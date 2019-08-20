Новости
Политика
Новости

В Риге выбрали нового мэра

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым мэром Риги стал представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров, сообщает местное издание Delfi.

Его кандидатура была утверждена во время голосования городского парламента. За него отдали голоса 35 из присутствовавших 48 депутатов. За соперника Бурова — представителя партии «Для развития Латвии» Виестурса Зепса — проголосовали 12 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным.

Перед голосованием депутаты более пяти часов задавали кандидатам вопросы: Бурову — пять часов, а Зепсу — всего 15 минут, пишет Delfi. Еще полтора часа продлились дебаты, в ходе которых Буров пообещал, что не будет «клоном [предыдущего мэра Риги Нила] Ушакова».

Нил Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 г. и был отстранен от должности в апреле 2019 г. из-за подозрений в коррупции. Он обвинения отвергал. В мае Ушаков был избран депутатом Европарламента.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Суд отклонил иск о блокировке приложения iHerb в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Засвияжский районный суд Ульяновска отклонил иск местного прокурора, требовавшего заблокировать приложение маркетплейса iHerb в Google Play и App Store. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда, отмечая, что мотивировочная часть пока не обнародована.

Аргументы, касающиеся приложения iHerb, были услышаны и приняты судом, подтвердил Роман Зайцев, партнер московского офиса юридической фирмы Dentons, представляющей интересы маркетплейса. Получить комментарий у прокуратуры Засвияжского района «Коммерсанту» не удалось.

Это повторное рассмотрение иска. В феврале этого года Засвияжский суд Ульяновска принял обратное решение, обязав iHerb удалить приложение из AppStore и Google Play в России.

Иски инициировал исполнительный директор саморегулирующей организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он купил десятки БАДов на сайте и после заказанной им экспертизы заявил, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Как частное лицо он обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, члену комитета по охране здоровья. Тот пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, а ведомство поручило ульяновским прокурорам провести проверку. В результате кроме дела о блокировке приложения суд стал рассматривать дело о закрытии сайта iHerb. Процесс по этому иску продолжается.

Американский маркетплейс iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. По данным Mediascope на конец 2018 г., аудитория в России составляла 1,7 млн человек в месяц. Приложение, по данным Google Play, было скачано более 5 млн раз.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

FT: Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и фильмов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple потратила более $6 млрд на производство оригинальных шоу и фильмов в преддверии запуска своего стримингового сервиса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как напоминает FT, компания в 2017 г. наняла двух человек из Sony Pictures Television — Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга, которые возглавили отдел видеооконтента. На первый год, рассказали собеседники газеты, им выделили $1 млрд, но бюджет расширился и в настоящее время в общей сложности достиг значения в $6 млрд.

В частности, пишет FT, Apple потратила сотни миллионов долларов на так называемое «Утреннее шоу», в котором участвуют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. По словам источников издания, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод Game of Thrones, цена которого — в последнем сезоне — достигала отметки в $15 млн.

О планах запустить свой стриминговый сервис Apple объявила во время презентации в марте этого года. Помимо «Утреннего шоу» компания тогда анонсировала, в частности, новые эпизоды сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга, детское шоу от создателей «Улицы Сезам», музыкальный сериал, продюсер которого — Джей Джей Абрамс, а также шоу от Опры Уинфри.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: фуд-молл «Депо» ищет в Москве место под аналогичный проект

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фуд-молл «Депо» ищет помещение в Москве под аналогичный проект. Об этом «Коммерсанту» сообщил один из консультантов на рынке недвижимости.

По словам источника на ресторанном рынке, речь идет о 10-12 тыс. кв. м в здании на Шлюзовой набережной вблизи ресторана Paulaner. О том, что под новый проект «Депо» ищут новую площадку, знает и основатель фуд-холла StrEat Максим Попов. Площадка на Шлюзовой набережной — единственная территория в районе Павелецкой, которая подходит под формат фуд-молл, говорит он.

Развитием «Депо» занимается ресторатор Алексей Васильчук, владелец сети «Чайхона №1». Основной собственник — группа «Сигма Инвест», контролируемая «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева. Открытием фуд-молла на Павелецкой «Сигма Инвест» будет заниматься также совместно с Алексеем Васильчуком, отметил источник «Коммерсанта», добавив, что инвестиции ресторатора минимальны.

Пресс-служба «Депо» не ответила на запрос. Связаться с представителями «Киевской площади» и Васильчуком «Коммерсанту» не удалось.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Член семьи Ротшильдов стал владельцем аэропорта в Кишиневе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым владельцем компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, стал член семьи Ротшильдов — Натаниэль Ротшильд. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Пресс-служба Avia Invest сообщила, что 95% ее акций купила 19 августа инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd Ротшильда, передает ТАСС. Аэропортом интересовались российские профильные холдинги, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух холдингов. Профильных холдинга в России три — это «Базовый элемент» Олега Дерипаски, «Ренова» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко.

Концесионное соглашение с Avia Invest было заключено в 2013 г. Парламентская комиссия, анализирующая организацию и проведение приватизации в Молдавии, утверждает, что соглашение было заключено с нарушениям. Она потребовала инициировать уголовные расследования в отношении «некоторых чиновников», которые подготовили и подписали соглашение, пишет местный телеканал Tv8.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Вице-президент США связал успех переговоров с Китаем с соблюдением законов Гонконга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шансы на заключение торговой сделки с Китаем уменьшатся, если будет нарушено законодательство Гонконга, передает CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса. «Мы не хотим, чтобы рынки Китая пострадали. Фактически мы хотим, чтобы они процветали», – сказал Пенс во время выступления на мероприятии экономического клуба Детройта (штат Мичиган).

«Чтобы США заключили сделку с Китаем, Пекин должен выполнить свои обязательства, начиная с обязательства Китая уважать целостность законов Гонконга посредством китайско-британской совместной декларации от 1984 г.», – пояснил Пенс. «Как сказал вчера президент, нам было бы намного сложнее заключить сделку, если в Гонконге произойдет какое-нибудь насилие», – добавил он.

В воскресенье, 18 августа, Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси заявил, что насилие в отношении протестующих в Гонконге негативно повлияет на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Протесты в Гонконге происходят уже более двух месяцев. Изначально протестующие требовали от местных властей отказаться от поправок к закону об экстрадиции. После изменения законодательства гонконгские власти получили бы право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. Из-за протестов рассмотрение этих поправок отложили, однако демонстрации продолжились. Требования протестующих изменились, теперь они просят наказать полицейских, применяющих насилие по отношению к участникам протестов, а также отставки властей.

Сотни тысяч протестующих на улицах Гонконга. Фотографии

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

США провели испытание новой крылатой ракеты наземного базирования

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, передает телеканал CNN. «Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у Западного побережья США. Сейчас мы оцениваем результаты испытания», – заявила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон. По ее словам, ракета был выпущена с мобильной пусковой установки. Она поразила цель после более чем 500 км полета, уточнила Глисон.

По информации CNN, ракету выпустили с острова Сан-Николас в Тихом океане. Как отмечает телеканал, характеристики новой ракеты не соответствуют Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США.

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушениях его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ракету, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США согласно предусмотренной процедуре вышли из ДРСМД. В этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено. Согласно договору стороны брали на себя обязательство не заниматься разработкой, производством, испытаниями баллистических и крылатых ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

Выбор редактора
Политика
Новости

Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые дела против Гульнары Каримовой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, старшей дочери скончавшегося в 2016 г. президента страны Ислама Каримова, говорится в сообщении надзорного ведомства. Правоохранители считают, что Каримова причастна к хищениям госсредств путем заключения сделок, не соответствующих интересам Узбекистана, а также к вымогательству чужого имущества в особо крупных размерах.

В частности, будучи в сговоре с другими лицами, Каримова купила по заниженной цене принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент». После она продала их иностранным бизнесменам, отмечается в сообщении. Помимо этого Каримову подозревают в том, что под угрозой насилия она вынуждала граждан и владельцев компаний передавать свое имущество подконтрольным ей фирмам. Других подробностей ведомство не приводит в интересах следствия.

Уголовные дела против Каримовой были возбуждены после проверки информации международной юридической компании White and Case, а также на основании заявлений граждан.

В августе 2015 г. суд в Узбекистане приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В декабре 2017 г. по другому уголовному делу Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 г. суд смягчил ей наказание, заменив реальный срок ограничением свободы на пять лет, «принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства» по компенсации ущерба. В начале марта этого года из-за регулярных нарушений установленных судом обязательств Каримову перевели отбывать срок в колонию общего режима. Ранее Генпрокуратура страны оценила общую сумму причиненного ущерба по двум уголовным делам почти в $2 млрд. В декабре 2017 г. минфин США добавил Каримову в санкционный список. Ведомство пришло к выводу, что дочь покойного президента возглавляла в Узбекистане «мощный синдикат организованной преступности».

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин и Макрон начали переговоры с обсуждения будущего нормандского формата

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон начали переговоры с обсуждения будущего нормандского формата. Российский лидер заявил, что сейчас для урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины альтернативы нормандскому формату нет. По его словам, любая встреча в таком формате должна приводить к нормальным результатам. «На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», – сказал Путин на совместной пресс-конференции с Макроном.

Российский президент отметил, что перед организацией саммита в нормандском формате следует договориться по отдельным вопросам. Путин напомнил, что в 2016 г., когда президентом Украины был Петр Порошенко, стороны достигли компромисса и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса. «Тогда Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено, и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс», – отметил Путин.

По его словам, в 2016 г. закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах на Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. «Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией», – сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в нормандском формате 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону. Позже, 7 августа, Зеленский сообщил, что провел с Путиным еще один телефонный разговор и попросил российского лидера повлиять на власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. – "Ведомости") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – говорил Зеленский.

Бизнес
Новости

Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции «Лукойла» вечером в понедельник, 19 августа, подорожали на 5%, после того как компания назвала цену выкупа бумаг у акционеров с премией к рынку. На торгах на Московской бирже на 17.15 мск стоимость акций нефтяной компании увеличилась на 5% до 5251,5 руб. за бумагу при объеме торгов 4,773 млрд руб.

Ранее совет директоров «Лукойла» утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций компании. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания акционеров от 20 июня этого года об уменьшении уставного капитала компании при помощи покупки 35 млн размещенных акций. Во время действия оферты поданы заявления о продаже более 82,89 млн акций. В частности, дочерняя компания «Лукойла» – Lukoil Securities Limited заявила о продаже более 36,62 млн акций.

«Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 руб. за штуку и оплачены до 28 августа 2019 г.», – уточнил «Лукойл». В результате сделки уставный капитал «Лукойла» уменьшится до 715 млн обыкновенных акций.

Ранее Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 13 по 17 мая приобрела на рынке 394 128 акций по цене 5216 руб. за бумагу, а также 508 494 депозитарные расписки по цене $80,21 за бумагу. «Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление <...> как незаконное и необоснованное, так как в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства)», – пояснил Куренной.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Как пояснила Мониава, ранее врач назначил ребенку с эпилепсией данное лекарство. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Женщину допрашивали пять часов. Дома у нее провели обыск.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в тот же день сообщила, что задержанная 12 августа женщина на почте пыталась получить посылку с психотропным препаратом. При этом она не показала сотрудникам ведомства соответствующего рецепта врача или заключения консилиума врачей о необходимости применения данного лекарства. ФТС напомнила, что в России оборот фризиума запрещен. После возбуждения уголовного дела женщина проходила по нему свидетелем.

Выбор редактора
Политика
Новости

Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова. Теперь Васильев находится в статусе свидетеля.

Васильева задержали вечером 9 августа. На следующий день он был госпитализирован из изолятора временного содержания в связи с ухудшением здоровья. Басманный суд Москвы отказался его заочно арестовывать.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе мероприятия, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний день арестованы 13 его фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow