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Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым рассмотреть вопрос о реформе мировой системы отношений, передает агентство France Presse. Издание отмечает, что об этом французский лидер заявил в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.

«Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы», — сказал Макрон. Он пообещал поднять эту тему на саммите G7, который должен состояться 24-26 августа в Биаррице.

Макрон пояснил, что действующая модель международных отношений «заржавела», поскольку деградировала сама система демократии. «А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», — отметил Макрон.

Макрон имеет степень магистра философии, он в 2008-2011 гг. работал инвестиционным банкиром, а с 2011 по 2012 г. был управляющим партнером Банка Ротшильда. С 2014  по 2016 г. занимал пост министра экономики Франции. В апреле 2016 г. Макрон создал движение «Вперед», благодаря которому победил на выборах президента страны в 2017 г. Однако в 2006-2009 г. состоял в Социалистической партии.

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Политика
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В Ижевске 24 человека пострадали при столкновении автобуса с теплотрассой

Ведомости
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В Ижевске водитель рейсового автобуса марки «Нефаз» не справился с управлением и совершил наезд на опору надземного трубопровода, сообщается на сайте регионального МВД. Как позже сообщил журналистам начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев, в результате аварии за медицинской помощью обратились 24 человека, троих готовят к госпитализации, угрозы их жизни нет, уточняет «Интерфакс».

По предварительной версии ГИБДД, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы.

В числе пострадавших оказался ребенок 2013 года рождения, его не пришлось госпитализировать. Как заявил начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Удмуртии Евгений Булдаков, автобус врезался в опору технологического трубопровода с горячей водой, сам трубопровод не получил значительных повреждений.

Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту ДТП, она намерена выяснить, соблюдал ли водитель правила дорожного движения. 

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Финансы
Новости

США оштрафовали Deutsche Bank за прием на работу россиян по просьбе родственников

Ведомости
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Deutsche Bank согласился выплатить более $16 млн штрафа из-за обвинений в том, что он для своей выгоды нанимал родственников зарубежных чиновников, в частности российских. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным регулятора, нарушения, имевшие место в России, происходили в период с 2009 по 2012 г. и предпринимались для того, чтобы получить деловые или иные выгоды. Нанятые российские сотрудники иногда были неквалифицированными, подчеркивает SEC. В некоторых случаях неквалифицированных россиян нанимали и в лондонский офис банка.

Регулятор приводит в качестве примера неназванного заместителя министра в российском правительстве. В 2009 г. он попросил руководителя офиса Deutsche Bank в России нанять его дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Как подчеркивает SEC, руководитель российского офиса с энтузиазмом поддержал эту идею в разговоре с лондонскими коллегами: «Мы должны сделать это! Мы должны взять ее в Лондон, поскольку держать ее в Москве – это НЕ политически корректно» (сохранен стиль оформления этой фразы, который приводит SEC). После этого дочь чиновника временно взяли в московский офис, чтобы затем перевести ее на постоянную работу в Лондон.

Так же произошло и с сыном неназванного топ-менеджера российской государственной компании, рассказывает SEC: он был временно принят в московский офис, а затем переведен в лондонский. Его уволили спустя два месяца, в частности из-за того, что он не приходил на работу, сообщает регулятор.

Такие же практики Deutsche Bank, по данным SEC, предпринимал и в отношении граждан Китая. Таким образом, кредитная организация нарушала законы США о коррупции и незаконно обогатилась на сумму $10,7 млн, пришла к выводу SEC.

Банк не отрицал, но и не признавал выводы, сделанные SEC, отмечает регулятор. «Deutsche Bank оказал значительное содействие SEC в расследовании и принял многочисленные меры, чтобы исправить положение и улучшить практики найма сотрудников», – сказал Reuters представитель кредитной организации.

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Политика
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Минтранс предлагает ввести правила движения для электросамокатов и сегвеев

Ведомости
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Министерство транспорта России готовит изменения в правила дорожного движения (ПДД), регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ начальника ГИБДД России Михаила Черникова депутату Госдумы Ярославу Нилову.

Документ планируется подготовить до конца 2019 г. Как уточняется в письме Черникова, поправки коснутся владельцев таких транспортных средств, как электробайк, электросамокат, гироскутер, сигвей и моноколесо.

Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал внести изменения в ПДД, предполагающие признание самокатов видом транспорта, и ввести административную ответственность для их владельцев. По мнению первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова, владельцы самокатов, электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, но ответственность за нарушения ПДД для них фактически не предусмотрена.

По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению владельцев электросамокатов на дороге. Размер возможных штрафов чиновник не уточнил.

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Политика
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В Петербурге закрыли смотровую площадку, символизирующую открытость власти

Ведомости
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Власти Петербурга решили не пускать горожан на обзорную площадку «Невской ратуши», которую архитекторы задумывали как символ открытости власти, пишет городское издание «Бумага» со ссылкой на руководителя дирекции по управлению объектами административного назначения Бориса Ильина.

«Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий», – говорится в ответе чиновника на запрос жителя Петербурга.

Проект здания разрабатывала мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». На ее сайте указано, что «в основу проекта здания ратуши положена идея максимальной открытости деятельности органов исполнительной власти для горожан». Атриум задумывали именно как обзорную площадку, с которой можно любоваться панорамами города.

«Невская ратуша» была возведена в 2016 г. на пересечении Новгородской улицы и Дегтярного переулка в исторической части Санкт-Петербурга. Здание используется для размещения комитетов администрации города.

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Финансы
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Mastercard уведомил Германию и Бельгию о крупной утечке данных клиентов

Ведомости
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Международная платежная система Mastercard направила властям Германии и Бельгии уведомления о взломе системы с данными клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран. В уведомлении сообщается, что взлом был замечен компанией 19 августа.

По данным бельгийских властей, утечка коснулась большого числа человек, главным образом из Германии. Точное число людей, чьи данные могли быть украдены, не раскрывается.

Регуляторы Германии и Бельгии были уведомлены об утечке, поскольку в этих странах находятся штаб-квартиры платежной системы, отмечает агентство. Бельгия сообщила, что запросила у Mastercard дополнительную информацию и вместе с немецкими властями следит за ситуацией.

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
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Организатор акции 31 августа подала в суд на мэрию за отказ в согласовании

Ведомости
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Муниципальный депутат, член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева подала в Басманный суд столицы иск к мэрии Москвы из-за отказа в согласовании акции протеста 31 августа, об этом она сообщила в Facebook.

Мэрия отказала Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова. При этом чиновники не предложили альтернативных площадок для проведения акций протеста. Власти столицы обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертарианская партия также получили отказ на проведение шествия по бульварам 31 августа.

Ранее сообщалось, что Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

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Экономика
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Маршрут трассы в Китай синхронизируют с инновационными кластерами в регионах

Ведомости
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Маршрут международного транспортного коридора Европа – Западный Китай хотят синхронизировать с туристическими и инновационными кластерами в российских регионах, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Принято решение провести анализ охвата транспортным коридором точек экономического роста регионов, а также синхронизировать его с развитием индустриальных и инновационных кластеров и туристических центров. Такая работа будет проведена с участием регионов, по которым проходит маршрут.

Маршрут Европа – Западный Китай состоит из трех основных частей. Первый проходит от Санкт-Петербурга до Москвы, включая автомобильные дороги М11 и Центральную кольцевую автодорогу. Строительство М11 предполагается завершить в 2019 г., а участков ЦКАД, находящихся в составе международного маршрута, – до конца 2021 г. Второй участок – это скоростная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Третий участок пройдет от пересечения со скоростной автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань до границы с Казахстаном. Наиболее значимый проект на указанном участке – строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу и выходом на автодорогу М5 «Урал».

Ранее «Ведомости» выяснили, что президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, чтобы оптимизировать ее.

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Экономика
Новости

Орешкин спрогнозировал инфляцию вблизи 3% в начале следующего года

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин ожидает, что инфляция в России приблизится к 3% в годовом выражении уже в I квартале 2020 г., а по итогам 2019 г. «точно будет ниже 4%» (его слова приводит ТАСС).

По словам министра, в России сейчас наблюдаются сильные дезинфляционные тенденции и нехватка спроса в экономике, поэтому инфляция будет замедляться, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка.

Орешкин также сообщил, что Минэкономразвития незначительно скорректирует прогнозы по курсу рубля и цене на нефть в 2019 г. В весеннем прогнозе был заложен доллар по 66 руб. и нефть по $63,4 за баррель, напомнил министр, подчеркнув, что пересмотр будет минимальным.

Ранее Орешкин говорил, что Минэкономразвития подготовит уточненный макропрогноз, в котором будет заложена инфляция на текущий год ниже 4% (в нынешнем прогнозе – 4,3%).

Политика
Новости

Второй за день самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку

Ведомости
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Второй за день борт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Геленджика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

По его словам, самолет приземлился с незначительными неисправностями. «Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой», – сказал Скуратов. Причиной экстренной посадки самолета в Геленджике мог стать перегрев двигателя, сообщил источник «Интерфакса». Эта экстренная посадка стала вторым подобным инцидентом за сутки, подтвердили в авиакомпании.

Ранее 23 августа в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив – Сочи. По предварительным данным, у борта произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту самолета находились 160 пассажиров.

Пассажирский Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиатехники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

Политика
Новости

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислав Колмагоров, который баллотировался в 45-м округе, снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил 23 августа в Twitter. «Дорогие друзья! Я снялся с выборов. Простите, что подвел вас. Я не испугался, но есть но... Не могу говорить все», – написал Колмагоров.

В окружной избирательной комиссии «Ведомостям» подтвердили, что от кандидата поступило заявление, комиссия его рассмотрела и приняла. В заявлении Колмагоров указал, что снимается с выборов по семейным обстоятельствам. Однако позже он привел другую версию, сообщив, что снялся из-за судимости, которая у него была в 2001 г. При этом, по словам политика, эта судимость была снята и погашена, поэтому при подаче документов в избирком кандидат указал, что судимостей нет.

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму. «В причинах разбираемся, будем противодействовать давлению, если оно имело место», – сказал он. Если оснований будет достаточно, КПРФ рассмотрит легитимность выборов после того, как они пройдут, добавил Кумин.

Накануне кандидатуру Колмагорова поддержал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, который тоже выдвигался в 45-м округе. «Вчера я поддержал Колмагорова из КПРФ в своем 45-м округе. Уже сегодня он снят с выборов. Впечатляет, согласитесь?» – написал политик в Fаcebook. Яшин предлагал голосовать за Колмагорова в рамках «Умного голосования», продвигаемого Алексеем Навальным.

«Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти.

Политика
Новости

Суд добавил Дмитрию Гудкову 10 суток ареста

Ведомости
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Коптевский районный суд добавил политику Дмитрию Гудкову 10 суток ареста за призыв участвовать в акции 27 июля, об этом сообщается в его канале в Telegram. Гудков еще отбывает арест сроком 30 суток, его должны были освободить через несколько дней. Поскольку сроки ареста в подобных случаях не суммируются, а протекают одновременно, общий срок ареста увеличен на 6 суток.

Гудков признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции) за публикацию в Facebook, в которой он призывал москвичей выйти в центр города 27 июля.

Тверской суд столицы 30 июля приговорил Гудкова к 30 суткам ареста. Полиция задержала Гудкова 28 июля на выходе из магазина из-за акции, прошедшей возле  Мосгоризбиркома 14 июля.

Московские суды не первый раз повторно арестовывают оппозиционеров, срок ареста которых подходит к концу. В частности, политик Илья Яшин 20 августа был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

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