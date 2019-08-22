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Суд в третий раз арестовал Галямину

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Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Еще 10 суток административного ареста только что назначил Тверской суд», – отмечается в Twitter.

Судья признала Галямину виновной в том, что она через соцсети звала людей на несогласованные акции протеста, уточняется в сообщении.

Галямину задержали 21 августа на выходе из спецприемника. Ее доставили в столичный отдел МВД по Тверскому району. Во время задержания депутату стало плохо – у нее поднялось давление. Полицейские вызвали ей скорую помощь. Координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова заявила накануне, что Галямину задержали из-за не согласованной с мэрией акции протеста 3 августа.

Это не первое задержание Галяминой за последний месяц. Первый раз Хорошевский суд Москвы арестовал ее на 10 суток 30 июля за призывы к участию в не согласованной со столичными властями акции протеста 27 июля. Позже, 6 августа, Чертановский суд Москвы признал Галямину виновной в участии в несогласованном митинге, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Суд назначил ей 15 суток административного ареста. Галямина во всех случаях вину не признала.

Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Адвокат сообщил о завершении расследования дела братьев Магомедовых

Ведомости
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Следственный департамент МВД завершил расследование дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщила ТАСС адвокат Виктория Цилюрик. По ее словам, со следующей недели обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела.

Братья Магомедовы обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Согласно обвинению в окончательной редакции, им вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по делу оценивается более чем в 11 млрд руб.

Магомедовы были задержаны в марте 2018 г. Изначально их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере более 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, однако за время следствия в деле добавилось количество эпизодов и вырос ущерб. Обвиняемые вину не признают.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

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ВТБ запустил сайт для продажи своих непрофильных активов

Ведомости
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи своих непрофильных активов, говорится в пресс-релизе банка. Проект называется «КомиссиON», его сайт уже запущен (komission.vtb.ru). На момент написания материала он не загружался у корреспондента «Ведомостей», но через 20 минут стал работать.

На сайте будет представлено около 3000 лотов. Банк обещает на некоторые активы скидку до 20%.

«На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование», – отмечается в сообщении ВТБ. Кроме того, там будут представлены некоторые финансовые продукты банка. К примеру, можно будет оформить заявку на ипотечный кредит.

На «КомиссиON» будут представлены фотографии активов, его краткое описание, а также стоимость. «После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества – в пять раз: с 10 млрд до 50 млрд руб.», – цитирует пресс-служба банка руководителя департамента розничного взыскания ВТБ Евгения Новикова.

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FT рассказала о разладе между Кремлем и РПЦ

Ведомости
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С приходом к власти президента Владимира Путина между Кремлем и Русской православной церковью (РПЦ) всегда были хорошие отношения, однако в последнее время они начали портиться, следует из материала Financial Times (FT). Причиной тому, по данным издания, стали присоединение Крыма и конфликт с украинской церковью.

За время президентства Путина Церковь приобрела в России особый статус: были построены десятки тысяч храмов, предприниматели начали спонсировать церковные благотворительные организации, а сам президент неоднократно публично обращался за советом к православным лидерам. «Он использовал религию, чтобы высветить разногласия между Россией и якобы аморальным Западом и возродить идею "русского мира", своего рода духовного господства, объединяющего русскоязычных бывших советских граждан», – пишет FT.

Но присоединение Крыма к России в 2014 г. и пять лет войны на востоке Украины привели к разладу между Кремлем и РПЦ, отмечает издание со ссылкой на источники. Близость Церкви к российским властям привела к тому, что ее репутация тоже пострадала на фоне агрессивной внешней политики Кремля, поясняет FT. В результате патриарх Кирилл, «осознавая, что действия Путина подорвали его авторитет на Украине», отказался взять под контроль приходы Крыма и бойкотировал церемонию в Кремле, посвященную присоединению Крыма. Еще одним ударом по Путину стало отсоединение украинской церкви от РПЦ весной текущего года, отмечает FT.

Внешне президент России и патриарх продолжают «выступать единым фронтом», добавляет издание. Так, в конце января они вместе вошли в концертный зал Кремля во время церемонии, посвященной празднованию 10-летия патриарха Кирилла во главе РПЦ. На празднике патриарх заявил, что даже во времена Российской империи Церковь не была настолько равным партнером государства, как сейчас.

Однако несмотря на то, что внешне Путин и патриарх Кирилл пытаются поддерживать хорошие отношения, последствия разлада между ними уже начинают проявляться, пишет FT. В качестве примера издание приводит ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, против которого выступили местные жители. Несмотря на то что патриарх Кирилл лично просил Путина не отказываться от строительства храма, президент встал на сторону протестующих в данном вопросе, проигнорировав просьбу патриарха, отмечает FT.

Патриарх же, в свою очередь, в прошлом году без явной на то причины перевел епископа Тихона (Шевкунова), который исповедовал Путина с 1990-х гг., в полуразрушенный приход во Пскове, пишет издание. До этого священник был наместником Сретенского монастыря в центре Москвы, расположенного недалеко от здания ФСБ. По словам одного из собеседников FT, Тихона о переводе в Псков предупредили за день, он вынужден был проводить прощальную службу ночью перед отъездом. Несколько месяцев спустя Путин, по данным FT, совершил внезапный визит в Псков, возможно, чтобы навестить епископа.

Путин и Медведев побывали в мужском монастыре

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В Великобритании снимут сериал о Путине

Ведомости
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Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина. Он будет называться «Путин: история русского шпиона».

Производством сериала по заказу телеканала будет заниматься британская студия Rogan Productions, которая ранее уже сотрудничала с Channel 4 и BBC. Съемки будут проходить в России, США и Европе, в том числе Великобритании.

Сериал будет посвящен тому, как «знания Путина в области шпионажа» и личный опыт повлияли на его политику, Россию и современный мир, отмечается в сообщении. Эта история будет рассказана «самим Путиным, близкими ему людьми и теми, кого больше всего затронули его действия».

Режиссером сериала стал Ник Грин. Он снимал фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery, документальный сериал об Иисусе Христе для CNN, а также о советском подводнике Василии Архипове.

Так показывали Путина. Глава государства в фильмах и телеинтервью

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Захарова назвала неграмотными слова Зеленского о возвращении России в G8

Ведомости
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По мнению официально представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможном возвращении России в G8 является неграмотным. «Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала она в Faceboоk.

Накануне Зеленский заявил, что участие России в саммите G8 станет возможным только после возвращения Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место «в повестке дня высокой дипломатии».

Захарова раскритиковала последнюю фразу Зеленского, заявив, что она неграмотная. По словам представителя МИДа, государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», потому что дипломатия – это средство осуществления внешней политики, а в заявлении президента Украины речь идет, скорее, о международных отношениях.

Второе, что отметила Захарова, – это неверное, по ее мнению, использование сочетания «находится в повестке». «Это означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семерка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно», – написала она.

Кроме того, по мнению Захаровой, если под «высокой дипломатией» понимаются международные форумы и клубы, то наивысшей является не саммит G8, а заседания Совета безопасности ООН, в которых Россия участвует.

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Экипаж аварийно севшего в Бурятии самолета представили к наградам

Ведомости
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Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в конце июня жесткую посадку на севере Бурятии, представлен к государственным наградам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

Самолет «Ангары» 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Иркутск, однако сразу после вылета у него отказал левый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел.

В результате инцидента пострадали более 30 человек. Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли: второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать их из горящей кабины. В самолете была только одна проводница Елена Лапуцкая, которая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.

По словам собеседника агентства, Коломин и Барданов посмертно представлены к ордену Мужества. Второй пилот Сазонов и бортпроводник Лапуцкая награждены медалями Нестерова.

На прошлой неделе аварийную посадку в Подмосковье совершил Airbus А-321 «Уральских авиалиний». Утром 15 августа он вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

После того как пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, а остальной экипаж А-321 наградили орденами Мужества, люди в социальных сетях стали требовать, чтобы экипаж Ан-24 тоже представили к наградам.

Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии

Технологии
Новости

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.

По данным Mediascope, 2ГИС входит в десятку крупнейших холдингов рунета. Его ежемесячная всероссийская аудитория в июне 2018 г. составила почти 20 млн человек, проживающих в крупных городах.

В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. В июле стало известно о создании совместного предприятия госбанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом. Кроме того, у Сбербанка есть совместное предприятие с «Яндексом».

Технологии
Новости

С «Байконура» запустили корабль «Союз» с роботом «Федором»

Ведомости
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С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter. Он направляется к Международной космической станции.

Во время старта робот повторил фразу Юрия Гагарина: «Поехали!» На своей странице в Twitter «Федор» сообщает, что первая часть летных испытаний прошла в соответствии с заданием.

«Союз МС-14» уже был успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа в 08:30 мск.

«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Он предназначен для использования при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе. На МКС «Федор» пробудет две недели, и российские космонавты протестируют его системы в условиях космического полета, после чего робот 7 сентября вернется на Землю.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал об идее Минфина повысить налоговую нагрузку на нефтяников

Ведомости
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Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Министерство рассматривает возможность дополнительного повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на попутный газ собеседники газеты не назвали. По словам одного из источников «Коммерсанта», Минфин также может привязать размер вычета по НДПИ для Приобского месторождения к нефтяным котировкам.

Накануне первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров сообщил, что президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения. По оценкам Федорова, суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений составит 660 млрд руб. на протяжении 10 лет, а общий эффект для экономики – 5 трлн руб.

В июле Путин ввел мораторий на господдержку при разработке нефтяных месторождений. Исключением стало только Приобское месторождение.

Политика
Новости

Зеленский назвал возвращение Крыма условием для участия России в G8

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения возможного участия России в G8 снова призвал вернуть «оккупированный Крым», об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, после исключения России из G8 «ничего не изменилось».

По мнению Зеленского, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 украинских граждан, удерживаемых в России, было бы «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в G8 в 2020 г. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в клубе ведущих мировых держав высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма, с тех пор саммиты стран проходят в формате G7. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи.

Политика
Новости

Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал

Ведомости
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Министр обороны США Марк Эспер убежден, что произошедший 8 августа взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США», – сказал он.

На военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

The New York Times писала со ссылкой на источники, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что США сделали выводы из инцидента. Трамп также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии». Кремль не подтвердил эту информацию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев по поводу инцидента. Согласно информации Минобороны России, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.

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