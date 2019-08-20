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«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года. Об этом сообщил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

Применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток, говорится в обращении.

В частности, речь идет о нарушении запрета пыток и права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, на тайну частной жизни и переписки, свободное волеизъявление избирателей, отмечается в обращении. Несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, полиция перекрывала улицы и использовала резиновые дубинки, нанося травмы демонстрантам, указывают авторы обращения. Были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета в районе проведения акций. Авторы обращения указывают, что сотни участников демонстраций были арестованы, а их личные данные были анонимно опубликованы в интернете.

Индивидуальные жалобы будут направлены в ЕСПЧ, отмечается в обращении, но международная реакция может оказаться более оперативной. «Агора» призывает представителей ООН задать вопросы российским властям по поводу несоблюдения норм ООН по правам человека и назначить квалифицированных экспертов, которые могли бы дать юридическую квалификацию произошедшему в соответствии с международным правом.

Обращение к спецдокладчику ООН – это не судебная процедура, по итогам которой государство могут принудить к каким-либо действиям, объясняет Коротеев. Но это возможность получить быструю – в течение нескольких недель – реакцию на международном уровне. Не ожидая, как в случае с ЕСПЧ, нескольких лет. Это способ дать понять российским властям, что происходящее не является исключительно внутренней историей, говорит Коротеев.

В Москве с середины июля регулярно проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Несогласованные акции жестко разгоняла полиция. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии