается как мелкое хулиганство, за которое 15 суток максимум дают. Сейчас Валерию, как и другим 14 арестованным молодым людям, грозят большие сроки. Это незаконно», – сказал Белый.

Актер призвал всех распространять информацию о фигурантах дела о массовых беспорядках, которых, по его мнению, задержали незаконно, ходить на судебные заседания по этому делу и поддерживать арестованных всеми возможными способами.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста 27 июля, на которой были задержаны более 1000 человек. Фигурантами расследования уже стали более десяти человек, в том числе и Костенок. По словам его адвоката, активист пошел на акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции».

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля