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Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым рассмотреть вопрос о реформе мировой системы отношений, передает агентство France Presse. Издание отмечает, что об этом французский лидер заявил в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.

«Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы», — сказал Макрон. Он пообещал поднять эту тему на саммите G7, который должен состояться 24-26 августа в Биаррице.

Макрон пояснил, что действующая модель международных отношений «заржавела», поскольку деградировала сама система демократии. «А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», — отметил Макрон.

Макрон имеет степень магистра философии, он в 2008-2011 гг. работал инвестиционным банкиром, а с 2011 по 2012 г. был управляющим партнером Банка Ротшильда. С 2014 по 2016 г. занимал пост министра экономики Франции. В апреле 2016 г. Макрон создал движение «Вперед», благодаря которому победил на выборах президента страны в 2017 г. Однако в 2006-2009 г. состоял в Социалистической партии.