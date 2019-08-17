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Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность. Данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». Подчеркивается, что она носит не обязательный, а рекомендательный характер.

В программе Минздрава говорится, что экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составлять от 0,8 до 2% ВВП. По данным портала SuperJob.ru, на которые ссылается ведомство, курящие сотрудники выходят на перекуры 3–4 раза за рабочий день, каждый раз они тратят на это 5–10 минут.

Таким образом, компания, в которой работают 15 курящих сотрудников со средней частотой курения четыре раза в день по 5 минут, тратит впустую почти 150 000 руб. в месяц при средней зарплате в 30 000 руб., говорится в презентации Минздрава. В пересчете на среднюю зарплату в 2018 г. в размере 43 700 руб. эта сумма составит 218 500 руб. в месяц.

Кроме того, исследование Высшей школы экономики показало, что вероятность пропуска рабочих дней по болезни у курящих работников на 9% выше, чем у некурящих, добавило ведомство. При этом курящие работники старше 35 лет болеют не только чаще, но и дольше своих некурящих коллег. Также доказано, что у курящих сотрудников ниже производительность труда, утверждает Минздрав.

Помимо введения системы штрафов министерство рекомендует принять еще ряд мер по борьбе с курением на работе. В частности, предлагается оборудовать места общественного пользования детекторами дыма, организовать здоровую альтернативу вместо перекуров (например, расставить в офисе тарелки с яблоками) или включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения.