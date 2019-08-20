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Более 60% россиян считают неблагоприятной ситуацию в России для планирования будущего

Ведомости
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Две трети опрошенных Фонда общественного мнения (ФОМ) россиян считают, что сейчас в стране ситуация не слишком благоприятна для планирования будущего. Каждый пятый из них заявил, что не уверен в завтрашнем дне. Еще 12% объясняют свою позицию низким уровнем жизни, маленькими зарплатами и пенсиями. Россияне также не готовы сейчас планировать будущее из-за роста цен (10%), безработицы (6%), недовольства работой властей (5%), экономических и социальных проблем (по 4%).

28% респондентов назвали ситуацию в стране благоприятной для планирования. 5% из них объясняют это тем, что в стране сейчас все хорошо, 4% заявили, что планировать нужно всегда.

Большинство россиян стараются планировать свою жизнь, но многие из них только на короткие сроки (41%). На средние сроки планируют 18% опрошенных, на длительные – 16%. Почти четверть респондентов сказали, что не стараются планировать свою жизнь.

Опрос ФОМ также показал, что четверть россиян ожидают через 20 лет улучшения ситуации в экономике России и финансовой сфере, 30% считают, что положение дел останется таким же, а 22% прогнозируют ухудшение. 35% респондентов предполагают, что через 20 лет доверия между россиянами будет меньше, обратной позиции придерживаются 12%, еще треть заявили, что в этом отношении ничего не изменится.

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Политика
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Песков: работа станций мониторинга радиации находится вне компетенции Кремля

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную позицию властей в вопросах об инциденте на военном полигоне под Северодвинском. «Президент сказал, что никакой опасности нет, все власти работают над тем, чтобы не допустить хоть какой-то, малейшей опасности для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», — подчеркнул Песков. По его словам, сейчас российский лидер получает всю информацию, связанную со взрывом ракеты с радиоизотопным источником питания. Он напомнил, что кроме заявлений главы государства и других официальных лиц об аварии «были еще экспертные разъяснения». «Мне здесь в данном случае нечего добавить», — резюмировал Песков.

Говоря о работе национальных станций мониторинга радиации, пресс-секретарь президента подчеркнул, что их деятельность не входит в компетенцию Кремля. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что четыре таких станции прекратили передавать данные о радиационной обстановке. Речь шла о станциях в подмосковной Дубне и Кирове, на Алтае и Чукотке. Все станции подведомственны Минобороны, которое причину сбоев не комментировало. «Здесь я ничего не могу сказать. Я не знаю, что это за станции, передают они? Должны ли они передавать — не должны ли передавать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина назвал абсурдной публикацию карты распространения радиационного облака после взрыва, которая была опубликована исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо в микроблоге Twitter. Согласно этой карте, облако могло распространиться над территорией Урала и части Сибири.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Пять сотрудников «Росатома» погибли и еще трое пострадали. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Американские СМИ предположили, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Кремль не подтвердил эту информацию. Песков 13 августа сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев.

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Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»

Ведомости
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Минобороны опубликовало на официальном Youtube-канале видео первого полета военного беспилотника «Альтиус-У». Полет длился 32 минуты, беспилотник поднимался на высоту до 800 м. Управление им осуществлялось полностью в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов ведомства. Полет прошел штатно.

«Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток», – отмечает Минобороны. Масса беспилотника – около 6 т. В управлении им задействован спутниковый канал, благодаря этому радиус применения «Альтиус-У» практически ничем не ограничен.

В июне прошлого года нынешний вице-премьер Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замминистра, заявил об окончании работ над беспилотником в течение года. «Альтиус-У» будет нести до двух тонн боевой нагрузки, отмечал он.

Полноценные летные испытания первого опытного образца «Альтиуса» начались в июле 2018 г.

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Песков рассказал подробности встречи Макрона и Путина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи лидеров Франции и России 19 августа. Он назвал состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом»: «Сверили часы по основным вопросам как двухсторонней, так и международной повестки дня».

По словам Пескова, лидеры двух стран поговорили о подготовке встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия. «Обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в нормандском формате, которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. Чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи», – заявил Песков. Дата новой встречи пока не определена, но есть определенные сроки встреч экспертов и помощников президента, которые пройдут «в ближайшем будущем», добавил он.

Говоря о возможности проведения встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до нормандского саммита, Песков отметил, что «здесь вопросов больше, чем ответов»: «Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским».

Отвечая на вопрос о послании для G7, которое якобы Путин передал Макрону в преддверии заседания стран «большой семерки» во Франции, Песков подчеркнул: российский лидер просто ознакомил Макрона с позицией страны по актуальным вопросам. «В настоящее время Макрон просто знает позицию России по наиболее актуальным вопросам. И знает ее не на основе каких-то фейковых новостей, не на основе вольных трактовок, а от первоисточника – то есть от главы российского государства», – заявил он.

Путин прибыл с официальным визитом во Францию вчера, 19 августа. Президенты встретились в резиденции Макрона «Форт Брегансон» на юге страны. Встреча проходила в закрытом режиме. Ключевым вопросом встречи стал конфликт на юго-востоке Украины и будущее нормандского формата. Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, вопросы вооружения и коллективной безопасности.

Новости СМИ2
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Технологии
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Аналитики фиксируют рост числа кибератак на промышленность

Ведомости
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Во II квартале 2019 г. в мире резко выросла доля атак на промышленность с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО), следует из отчета Positive Technologies (есть у «Ведомостей»). По данным компании, в 96% зафиксированных атак на отрасль хакеры использовали такой софт. В I квартале 2018 г. этот показатель составил 67% (всего 6 атак), во втором – 43% (3 атаки), в третьем – 55% (5 атак), в четвертом – 80% (12 атак). В I квартале 2019 г. – 79% (22 атаки). Всего эксперты зафиксировали 26 таких атак за апрель – июнь 2019 г. В компании уточнили, что если хакер в рамках атаки заражал вредным софтом 1000 организаций, то это считалось за одну вредоносную атаку, но массовую.

Участившееся использование ВПО связано с активной деятельностью группировок RTM и TaskMasters в отношении промышленных компаний, считают в Positive Technologies. В течение II квартала 2019 г. специалисты компании зафиксировали более 10 вредоносных рассылок RTM в адрес промышленных организаций в России и СНГ. Все письма составлены на русском языке и содержат якобы финансовые документы (акты, счета и др.). Троян RTM ворует данные и передает их на сервер злоумышленников.

По данным Kaspersky ICS CERT, в России в первом полугодии 2019 г. порядка 45% компьютеров АСУ подверглись атакам с использованием ВПО. Эксперт Kaspersky ICS CERT Кирилл Круглов говорит, что в лаборатории фиксируют большое количество фишинговых рассылок, нацеленных на бухгалтеров индустриальных предприятий, обычно это начало атаки с целью кражи средств компании. Но, что еще важнее, в очень небольшом проценте случаев фишинг используется APT-группировками (от аббревиатуры advanced persistent threat – «развитая устойчивая угроза»; они проводят атаки на конкретные организации, а не массово) для внедрения в сети промышленных компаний шпионского ПО, добавляет Круглов. Как правило, внедряемое вредоносное ПО служит для выполнения вполне определенной цели – например, кража доменных учетных записей или конфиденциальных документов, уточняет он.

Число эффективных атак на промышленность с использованием вредоносного ПО растет, уверен руководитель направления по защите автоматизированных систем управления (АСУ) ТП компании «Ростелеком» Владимир Карантаев. По его мнению, это связано с широким внедрением технологий с низким уровнем безопасности, для которых существуют известные и отработанные методы атак, при этом средства защиты на промышленных предприятиях все еще недостаточно распространены.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»

Ведомости
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет. «То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас – вызов», – передает слова Рогозина «РИА Новости». Рогозин отметил, что SpaceX получает от Пентагона дорогие контракты на пуски ракет, что позволяет Маску использовать эту прибыль для демпинга на международном пусковом рынке. В такой ситуации «Роскосмос» разрабатывает новые ракеты, чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке, объяснил Рогозин.

В мае «Роскосмос» обвинил Пентагон в недобросовестной конкуренции на мировом пусковом рынке. Так госкорпорация охарактеризовала решение Пентагона о включении с 2023 г. России в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.

Рогозин возглавил «Роскосмос» в 2018 г. До этого он с 2012 г. курировал космическую отрасль в должности вице-премьера. Госкорпорация не раз становилась объектом критики за падение ракет и нецелевое расходование бюджетных средств. В 2019 г. следователи сообщили о миллиардных хищениях в госкорпорации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина и напомнил, что бывший вице-премьер работает там не так давно. В мае «Роскосмос» сообщил о том, что на 2019 г. запланировано 19 запусков на сумму 72 млрд руб. (такую информацию госкорпорация предоставила в пояснительной записке к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в этой отрасли до 2021 г., опубликованному на regulation.gov.ru).

Компания SpaceX была основана Маском в 2002 г. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический грузовик Cargo Dragon. Ракеты-носители были спроектированы многоразовыми, а грузовой корабль проектировался специально для нужд МКС. Также компания испытывает капсулу для запуска астронавтов в космос и пассажирскую версию космического корабля.

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Политика
Новости

Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Ведомости
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Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter. Это четвертый арест Яшина за прошедший месяц.

Яшина задержали в минувшее воскресенье на выходе из спецприемника. Полицейский сообщил ему, что причиной задержания стали призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа. В каких именно, полицейский не уточнил. Оппозиция не планировала протесты на эти даты, в эти дни в Москве проходили одиночные пикеты. Накануне Троицкий суд вернул полиции составленный на Яшина протокол для устранения нарушений.

До этого Яшина арестовали на 10 суток 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На следующий день ему добавили еще 10 суток ареста за организацию митинга. Эти сроки политик отбывал одновременно и должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией. Несогласованные акции, которые прошли 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.

Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в столичные депутаты, оппозиционер попытался обжаловать данное решение, но Мосгоризбирком отклонил его жалобу. В середине августа Мосгорсуд рассмотрел жалобу оппозиционера на решение ЦИК и также отказал ему в регистрации.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Политика
Новости

СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

Ведомости
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Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества и увеличили сумму ущерба до 11 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию РБК подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Теперь Магомедовым вменяется девять эпизодов мошенничества и создание организованного преступного сообщества. По словам другого собеседника ТАСС, Магомеду Магомедову также предъявили обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия).

Магомедовых ознакомили с обвинением в понедельник, 19 августа, уточнил собеседник РБК. 21 августа будет объявлено о завершении следственных действий.

Магомедовы были задержаны в марте 2018 г. Тогда их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере более 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. Они вину не признают.

Политика
Новости

Макрон написал в пост в Facebook на русском языке после встречи с Путиным

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным разместил на своей странице в Facebook пост на русском языке. «Россия – очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», – заявил он. Президент Франции отметил «прогресс по многим политическим или экономическим вопросам» во франко-российских отношениях и выразил надежду выстроить «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Путин прибыл с официальным визитом во Францию вчера, 19 августа. Президенты встретились в резиденции Макрона «Форт Брегансон» на юге страны. Встреча проходила в закрытом режиме. Ключевым вопросом встречи стал конфликт на юго-востоке Украины и будущее нормандского формата. Путин пообещал проинформировать Макрона о разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что по украинскому вопросу есть «вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм».

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, вопросы вооружения и коллективной безопасности. На совместной пресс-конференции с Макроном Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве, напомнив, что протесты происходят во многих странах и российские власти прикладывают все усилия, чтобы «внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона».

Накануне встречи президентов французский бизнесмен Филипп Дельпаль, который является одним из фигурантов «дела Калви» и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. банка «Восточный», был переведен из СИЗО под домашний арест. Помощник Путина Юрий Ушаков связал освобождение французского бизнесмена с предстоящей встречей Путина и Макрона, поскольку, по словам Ушакова, лидеры двух стран не раз это обсуждали. Анонсируя встречу, Ушаков также сообщил, что Россия и Франция возобновляют контакты по линии безопасности. В частности, он рассказал, что стороны согласовали проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

Недвижимость
Новости

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Ведомости
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«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) передумала переносить штаб-квартиру в бизнес-центр «Акватория», говорится в материалах банка. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в ходе телеконференции не назвал причины срыва сделки, заявив, что с данным проектом «просто не сложилось».

По его словам, группа сейчас изучает другие варианты размещения головного офиса: «Это не исключает, что мы будем жить в двух местах, и на «Водном стадионе», где мы сейчас находимся, и параллельно в другом офисе, т. е. у нас будет две штаб-квартиры, но желательно быть в одном месте, пока конкретики нет, мы прорабатываем разные варианты».

В начале лета стало известно, что TCS Group Holding договорилась с компанией Wainbridge об аренде офисной части многофункционального комплекса «Акватория», который строится на Ленинградском шоссе. Его должны ввести в эксплуатацию в конце 2022 г. Общая площадь комплекса составляет 150 000 кв. м, офисы займут около 75 000 кв. м. Два источника «Ведомостей» сообщали о том, что TCS Group Holding планирует арендовать около 68 000 кв. м. Срок договора аренды может составить 10 лет с возможностью пролонгации. Весной 2019 г. консультанты, работавшие с группой, рассказывали «Ведомостям» о том, что «Тинькофф» интересовался площадями в этом бизнес-центре, только речь шла о покупке, а не об аренде.

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».

Финансы
Новости

В работе Альфа-банка произошел сбой

Ведомости
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Клиенты Альфа-банка пожаловались на проблемы с оплатой по картам утром 20 августа. Банк ответил одному из пользователей в Twitter, что не проходит часть переводов на карту и сейчас он исправляет эту ситуацию.

Сбой затронул клиентов банка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске и других городах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector,

Сбой операций с картами продолжался около 5 минут, рассказали РБК в пресс-службе Альфа-банка. На данный момент все операции доступны, уточнили в кредитной организации.

Политика
Новости

У фигуранта дела о массовых беспорядках прошел обыск

Ведомости
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У участника акции протеста 27 июля Виктора Кириленко прошел обыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках, передает «ОВД-инфо» со ссылкой на координатора проекта Аллу Фролову. Кириленко проходит по делу в статусе свидетеля, его везут в Следственный комитет России (СКР).

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» отчитался о 1373 задержанных. 30 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали. Большинство отказов получили независимые кандидаты, среди которых оказались сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Русакова, Илья Яшин, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков. Летом в столице прошло несколько несогласованных акций в поддержку этих кандидатов.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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