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Более 60% россиян считают неблагоприятной ситуацию в России для планирования будущего

Две трети опрошенных Фонда общественного мнения (ФОМ) россиян считают, что сейчас в стране ситуация не слишком благоприятна для планирования будущего. Каждый пятый из них заявил, что не уверен в завтрашнем дне. Еще 12% объясняют свою позицию низким уровнем жизни, маленькими зарплатами и пенсиями. Россияне также не готовы сейчас планировать будущее из-за роста цен (10%), безработицы (6%), недовольства работой властей (5%), экономических и социальных проблем (по 4%).

28% респондентов назвали ситуацию в стране благоприятной для планирования. 5% из них объясняют это тем, что в стране сейчас все хорошо, 4% заявили, что планировать нужно всегда.

Большинство россиян стараются планировать свою жизнь, но многие из них только на короткие сроки (41%). На средние сроки планируют 18% опрошенных, на длительные – 16%. Почти четверть респондентов сказали, что не стараются планировать свою жизнь.

Опрос ФОМ также показал, что четверть россиян ожидают через 20 лет улучшения ситуации в экономике России и финансовой сфере, 30% считают, что положение дел останется таким же, а 22% прогнозируют ухудшение. 35% респондентов предполагают, что через 20 лет доверия между россиянами будет меньше, обратной позиции придерживаются 12%, еще треть заявили, что в этом отношении ничего не изменится.