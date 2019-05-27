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Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Оправленный в отставку с поста мэра Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента. По данным Центризбиркома Латвии, партия «Согласие», список которой он возглавил, получила два мандата. Второй мандат достанется бывшему заместителю Ушакова, вице-мэру Риги Андрису Америксу.

Ушаков занимал пост мэра Риги почти десять лет – с июля 2009 г. В начале апреля он был уволен по решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. В сообщении об увольнении Ушакова отмечалось, что он не соблюдал установленные законом обязательства в качестве представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале 2019 г. дома и в офисе Ушакова проходили обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии. Его подозревали в растрате не по назначению 18 млн евро бюджетных средств, но официальных обвинений не предъявлялось.

Ушаков усмотрел в решении о своей отставке политическую, а не юридическую мотивацию и в начале мая оспорил решение министра охраны окружающей среды. Ранее в своем Telegram-канале Ушаков отмечал, что в 2017 г. на выборах в Рижскую думу, за него проголосовали 105 000 рижан, а за Пуце – 5000. Экс-мэр намерен доказать, что уволить его могут лишь избиратели.

Свое решение об участии в выборах в Европарламент Ушаков, этнический русский, чей отец был выходцем из Кронштадта, объяснял стремлением защищать свои политические взгляды на уровне Европы.