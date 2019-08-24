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Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии работников угольной отрасли

Президент Владимир Путин поручил правительству и профсоюзам до конца года проработать вопрос досрочного выхода на пенсию сотрудников угольной промышленности. Такое поручение он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, которая состоялась 22 августа.

О проблеме на встрече президенту рассказал председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. Он пояснил, что сейчас некоторые специалисты, работающие в шахтах и на разрезах, имеют право на досрочную пенсию, а другие нет, хотя все работают в равных условиях. Иногда ситуация, по словам Мохначука, доходит до абсурда. Например, водители электровозов имеют право на льготную пенсию, а водители самоходной машины нет, хотя они выполняют примерно одинаковую работу. Или, например, в Воркуте мужчина, 32 года проработавший в шахте, не смог пойти на пенсию досрочно, потому что у него в трудовой было написано «буровой мастер», а в списке специалистов, имеющих право на льготу, числится «мастер буровой установки».

«Из-за этих непоняток мы с Минтрудом сломали копыта. Они ссылаются на то, что есть утвержденная концепция развития пенсионной системы: это нарушает концепцию, мы ничего сделать не можем. Так концепция для людей или люди для концепции? Какая‑то непонятность среди вот этого всего. Мы ничего не можем: ни Пенсионный фонд додавить, ни Минтруд», – пожаловался Мохначук.

Помимо вопроса о пенсиях Путин поручил усовершенствовать организацию медицинских осмотров шахтеров, разработать план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений, а также проработать вопрос о переселении людей, живущих рядом с шахтами и разрезами.

Кроме того, президент поручил до 31 октября представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых. Ответственным за это назначен премьер Дмитрий Медведев.