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Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. Там говорится, что на выходе из спецприемника Галямину встретили сотрудники 2-го оперативного полка и сообщили, что повезут ее в ОВД «Тверское». Сообщается также, что депутату пришлось вызвать скорую помощь из-за давления.

Галямину задержали на выходе из спецприемника уже второй раз. Первый раз она была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста.

На выходе из спецприемника также были задержаны глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованной акций у мэрии 27 июля. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным МВД, на акции были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы