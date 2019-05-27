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Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

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Оправленный в отставку с поста мэра Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента. По данным Центризбиркома Латвии, партия «Согласие», список которой он возглавил, получила два мандата. Второй мандат достанется бывшему заместителю Ушакова, вице-мэру Риги Андрису Америксу.

Ушаков занимал пост мэра Риги почти десять лет – с июля 2009 г. В начале апреля он был уволен по решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. В сообщении об увольнении Ушакова отмечалось, что он не соблюдал установленные законом обязательства в качестве представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале 2019 г. дома и в офисе Ушакова проходили обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии. Его подозревали в растрате не по назначению 18 млн евро бюджетных средств, но официальных обвинений не предъявлялось.

Ушаков усмотрел в решении о своей отставке политическую, а не юридическую мотивацию и в начале мая оспорил решение министра охраны окружающей среды. Ранее в своем Telegram-канале Ушаков отмечал, что в 2017 г. на выборах в Рижскую думу, за него проголосовали 105 000 рижан, а за Пуце – 5000. Экс-мэр намерен доказать, что уволить его могут лишь избиратели.

Свое решение об участии в выборах в Европарламент Ушаков, этнический русский, чей отец был выходцем из Кронштадта, объяснял стремлением защищать свои политические взгляды на уровне Европы.

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РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

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Новым гендиректором онлайн-гипермаркета «Утконос» станет бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски отметил, что тот вступит в должность в середине июня.

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин, по данным РБК, войдет в совет директоров «Ленты» и займется изучением синергии между «Лентой» и «Утконосом».

В пресс-службе «Утконоса» информацию о назначении Перекальски комментировать изданию не стали. Сам Перекальски также воздержался от комментариев. В августе 2018 г. он стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита». Пресс-служба «Магнита» сообщила РБК, что сейчас Перекальски не оказывает ритейлеру консультационных услуг.

Перекальски руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.

В апреле «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».

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СМИ сообщили об интересе «Зарубежнефти» к корейскому проекту во Вьетнаме

Ведомости
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Госкомпания «Зарубежнефть» ведет переговоры о покупке доли корейской KNOC в консорциуме по разработке газового блока 11–2 на шельфе Вьетнама. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Корейской компании в проекте принадлежит 39,75%, на какой именно пакет претендует российская компания, не уточняется, это предмет переговоров. Помимо KNOC, возглавляющей корейский консорциум, в проект также входят LG, Daesung, POSCO Daewoo, Hyundai и Seoul City Gas. В общей сложности им принадлежит 75%, остальное – у давнего партнера «Зарубежнефти», вьетнамской госкомпании Petrovietnam.

Блок 11–2 расположен на границе с исключительной экономической зоной Индонезии в Южно-Китайском море. Из-за истощения вьетнамского месторождения добыча газа, по прогнозам, прекратится здесь в 2024 г., но существующую транспортную инфраструктуру можно использовать для перекачки газа с индонезийского месторождения Tuna, которое разрабатывает Premier Oil. Ранее Petrovietnam подписал меморандум о покупке газа с этого месторождения.

С другой стороны вьетнамское месторождение граничит и с газовым блоком «Зарубежнефти» – 12/11. Сейчас компания проводит там геологоразведку, по предварительным оценкам, запасы месторождения составляют 2,6 млн т нефтяного эквивалента. Интерес российской компании к блоку 11–2 связан с готовой инфраструктурой, которую можно использовать для прокачки газа с 12/11, говорит собеседник издания. Другой источник допускает интерес «Зарубежнефти» и к индонезийскому месторождению Tuna. В октябре 2018 г. о заинтересованности российских компаний, в том числе «Зарубежнефти», в индонезийских проектах заявлял замминистра энергетики Анатолий Яновский.

«Зарубежнефть» стремится расширить ресурсную базу во Вьетнаме на фоне истощения месторождений совместного с Petrovietnam предприятия «Вьетсовпетро». В январе 2019 г. российская компания запустила месторождение Белуга недалеко от основных добывающих активов Белый Тигр и Дракон. В середине мая Petrovietnam согласился на переуступку «Зарубежнефти» половины своей доли на блоке 09–2/09 на южном шельфе Вьетнама.

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Технологии
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Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае

Ведомости
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Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple. «Во-первых, этого не произойдет. А во-вторых, если это произойдет, я буду первым, кто выступит против», – заявил он в интервью Bloomberg Television. Чжэнфэй назвал Apple своим учителем. «Будучи студентом, зачем мне идти против учителя? Никогда», – сказал он.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. Указ позволяет блокировать покупку американскими компаниями оборудования, которое представляет угрозу нацбезопасности. В тот же день Huawei и ее подразделения были внесены в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Спустя несколько дней американское торговое ведомство выдало китайскому производителю временную лицензию на ведение бизнеса на три месяца. Еще чуть позже Трамп допустил, что Huawei может стать частью американо-китайской торговой сделки. Но Чжэнфэй заявил, что не связан с китайско-американской торговлей. «Это большая шутка» – так он прокомментировал слова Трампа. Если президент США позвонит президенту Huawei, последний проигнорирует его. «С кем тогда он [Трамп] будет вести переговоры? Если он позвонит, я могу не ответить. Но у него нет моего номера», – заметил Чжэнфэй.

Основатель Huawei признал, что запрет на ведение бизнеса в США может какое-то время негативно сказываться на показателях его компании. При этом он уверен, что Huawei или увеличит собственные поставки чипов, или найдет альтернативы для сохранения преимуществ на рынке смартфонов и 5G. О перспективах компании он высказался так: «Это зависит от того, насколько быстро наши ремонтники смогут починить самолет». По словам президента Huawei, «вне зависимости от того, какие материалы они используют, будь то металл, ткань или бумага, цель – удержать самолет в небе».

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РБК узнал о переходе в Кремль экс-начальника военного технополиса «Эра»

Ведомости
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Бывший начальник технополиса «Эра» Федор Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их словам, обязанности начальника технополиса как минимум с февраля исполняет полковник Игорь Дробот.

Собеседник издания в Минобороны связал уход Дедуса с конфликтом вокруг закупок для «Эры» суперкомпьютеров. «Он отказался подписывать [документы]. После этого его приказом отправили в отпуск, из которого он не вышел на работу», – утверждает источник. В пресс-службе военного ведомства заявили, что Дедус уволен из Вооруженных сил по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Сам полковник был недоступен для журналистов.

В марте 2019 г. на сайте Минобороны появилось сообщение о запуске первого сегмента «суперЭВМ» с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей. В ведомстве уточнили, что компьютер был создан по заказу Минобороны всего за два месяца. Суперкомпьютер является совместной разработкой подведомственного института «Росатома» и входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».

«Эру» называют военной версией «Сколково», которая создавалась как центр разработки продуктов для российского оборонно-промышленного комплекса. Научным руководителем технополиса является президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомости
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Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в пос. Янтарном Калининградской области. Это следует из его резолюции на письме помощника президента Андрея Белоусова, отправленном в середине мая, с предложением рекомендовать областному правительству до 1 июля представить в Белый дом бизнес-план проекта. Также в письме предлагалось к 1 сентября поручить кабинету министров рассмотреть вопрос о возможном участии в проекте государства и привлечении иностранных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Строительство порта мощностью 48 млн т обсуждается с 2000-х гг. Нынешняя стоимость проекта оценивается в 200 млрд руб. с учетом транспортной инфраструктуры, из них 50 млрд руб. может быть выделено из бюджета. Перед этим правительство должно убедиться в адекватной оценке грузооборота и эффективности грузоперевозок из Янтарного.

В начале 2019 г. губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказывал о просьбе региона к федеральным властям согласовать реализацию проекта. По его словам, в порту должен появиться контейнерный терминал на 35 млн т, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн т и «другие терминалы». В областном правительстве подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский сообщил, что полученные из региона предложения перенаправлены в Минтранс. В ведомстве получение документа также подтвердили.

Собеседник издания в одной из международных судоходных компаний отмечает, что у Калининграда нет своей грузовой базы на такой объем контейнеров, а «трансшипмент на другие порты региона тоже едва ли будет конкурентным». Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что в строительстве глубоководного порта может быть заинтересован «Уралхим» Дмитрия Мазепина, поскольку загрузка его терминала в Санкт-Петербурге приближается к максимальной. Компания построит здесь терминал по перевалке около 5 млн т минеральных удобрений, но для этого придется решить вопрос с финансированием дноуглубления стоимостью $60–80 млн. В случае реализации проекта компания могла бы частично переориентировать на Калининград объемы, которые сейчас поставляются через Латвию.

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Политика
Новости

Экзитполы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Ведомости
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Партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, лидирует на выборах в Европарламент во Франции, свидетельствуют данные экзитпола Elabe.

По его результатам «Национальное объединение» набирает 23,9% голосов. Второе место занимает партия Эмманюэля Макрона «Вперед, республика» (22,4%), третье – партия зеленых Europe Écologie (12,9%).

Экзитпол IFOP показал практически такие же результаты: «Национальное объединение» – 23,6% голосов, «Вперед республика» – 22,6%, зеленые – 13,1%.

В Великобритании лидером на выборах в Европарламент является партия сторонников выхода страны из Евросоюза (Brexit) во главе с Найджелом Фараджем, передает BBC. Из 64 избранных депутатов (всего их будет 73), в частности, 28 – из партии Фараджа, 15 – либеральные демократы (сторонники Евросоюза), 10 – лейбористы.

На выборах в Германии партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС лидирует, однако показывает значительное падение в количестве голосов – 28,3%, в то время как на выборах 2014 г. было 35,8%, передает Deutsche Welle. Партнер ХДС/ХСС по коалиции – Социал-демократическая партия показывает наихудшие результаты на выборах в Европарламент – 15,2%, хотя на предыдущих выборах у нее было 27,3%. На втором месте – Партия зеленых (21,1%).

С 24 по 26 мая страны – члены ЕС выбирали депутатов в главный законодательный орган Евросоюза – Европарламент. 27 мая должны быть подведены итоги голосования. Срок полномочий депутатов – пять лет.

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

Ведомости
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«Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель сети Андрей Голубков.

По его словам, ассортимент включает 60 позиций под брендом «Уже готово», в частности каши, сэндвичи, супы. Кулинария уже продается на 43 АЗС Shell в Санкт-Петербурге, отметил Голубков, до конца 2019 г. поставки планируется расширить еще на 10–20 станций. Также, добавил он, в планах запуск продажи еды на 5–15 АЗС в Москве.

Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС.

В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге. Это было первое подобное партнерство для «Азбуки вкуса».

Бизнес
Новости

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомости
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В России появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», специализирующаяся на строительных материалах, которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Leroy Merlin.

«Максипро» рассчитана на корпоративных покупателей из малого и среднего бизнеса, отметила пресс-служба. В гипермаркетах помимо торговой зоны будут шоурум, зоны аренды инструментов, коворкинга, переговорные и тренинг-центры.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, как минимум два гипермаркета откроются на месте бывших магазинов K-rauta финской Kesko. Речь идет о магазинах в подмосковных Мытищах и Зеленограде. Leroy Merlin подтвердила официально открытие «Максипро» на базе бывших магазинов K-rauta в этих двух городах. Источник, знакомый с планами Leroy Merlin, рассказал, что практически все доставшиеся от Kesko магазины ритейлер планирует переформатировать в «Максипро».

Leroy Merlin выкупила российский бизнес Kesko за 12 млрд руб. в начале 2018 г. Сделка включала 12 объектов общей площадью 126 000 кв. м, большую часть которой занимали магазины K-rauta.

«Максипро» находится под управлением ООО «Про Восток». Эта компания, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, принадлежит «Леруа Мерлен – Восток». Гендиректор последней – Лоран Дефассье, ранее занимавший позицию заместителя гендиректора материнской компании.

Политика
Новости

В Литве президентом выбрали независимого кандидата – экономиста

Ведомости
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Президентские выборы в Литве выиграл экономист Гитанс Науседа, который был независимым кандидатом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны, передает Delfi.

Согласно этим данным, по итогам второго тура Науседа набрал 74,24% голосов. Его соперник – бывший министр финансов Ингрида Шимоните получила 24,49%. Явка составила 53,43%, сообщил также литовский ЦИК.

Первый тур президентских выборов в стране прошел две недели назад. В ходе него Науседа уступал сопернице: он набрал 30,94%, тогда как Шимоните – 31,31%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.

«Я был независимым кандидатом, и моей задачей во время предвыборной кампании было объединить литовцев вне зависимости от того, где они живут, в маленьких регионах, деревнях, маленьких городах или больших городах», – подчеркнул а разговоре с Reuters Науседа после того, как была объявлена его победа.

Предыдущий литовский президента Даля Грибаускайте поздравила его с победой. Она заняла пост в 2009 г., а затем была переизбрана в 2014 г. По закону она не могла избираться на третий срок.

Грибаускайте, как отмечает Reuters, была «наиболее откровенным критиком Кремля в Европейском союзе». Науседа высказывался за то, чтобы продолжать курс, начатый ею. Но он также отмечал, что в отношениях с Москвой хотел бы быть «дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался раньше». Срок полномочий президента Литвы – пять лет.

Политика
Новости

Руководитель района в Хакасии напал на корреспондента «России 24»

Ведомости
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Руководитель Ширинского района в Республике Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, который брал у него интервью для программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на сайте «Вести.Ru».

«Мы пришли к государственному служащему Зайцеву, выполняя свои профессиональные обязанности. Хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», – прокомментировал видео нападения Литомин. На кадрах видно, как Зайцев пытается отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокидывает его на пол.

Телеканал попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева «провести всестороннюю проверку» действий Зайцева, а также привлечь его к ответственности по ст. 144 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Зайцев – член партии «Единая Россия». Руководитель комиссии этой партии по этике Евгений Ревенко заявил, что в ближайшее время комиссия рассмотрит и «вынесет соответствующие решения по нападению» Зайцева на Литомина, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», – цитируется в сообщении Ревенко.

Стиль жизни
Новости

Финляндия обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

Ведомости
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Сборная Финляндии обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Капитан финнов Марко Антилла отметился дублем, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился защитник Ши Теодор.

Финская команда в третий раз выиграла чемпионат мира. В предыдущие разы это происходило в 1995 и 2011 гг. Канада стала обладателем серебра в 15-й раз.

Сборная Россия получила на чемпионате бронзу, обыграв команду Чехии. Победитель определился по итогам серии буллитов.

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