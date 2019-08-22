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Суд в третий раз арестовал Галямину

Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Еще 10 суток административного ареста только что назначил Тверской суд», – отмечается в Twitter.

Судья признала Галямину виновной в том, что она через соцсети звала людей на несогласованные акции протеста, уточняется в сообщении.

Галямину задержали 21 августа на выходе из спецприемника. Ее доставили в столичный отдел МВД по Тверскому району. Во время задержания депутату стало плохо – у нее поднялось давление. Полицейские вызвали ей скорую помощь. Координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова заявила накануне, что Галямину задержали из-за не согласованной с мэрией акции протеста 3 августа.

Это не первое задержание Галяминой за последний месяц. Первый раз Хорошевский суд Москвы арестовал ее на 10 суток 30 июля за призывы к участию в не согласованной со столичными властями акции протеста 27 июля. Позже, 6 августа, Чертановский суд Москвы признал Галямину виновной в участии в несогласованном митинге, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Суд назначил ей 15 суток административного ареста. Галямина во всех случаях вину не признала.

Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Задержания в центре Москвы. Фотографии