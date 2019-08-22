Адвокат сообщил о завершении расследования дела братьев Магомедовых

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Следственный департамент МВД завершил расследование дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщила ТАСС адвокат Виктория Цилюрик. По ее словам, со следующей недели обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела.
Братья Магомедовы обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Согласно обвинению в окончательной редакции, им вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по делу оценивается более чем в 11 млрд руб.
Магомедовы были задержаны в марте 2018 г. Изначально их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере более 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, однако за время следствия в деле добавилось количество эпизодов и вырос ущерб. Обвиняемые вину не признают.
Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион UFC (бои по смешанным единоборствам)
1/16
Paul Sancya / AP
Мансур Исаев. Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2012 г.
2/16
David Guttenfelder / AP
Ширвани Мурадов. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 г.
3/16
Ed Wray / AP
Бахтияр Ахмедов. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
4/16
instagram.com/khadzhimurad_magomedov05
Хаджимурад Магомедов. Олимпийский чемпион в вольной борьбе 1996 г.
5/16
Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ирина Сумникова. Советская баскетболистка, олимпийский чемпион 1992 г.
6/16
instagram.com/vitalyminakov/
Виталий Минаков. Российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо
7/16
PhotoXPress
Сергей Новиков. Олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г. – Монреаль)
8/16
Алексей Даничев / РИА Новости
Сажид Сажидов. Двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, главный тренер сборной Дагестана
9/16
instagram.com/sadulaev_abdulrashid
Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
10/16
Ed Wray / AP
Мавлет Батиров. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)
11/16
Пресс-служба президента России
Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
12/16
instagram.com/vlasovroma90
Власов Роман. Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2012 г. – Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро)
13/16
instagram.com/batukhasikov
Бату Хасиков. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов
14/16
Интерпресс / PhotoXPress
Иван Едешко. Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г.
15/16
АГН Москва
Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи своих непрофильных активов, говорится в пресс-релизе банка. Проект называется «КомиссиON», его сайт уже запущен (komission.vtb.ru). На момент написания материала он не загружался у корреспондента «Ведомостей», но через 20 минут стал работать.
На сайте будет представлено около 3000 лотов. Банк обещает на некоторые активы скидку до 20%.
«На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование», – отмечается в сообщении ВТБ. Кроме того, там будут представлены некоторые финансовые продукты банка. К примеру, можно будет оформить заявку на ипотечный кредит.
На «КомиссиON» будут представлены фотографии активов, его краткое описание, а также стоимость. «После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества – в пять раз: с 10 млрд до 50 млрд руб.», – цитирует пресс-служба банка руководителя департамента розничного взыскания ВТБ Евгения Новикова.
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С приходом к власти президента Владимира Путина между Кремлем и Русской православной церковью (РПЦ) всегда были хорошие отношения, однако в последнее время они начали портиться, следует из материала Financial Times (FT). Причиной тому, по данным издания, стали присоединение Крыма и конфликт с украинской церковью.
За время президентства Путина Церковь приобрела в России особый статус: были построены десятки тысяч храмов, предприниматели начали спонсировать церковные благотворительные организации, а сам президент неоднократно публично обращался за советом к православным лидерам. «Он использовал религию, чтобы высветить разногласия между Россией и якобы аморальным Западом и возродить идею "русского мира", своего рода духовного господства, объединяющего русскоязычных бывших советских граждан», – пишет FT.
Но присоединение Крыма к России в 2014 г. и пять лет войны на востоке Украины привели к разладу между Кремлем и РПЦ, отмечает издание со ссылкой на источники. Близость Церкви к российским властям привела к тому, что ее репутация тоже пострадала на фоне агрессивной внешней политики Кремля, поясняет FT. В результате патриарх Кирилл, «осознавая, что действия Путина подорвали его авторитет на Украине», отказался взять под контроль приходы Крыма и бойкотировал церемонию в Кремле, посвященную присоединению Крыма. Еще одним ударом по Путину стало отсоединение украинской церкви от РПЦ весной текущего года, отмечает FT.
Внешне президент России и патриарх продолжают «выступать единым фронтом», добавляет издание. Так, в конце января они вместе вошли в концертный зал Кремля во время церемонии, посвященной празднованию 10-летия патриарха Кирилла во главе РПЦ. На празднике патриарх заявил, что даже во времена Российской империи Церковь не была настолько равным партнером государства, как сейчас.
Однако несмотря на то, что внешне Путин и патриарх Кирилл пытаются поддерживать хорошие отношения, последствия разлада между ними уже начинают проявляться, пишет FT. В качестве примера издание приводит ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, против которого выступили местные жители. Несмотря на то что патриарх Кирилл лично просил Путина не отказываться от строительства храма, президент встал на сторону протестующих в данном вопросе, проигнорировав просьбу патриарха, отмечает FT.
Патриарх же, в свою очередь, в прошлом году без явной на то причины перевел епископа Тихона (Шевкунова), который исповедовал Путина с 1990-х гг., в полуразрушенный приход во Пскове, пишет издание. До этого священник был наместником Сретенского монастыря в центре Москвы, расположенного недалеко от здания ФСБ. По словам одного из собеседников FT, Тихона о переводе в Псков предупредили за день, он вынужден был проводить прощальную службу ночью перед отъездом. Несколько месяцев спустя Путин, по данным FT, совершил внезапный визит в Псков, возможно, чтобы навестить епископа.
Путин и Медведев побывали в мужском монастыре
Валерий Шарифулин / ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин (слева направо) посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Они осмотрели здания комплекса после реконструкции
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Валерий Шарифулин / ТАСС
С 2008 г. было восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля монастыря, который является точным подобием Иерусалимского храма Воскресения Господня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
На сегодняшний день на реконструкцию было потрачено 11 млрд руб., из них 9,44 млрд руб. - это госсредства, остальная сумма - пожертвования
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Руководитель протокола премьера-министра Марина Ентальцева и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова (слева направо) во время посещения мужского монастыря
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Алексей Никольский / пресс-служба президента / ТАСС
Председатель правления Благотворительного фонда по возрождению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Зубков
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев во время посещения территории монастыря
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Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Еще 10 суток административного ареста только что назначил Тверской суд», – отмечается в Twitter.
Судья признала Галямину виновной в том, что она через соцсети звала людей на несогласованные акции протеста, уточняется в сообщении.
Галямину задержали 21 августа на выходе из спецприемника. Ее доставили в столичный отдел МВД по Тверскому району. Во время задержания депутату стало плохо – у нее поднялось давление. Полицейские вызвали ей скорую помощь. Координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова заявила накануне, что Галямину задержали из-за не согласованной с мэрией акции протеста 3 августа.
Это не первое задержание Галяминой за последний месяц. Первый раз Хорошевский суд Москвы арестовал ее на 10 суток 30 июля за призывы к участию в не согласованной со столичными властями акции протеста 27 июля. Позже, 6 августа, Чертановский суд Москвы признал Галямину виновной в участии в несогласованном митинге, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Суд назначил ей 15 суток административного ареста. Галямина во всех случаях вину не признала.
Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Задержания в центре Москвы. Фотографии
Maxim Shemetov / REUTERS
10 августа, после окончания согласованного митинга на проспекте Сахарова, часть протестующих отправилась гулять в центр Москвы. Там начались задержания. По данным "ОВД-инфо", были задержаны более 200 человек
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Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина. Он будет называться «Путин: история русского шпиона».
Производством сериала по заказу телеканала будет заниматься британская студия Rogan Productions, которая ранее уже сотрудничала с Channel 4 и BBC. Съемки будут проходить в России, США и Европе, в том числе Великобритании.
Сериал будет посвящен тому, как «знания Путина в области шпионажа» и личный опыт повлияли на его политику, Россию и современный мир, отмечается в сообщении. Эта история будет рассказана «самим Путиным, близкими ему людьми и теми, кого больше всего затронули его действия».
Режиссером сериала стал Ник Грин. Он снимал фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery, документальный сериал об Иисусе Христе для CNN, а также о советском подводнике Василии Архипове.
Так показывали Путина. Глава государства в фильмах и телеинтервью
РТР
«Неизвестный Путин. Мир и война» Режиссер: Сергей Мирошниченко, Виталий Манский Год выпуска: 2000 Где показан: РТР Первый фильм о Владимире Путине, причем он показан прежде всего как человек - общается со знакомыми и несет цветы к взорванному дому на улице Гурьянова. Кадры из избирательного штаба 2000 г. используются уже лишь как послесловие к фильму.
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«Россия»
«Путин. Високосный год» Режиссер: Виталий Манский Год выпуска: 2001 Где показан: НТВ В фильме, составленном в том числе из интервью Путина Манскому, президент, только начавший правление, называет самым значимым событием гибель подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 года. Тогда же он говорит, что у монархов достаточно сложная жизнь: "Их судьба меня не вдохновляет на то, чтобы повторять нечто подобное".
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«Россия»
«Вечерний разговор» Режиссер: Игорь Шадхан Год выпуска: 2002 Где показан: «Россия» В фильме Шадхан показывает президенту его высказывания из интервью, которое он брал у Путина еще в 1991 г. Там есть и слова о недопустимости тоталитаризма и о «жесткой руке», которая после наведения порядка «начнет нас душить». Путин версии 2002 г. говорит, что к тем словам ему добавить нечего.
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«Стена» Режиссер: Виктор Кондратьев Год выпуска: 2009 Где показан: НТВ В фильме Путин говорит о том, как Россия и Германия заинтересованы в сотрудничестве. Вспоминая разделенную Германию и падение Берлинской стены, президент говорит, что это позволит создать новое качество отношений между Россией и Германией.
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ARD
«Я Путин. Портрет» Режиссер: Хуберт Зайпель Год выпуска: 2012 Где показан: Телеканал ARD (Германия), НТВ Фильм о Путине должны были показать на НТВ незадолго до выборов президента, в которых участвовал тогдашний премьер-министр. Однако было принято решение внести изменение в сетку и перенести на поствыборный период. Потенциальное появление в эфире фильма вызвало нарекания как со стороны членов ЦИК, так и участников президентской гонки, «которые обратили внимание генерального директора телекомпании на несоответствие этого шага духу предвыборного законодательства», говорили в НТВ.
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ЦТ
«Владимир Путин. День с президентом» Режиссер: Вадим Такменев Год выпуска: 2012 Где показан: НТВ, программа «Центральное телевидение» Команда ЦТ ради юбилейного фильма ездила на интервью к Путину в течение недели. Президент показан в рабочей и домашней обстановке: в резиденции Ново-Огарево поздно вечером он принимает министров, а утром завтракает (кашу и творог с медом) и занимается спортом. Говорит, что плавает по 1000 м в день. Ведущему Такменеву предлагает: «Очень рекомендую. Раздевайтесь, поплаваем». И обещает выделить плавки. Такменев спрашивает Путина о прошедших в начале 2012 г. протестах и о том, держится ли он за власть. «У нас многие думают почему-то, что я ушел, но за собой рычаги сохранил. Это не так. Я ушел и эти рычаги отдал. И уж если я поступил так один раз и не хватался за эти кресла и телефоны – такой опыт у меня уже есть, поступить так второй раз не представит никакого труда», – отвечает президент.
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«Россия 1»
«Крым. Путь на родину» Режиссер: Андрей Кондрашов Год выпуска: 2015 Где показан: «Россия 1» В этом фильме о присоединении Крыма и событиях на Украине Путин признает российскую роль в событиях на полуострове. В ночь с 22 на 23 февраля он сказал "коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России". Он объяснил это тем, что "мы не можем бросить эту территорию и людей".
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«Россия 1»
«Президент» Режиссер: Саида Медведева Интервьюер: Владимир Соловьев Год выпуска: 2015 Где показали: "Россия 1" Фильм, посвященный 15-летию Путина на президентском посту. Среди тех, кто пытается осмыслить перемены во внутренней политике, – глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл. Путин вспоминает о войне в Чечне, гибели «Курска», терактах и Олимпиаде в Сочи 2014 г. Он говорит, что чувствует себя «частью нашего народа, нашей страны»: «Когда я с людьми встречаюсь, до меня мгновенно доходят сигналы».
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«Россия 1»
«Миропорядок» Режиссер: Владимир Соловьев Интервьюер: Владимир Соловьев Год выпуска: 2015 Где показан: «Россия 1» Для создания этого фильма потребовалось больше месяца и съемки разных людей – от режиссера Эмира Кустурицы до экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, говорил Соловьев. Их комментариями перемежается интервью президента России. Сам Путин говорит уже о геополитике. Например, что Европа не самостоятельна, а передала суверенитет НАТО и лидеру альянса США. Позиция наших партнеров западных связана не с защитой интересов Украины, а с попыткой помешать воссозданию Советского Союза, хотя такой цели и нет, говорит Путин.
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Another Way Productions
«Украина в огне» Режиссер и продюсер: Игорь Лопатенок, Оливер Стоун Год выпуска: 2016 Где показан: РЕН ТВ В анонсе фильма сказано, что он документальный и рассказывает об истории Украины c XVII в. до 2016 г. Акцент же сделан на комментариях экс-президента страны Виктора Януковича и Путина. Глава государства рассказал, что Крым присоединен к России, потому что за это проголосовало 90% избирателей: «Нужно уважать выбор людей».
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«Россия 1»
«Валаам» Режиссер: Андрей Кондрашов Год выпуска: 2018 Где показан: «Россия 1» Фильм был показан во время кампании по выборам президента: за два месяца до голосования. Брал интервью у Путина на Валааме Кондрашов, который во время кампании работал пресс-секретарем штаба главы государства. Путин в фильме сравнил коммунистическую идеологию с христианством, а тело Ленина – с мощами святых.
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Showtime
«Интервью с Путиным» Режиссер: Оливер Стоун Год выпуска: 2018 Где показан: Телеканал Showtime (США), «Первый канал» Это четырехсерийное интервью с Владимиром Путиным, в котором тот рассказал, например, что смена власти - это нормально, но здоровая конкуренция должна быть «между людьми национально ориентированными». А у него самого не бывает плохих дней, поскольку он не женщина. На российском телевидении фильм Стоуна показали в феврале 2018 г., хотя снят он был раньше.
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ВГТРК
«Путин» Режиссер: Андрей Кондрашов Год выпуска: 2018 Где показан: соцсети Еще один фильм пресс-секретаря штаба Путина длится около трех часов и состоит из интервью разных людей. К примеру, одноклассник президента утверждает, что фраза 1999 г. о террористах, которых и «в сортире замочим», была была произнесена случайно: «Один и тот же вопрос задают, долбят. В общем, сорвался». Были в фильме и другие запоминающиеся моменты. К примеру, Путин рассказал, что в начале 2000-х его вертолет в Чечне попал под обстрел, а канцлер Германии Ангела Меркель передает ему в подарок «несколько бутылочек радебергского пива». За неделю до выборов президента было решено не выпускать фильм на телевидении. На канале «Россия» он был показан уже 22 марта – после дня голосования.
13/16
«Россия 1»
«Миропорядок 2018» Режиссер: Саида Медведева Интервьюер: Владимир Соловьев Год выпуска: 2018 Где показан: соцсети Этот фильм, снятый накануне выборов, также не стали выпускать на экран, но он был растиражирован в соцсетях. Он был выпущен 8 марта – спустя неделю после послания президента Федеральному собранию, в котором тот подробно и с презентацией рассказывал о военных разработках. Фильм также запомнился милитаристскими высказываниями. Например, Путин рассказал, что такое «ответно-встречный удар», т. е. когда у России возникает право ответить на запуск ядерных ракет. «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?" – говорит президент.
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«Свидетели Путина 2018» Режиссер: Виталий Манский Год выпуска: 2018 Где показан: кинотеатр Artdoc.Media Это фильм-хроника об избрании Путина президентом в 2000 г., причем режиссер не скрывает, что для его создания использован материал для съемок для картины 2001 г. «Путин. Високосный год», которая создавалась после прихода Путина к власти. За это время сам Манский пересмотрел отношение к президенту, к которому изначально относился как к человеку, который, «оказавшись на самом высоком государственном посту в России, имел еще некую связь с реальностью», говорил режиссер.
15/16
Пресс-служба президента России
Интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну Год выпуска: 2019 Где показано: «Первый канал» В нем Путин в очередной раз излагает свою точку зрения на происходящее и происходившее на Украине: интервью показывают после выборов президента и парламента в соседней республике. Путин вновь говорит, что в 2014 г. действовавшие власти во главе с президентом Януковичем «не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции».
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По мнению официально представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможном возвращении России в G8 является неграмотным. «Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала она в Faceboоk.
Накануне Зеленский заявил, что участие России в саммите G8 станет возможным только после возвращения Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место «в повестке дня высокой дипломатии».
Захарова раскритиковала последнюю фразу Зеленского, заявив, что она неграмотная. По словам представителя МИДа, государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», потому что дипломатия – это средство осуществления внешней политики, а в заявлении президента Украины речь идет, скорее, о международных отношениях.
Второе, что отметила Захарова, – это неверное, по ее мнению, использование сочетания «находится в повестке». «Это означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семерка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно», – написала она.
Кроме того, по мнению Захаровой, если под «высокой дипломатией» понимаются международные форумы и клубы, то наивысшей является не саммит G8, а заседания Совета безопасности ООН, в которых Россия участвует.
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Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в конце июня жесткую посадку на севере Бурятии, представлен к государственным наградам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.
Самолет «Ангары» 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Иркутск, однако сразу после вылета у него отказал левый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел.
В результате инцидента пострадали более 30 человек. Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли: второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать их из горящей кабины. В самолете была только одна проводница Елена Лапуцкая, которая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.
По словам собеседника агентства, Коломин и Барданов посмертно представлены к ордену Мужества. Второй пилот Сазонов и бортпроводник Лапуцкая награждены медалями Нестерова.
На прошлой неделе аварийную посадку в Подмосковье совершил Airbus А-321 «Уральских авиалиний». Утром 15 августа он вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.
После того как пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, а остальной экипаж А-321 наградили орденами Мужества, люди в социальных сетях стали требовать, чтобы экипаж Ан-24 тоже представили к наградам.
Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии
Пресс-служба МВД по Бурятии / ТАСС
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии
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Пресс-служба МВД по Бурятии
Самолет выкатился за пределы полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Общая площадь пожара составила 200 кв. м
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Пресс-служба МВД по Бурятии
Командир корабля и бортмеханик погибли. Из самолета эвакуировали 42 человека, из них 22 обратились за медицинской помощью, их доставили в больницу
3/8
Пресс-служба МВД по Бурятии
Возможной причиной крушения воздушного судна мог стать отказ левого двигателя, говорит информированный источник
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Пресс-служба МВД по Бурятии
Члены экипажа предупредили диспетчеров о потере контроля над самолетом. На посадочной полосе их ждали спасатели, пожарные и медики
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Пресс-служба МВД по Бурятии
Ространснадзор заявил, что проведет проверку работы авиакомпании «Ангара» в связи с инцидентом в Бурятии
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Пресс-служба МЧС Бурятии / ТАСС
Восточно-Сибирское следственное управление СК России на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
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Пресс-служба МВД по Бурятии
Специалисты говорят, что состояние черных ящиков позволяет расшифровать информацию с них
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Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщаетРБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
По данным Mediascope, 2ГИС входит в десятку крупнейших холдингов рунета. Его ежемесячная всероссийская аудитория в июне 2018 г. составила почти 20 млн человек, проживающих в крупных городах.
В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. В июле стало известно о создании совместного предприятия госбанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом. Кроме того, у Сбербанка есть совместное предприятие с «Яндексом».
Технологии
Новости
С «Байконура» запустили корабль «Союз» с роботом «Федором»
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С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter. Он направляется к Международной космической станции.
Во время старта робот повторил фразу Юрия Гагарина: «Поехали!» На своей странице в Twitter «Федор» сообщает, что первая часть летных испытаний прошла в соответствии с заданием.
«Союз МС-14» уже был успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа в 08:30 мск.
«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Он предназначен для использования при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе. На МКС «Федор» пробудет две недели, и российские космонавты протестируют его системы в условиях космического полета, после чего робот 7 сентября вернется на Землю.
Бизнес
Новости
«Коммерсантъ» узнал об идее Минфина повысить налоговую нагрузку на нефтяников
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Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Министерство рассматривает возможность дополнительного повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на попутный газ собеседники газеты не назвали. По словам одного из источников «Коммерсанта», Минфин также может привязать размер вычета по НДПИ для Приобского месторождения к нефтяным котировкам.
Накануне первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров сообщил, что президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения. По оценкам Федорова, суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений составит 660 млрд руб. на протяжении 10 лет, а общий эффект для экономики – 5 трлн руб.
В июле Путин ввел мораторий на господдержку при разработке нефтяных месторождений. Исключением стало только Приобское месторождение.
Политика
Новости
Зеленский назвал возвращение Крыма условием для участия России в G8
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения возможного участия России в G8 снова призвал вернуть «оккупированный Крым», об этом он написална своей странице в Facebook. По его мнению, после исключения России из G8 «ничего не изменилось».
По мнению Зеленского, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 украинских граждан, удерживаемых в России, было бы «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в G8 в 2020 г. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в клубе ведущих мировых держав высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма, с тех пор саммиты стран проходят в формате G7. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи.
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Министр обороны США Марк Эспер убежден, что произошедший 8 августа взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США», – сказал он.
На военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.
The New York Times писала со ссылкой на источники, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что США сделали выводы из инцидента. Трамп также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии». Кремль не подтвердил эту информацию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев по поводу инцидента. Согласно информации Минобороны России, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.