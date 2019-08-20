Политика

Новости

Оскорбившего Путина ведущего уволили с грузинского телеканала «Рустави 2»

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего ранее в прямом эфире российского президента Владимира Путина, уволили с телеканала «Рустави 2», передает «Первый канал грузинского телевидения». «Начальник информационной службы «Рустави 2» Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», – заявил на брифинге гендиректор телеканала Паата Салия. По его словам, также уволены продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили и другие сотрудники.

Причиной увольнения Салия назвал конфликт интересов. Еще несколько сотрудников будут уволены после возвращения из отпуска, добавил гендиректор.

Телеканал «Рустави 2» оказался втянутым в политический скандал после того, как 7 июля Габуния в эфире программы «P.S.» нецензурно выразился в адрес Путина. После этого сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и требовали уволить Габунию и занимавшего на тот момент пост гендиректора Николоза Гварамию. Руководство канала не стало увольнять журналиста, отстранив его от работы на два месяца. «Рустави 2» официально отказался приносить извинения.

Позже российский МИД назвал слова Габунии в адрес Путина беспрецедентной по низости выходкой. Депутаты Госдумы рекомендовали правительству ввести санкции против Грузии, однако российский президент не поддержал эту инициативу «из-за уважения к грузинскому народу».