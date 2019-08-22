В Великобритании снимут сериал о Путине
Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина. Он будет называться «Путин: история русского шпиона».
Производством сериала по заказу телеканала будет заниматься британская студия Rogan Productions, которая ранее уже сотрудничала с Channel 4 и BBC. Съемки будут проходить в России, США и Европе, в том числе Великобритании.
Сериал будет посвящен тому, как «знания Путина в области шпионажа» и личный опыт повлияли на его политику, Россию и современный мир, отмечается в сообщении. Эта история будет рассказана «самим Путиным, близкими ему людьми и теми, кого больше всего затронули его действия».
Режиссером сериала стал Ник Грин. Он снимал фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery, документальный сериал об Иисусе Христе для CNN, а также о советском подводнике Василии Архипове.
Так показывали Путина. Глава государства в фильмах и телеинтервью
Режиссер: Сергей Мирошниченко, Виталий Манский
Год выпуска: 2000
Где показан: РТР
Первый фильм о Владимире Путине, причем он показан прежде всего как человек - общается со знакомыми и несет цветы к взорванному дому на улице Гурьянова. Кадры из избирательного штаба 2000 г. используются уже лишь как послесловие к фильму.
Режиссер: Виталий Манский
Год выпуска: 2001
Где показан: НТВ
В фильме, составленном в том числе из интервью Путина Манскому, президент, только начавший правление, называет самым значимым событием гибель подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 года. Тогда же он говорит, что у монархов достаточно сложная жизнь: "Их судьба меня не вдохновляет на то, чтобы повторять нечто подобное".
Режиссер: Игорь Шадхан
Год выпуска: 2002
Где показан: «Россия»
В фильме Шадхан показывает президенту его высказывания из интервью, которое он брал у Путина еще в 1991 г. Там есть и слова о недопустимости тоталитаризма и о «жесткой руке», которая после наведения порядка «начнет нас душить». Путин версии 2002 г. говорит, что к тем словам ему добавить нечего.
Режиссер: Виктор Кондратьев
Год выпуска: 2009
Где показан: НТВ
В фильме Путин говорит о том, как Россия и Германия заинтересованы в сотрудничестве. Вспоминая разделенную Германию и падение Берлинской стены, президент говорит, что это позволит создать новое качество отношений между Россией и Германией.
Режиссер: Хуберт Зайпель
Год выпуска: 2012
Где показан: Телеканал ARD (Германия), НТВ
Фильм о Путине должны были показать на НТВ незадолго до выборов президента, в которых участвовал тогдашний премьер-министр. Однако было принято решение внести изменение в сетку и перенести на поствыборный период. Потенциальное появление в эфире фильма вызвало нарекания как со стороны членов ЦИК, так и участников президентской гонки, «которые обратили внимание генерального директора телекомпании на несоответствие этого шага духу предвыборного законодательства», говорили в НТВ.
Режиссер: Вадим Такменев
Год выпуска: 2012
Где показан: НТВ, программа «Центральное телевидение»
Команда ЦТ ради юбилейного фильма ездила на интервью к Путину в течение недели. Президент показан в рабочей и домашней обстановке: в резиденции Ново-Огарево поздно вечером он принимает министров, а утром завтракает (кашу и творог с медом) и занимается спортом. Говорит, что плавает по 1000 м в день. Ведущему Такменеву предлагает: «Очень рекомендую. Раздевайтесь, поплаваем». И обещает выделить плавки.
Такменев спрашивает Путина о прошедших в начале 2012 г. протестах и о том, держится ли он за власть. «У нас многие думают почему-то, что я ушел, но за собой рычаги сохранил. Это не так. Я ушел и эти рычаги отдал. И уж если я поступил так один раз и не хватался за эти кресла и телефоны – такой опыт у меня уже есть, поступить так второй раз не представит никакого труда», – отвечает президент.
Режиссер: Андрей Кондрашов
Год выпуска: 2015
Где показан: «Россия 1»
В этом фильме о присоединении Крыма и событиях на Украине Путин признает российскую роль в событиях на полуострове. В ночь с 22 на 23 февраля он сказал "коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России". Он объяснил это тем, что "мы не можем бросить эту территорию и людей".
Режиссер: Саида Медведева
Интервьюер: Владимир Соловьев
Год выпуска: 2015
Где показали: "Россия 1"
Фильм, посвященный 15-летию Путина на президентском посту. Среди тех, кто пытается осмыслить перемены во внутренней политике, – глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл. Путин вспоминает о войне в Чечне, гибели «Курска», терактах и Олимпиаде в Сочи 2014 г. Он говорит, что чувствует себя «частью нашего народа, нашей страны»: «Когда я с людьми встречаюсь, до меня мгновенно доходят сигналы».
Режиссер: Владимир Соловьев
Интервьюер: Владимир Соловьев
Год выпуска: 2015
Где показан: «Россия 1»
Для создания этого фильма потребовалось больше месяца и съемки разных людей – от режиссера Эмира Кустурицы до экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, говорил Соловьев. Их комментариями перемежается интервью президента России. Сам Путин говорит уже о геополитике. Например, что Европа не самостоятельна, а передала суверенитет НАТО и лидеру альянса США. Позиция наших партнеров западных связана не с защитой интересов Украины, а с попыткой помешать воссозданию Советского Союза, хотя такой цели и нет, говорит Путин.
Режиссер и продюсер: Игорь Лопатенок, Оливер Стоун
Год выпуска: 2016
Где показан: РЕН ТВ
В анонсе фильма сказано, что он документальный и рассказывает об истории Украины c XVII в. до 2016 г. Акцент же сделан на комментариях экс-президента страны Виктора Януковича и Путина. Глава государства рассказал, что Крым присоединен к России, потому что за это проголосовало 90% избирателей: «Нужно уважать выбор людей».
Режиссер: Андрей Кондрашов
Год выпуска: 2018
Где показан: «Россия 1»
Фильм был показан во время кампании по выборам президента: за два месяца до голосования. Брал интервью у Путина на Валааме Кондрашов, который во время кампании работал пресс-секретарем штаба главы государства. Путин в фильме сравнил коммунистическую идеологию с христианством, а тело Ленина – с мощами святых.
Режиссер: Оливер Стоун
Год выпуска: 2018
Где показан: Телеканал Showtime (США), «Первый канал»
Это четырехсерийное интервью с Владимиром Путиным, в котором тот рассказал, например, что смена власти - это нормально, но здоровая конкуренция должна быть «между людьми национально ориентированными». А у него самого не бывает плохих дней, поскольку он не женщина. На российском телевидении фильм Стоуна показали в феврале 2018 г., хотя снят он был раньше.
Режиссер: Андрей Кондрашов
Год выпуска: 2018
Где показан: соцсети
Еще один фильм пресс-секретаря штаба Путина длится около трех часов и состоит из интервью разных людей. К примеру, одноклассник президента утверждает, что фраза 1999 г. о террористах, которых и «в сортире замочим», была была произнесена случайно: «Один и тот же вопрос задают, долбят. В общем, сорвался». Были в фильме и другие запоминающиеся моменты. К примеру, Путин рассказал, что в начале 2000-х его вертолет в Чечне попал под обстрел, а канцлер Германии Ангела Меркель передает ему в подарок «несколько бутылочек радебергского пива».
За неделю до выборов президента было решено не выпускать фильм на телевидении. На канале «Россия» он был показан уже 22 марта – после дня голосования.
Режиссер: Саида Медведева
Интервьюер: Владимир Соловьев
Год выпуска: 2018
Где показан: соцсети
Этот фильм, снятый накануне выборов, также не стали выпускать на экран, но он был растиражирован в соцсетях. Он был выпущен 8 марта – спустя неделю после послания президента Федеральному собранию, в котором тот подробно и с презентацией рассказывал о военных разработках.
Фильм также запомнился милитаристскими высказываниями. Например, Путин рассказал, что такое «ответно-встречный удар», т. е. когда у России возникает право ответить на запуск ядерных ракет. «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?" – говорит президент.
Режиссер: Виталий Манский
Год выпуска: 2018
Где показан: кинотеатр Artdoc.Media
Это фильм-хроника об избрании Путина президентом в 2000 г., причем режиссер не скрывает, что для его создания использован материал для съемок для картины 2001 г. «Путин. Високосный год», которая создавалась после прихода Путина к власти. За это время сам Манский пересмотрел отношение к президенту, к которому изначально относился как к человеку, который, «оказавшись на самом высоком государственном посту в России, имел еще некую связь с реальностью», говорил режиссер.
Год выпуска: 2019
Где показано: «Первый канал»
В нем Путин в очередной раз излагает свою точку зрения на происходящее и происходившее на Украине: интервью показывают после выборов президента и парламента в соседней республике. Путин вновь говорит, что в 2014 г. действовавшие власти во главе с президентом Януковичем «не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции».