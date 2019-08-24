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Россия сменила посла в Великобритании

Ведомости
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Посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко 24 августа завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину, сообщило российское посольство. Временным поверенным вместо него назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был послом России в Лондоне с января 2011 г.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что новым послом России в Великобритании может стать Андрей Келин, возглавляющий в Министерстве иностранных дел департамент общеевропейского сотрудничества.

Яковенко же, по данным издания, может занять должность руководителя Дипломатической академии Министерства иностранных дел.

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Политика
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

Ведомости
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На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. Согласно данным МВД, в нем принимают участие 100 000 человек. Организаторы также сообщили агентству городских новостей «Москва», что число участников достигло 100 000.

В концерте принимают участие известные российские исполнители, гостями мероприятия стали знамениты спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

Во время митинга был установлен рекорд: участники развернули над головами полотно из 2000 флагов российских городов и организаций, складывающихся в слово Россия. Суммарная площадь полотен составила 2541 кв. м. Флешмоб был внесен в Книгу рекордов России.

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Экономика
Новости

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%. Кроме того, Трамп пообещал с 1 октября повысить уже действующие пошлины на товары из Китая стоимостью $250 млрд с 25 до 30%.

Так президент США отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд. Трамп назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

После заявления о повышении пошлин президент США добавил, что открыт к переговорам с КНР. Следующий раунд торговых обсуждений между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре.

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Стиль жизни
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Ведомости
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Второй год подряд список возглавила Скарлетт Йоханссон, за год заработавшая $56 млн. Укрепить позиции в рейтинге ей позволили роль в финальной части «Мстителей» и аванс за другой фильм Marvel – «Черная вдова».

Новичками рейтинга стали Элизабет Мосс ($24 млн) и Марго Робби ($23,5 млн), занявшие седьмое и восьмое места соответственно. Также в топ-10 в этом году вернулись София Вергара (она заняла второе место с $44,1 млн) и Риз Уизерспун ($35 млн, третье место).

Помимо них в десятку вошли Николь Кидман ($34 млн), Дженнифер Энистон ($28 млн), Кейли Куоко ($25 млн), Шарлиз Терон ($23 млн) и Эллен Помпео ($22 млн).

В общей сложности десять самых высокооплачиваемых актрис мира за период с 1 июня 2018 г. по 1 июня 2019 г. заработали $314,6 млн, подсчитал Forbes. При составлении рейтинга учитывалась сумма до вычета налогов и сборов. Это на 69% больше, чем по итогам предыдущего периода. Однако эта сумма намного меньше, чем суммарный доход десяти самых высокооплачиваемых актеров-мужчин ($588,3 млн).

Самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes

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Бизнес
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Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на борт

Ведомости
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Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажира на рейс. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой женщина, купившая билет на «Победу» из Москвы в Чебоксары, умоляет сотрудников авиакомпании пустить ее на рейс. Конфликт произошел из-за того, что ручная кладь пассажирки не соответствовала габаритам, предусмотренным правилами «Победы». Сотрудники авиакомпании попросили женщину выложить из сумки негабаритные вещи, а потом не пустили на борт, потому что посадка закончилась. Отмечалось, что женщина должна была лететь на похороны кого-то из родственников. Инцидент произошел 21 августа.

Роспотребнадзор изучает обстоятельства случившегося, говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что, по предварительной информации, причиной отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади. В ходе расследования будет проверенно, своевременно ли перевозчик доводит до потребителя информацию о норме провоза багажа.

Если вина «Победы» будет доказана, ей грозит штраф, добавил Роспотребнадзор. Кроме того, пассажир может рассчитывать на возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

Новости СМИ2
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Политика
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Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии работников угольной отрасли

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству и профсоюзам до конца года проработать вопрос досрочного выхода на пенсию сотрудников угольной промышленности. Такое поручение он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, которая состоялась 22 августа.

О проблеме на встрече президенту рассказал председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. Он пояснил, что сейчас некоторые специалисты, работающие в шахтах и на разрезах, имеют право на досрочную пенсию, а другие нет, хотя все работают в равных условиях. Иногда ситуация, по словам Мохначука, доходит до абсурда. Например, водители электровозов имеют право на льготную пенсию, а водители самоходной машины нет, хотя они выполняют примерно одинаковую работу. Или, например, в Воркуте мужчина, 32 года проработавший в шахте, не смог пойти на пенсию досрочно, потому что у него в трудовой было написано «буровой мастер», а в списке специалистов, имеющих право на льготу, числится «мастер буровой установки».

«Из-за этих непоняток мы с Минтрудом сломали копыта. Они ссылаются на то, что есть утвержденная концепция развития пенсионной системы: это нарушает концепцию, мы ничего сделать не можем. Так концепция для людей или люди для концепции? Какая‑то непонятность среди вот этого всего. Мы ничего не можем: ни Пенсионный фонд додавить, ни Минтруд», – пожаловался Мохначук.

Помимо вопроса о пенсиях Путин поручил усовершенствовать организацию медицинских осмотров шахтеров, разработать план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений, а также проработать вопрос о переселении людей, живущих рядом с шахтами и разрезами.

Кроме того, президент поручил до 31 октября представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых. Ответственным за это назначен премьер Дмитрий Медведев.

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Политика
Новости

Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым рассмотреть вопрос о реформе мировой системы отношений, передает агентство France Presse. Издание отмечает, что об этом французский лидер заявил в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.

«Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы», – сказал Макрон. Он пообещал поднять эту тему на саммите G7, который должен состояться 24–26 августа в Биаррице.

Макрон пояснил, что действующая модель международных отношений «заржавела», поскольку деградировала сама система демократии. «А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума – так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», – отметил Макрон.

Макрон имеет степень магистра философии, он в 2008–2011 гг. работал инвестиционным банкиром, а с 2011 по 2012 г. был управляющим партнером Банка Ротшильда. С 2014 по 2016 г. занимал пост министра экономики Франции. В апреле 2016 г. Макрон создал движение «Вперед», благодаря которому победил на выборах президента страны в 2017 г. Однако в 2006–2009 г. он состоял в социалистической партии.

Политика
Новости

В Ижевске 24 человека пострадали при столкновении автобуса с теплотрассой

Ведомости
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В Ижевске водитель рейсового автобуса марки «Нефаз» не справился с управлением и совершил наезд на опору надземного трубопровода, сообщается на сайте регионального МВД. Как позже сообщил журналистам начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев, в результате аварии за медицинской помощью обратились 24 человека, троих готовят к госпитализации, угрозы их жизни нет, уточняет «Интерфакс».

По предварительной версии ГИБДД, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы.

В числе пострадавших оказался ребенок 2013 года рождения, его не пришлось госпитализировать. Как заявил начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Удмуртии Евгений Булдаков, автобус врезался в опору технологического трубопровода с горячей водой, сам трубопровод не получил значительных повреждений.

Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту ДТП, она намерена выяснить, соблюдал ли водитель правила дорожного движения. 

Финансы
Новости

США оштрафовали Deutsche Bank за прием на работу россиян по просьбе родственников

Ведомости
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Deutsche Bank согласился выплатить более $16 млн штрафа из-за обвинений в том, что он для своей выгоды нанимал родственников зарубежных чиновников, в частности российских. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным регулятора, нарушения, имевшие место в России, происходили в период с 2009 по 2012 г. и предпринимались для того, чтобы получить деловые или иные выгоды. Нанятые российские сотрудники иногда были неквалифицированными, подчеркивает SEC. В некоторых случаях неквалифицированных россиян нанимали и в лондонский офис банка.

Регулятор приводит в качестве примера неназванного заместителя министра в российском правительстве. В 2009 г. он попросил руководителя офиса Deutsche Bank в России нанять его дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Как подчеркивает SEC, руководитель российского офиса с энтузиазмом поддержал эту идею в разговоре с лондонскими коллегами: «Мы должны сделать это! Мы должны взять ее в Лондон, поскольку держать ее в Москве – это НЕ политически корректно» (сохранен стиль оформления этой фразы, который приводит SEC). После этого дочь чиновника временно взяли в московский офис, чтобы затем перевести ее на постоянную работу в Лондон.

Так же произошло и с сыном неназванного топ-менеджера российской государственной компании, рассказывает SEC: он был временно принят в московский офис, а затем переведен в лондонский. Его уволили спустя два месяца – в частности, из-за того, что он не приходил на работу, сообщает регулятор.

Такие же практики Deutsche Bank, по данным SEC, предпринимал и в отношении граждан Китая. Таким образом, кредитная организация нарушала законы США о коррупции и незаконно обогатилась на сумму $10,7 млн, пришла к выводу SEC.

Банк не отрицал, но и не признавал выводы, сделанные SEC, отмечает регулятор. «Deutsche Bank оказал значительное содействие SEC в расследовании и принял многочисленные меры, чтобы исправить положение и улучшить практики найма сотрудников», – сказал Reuters представитель кредитной организации.

Политика
Новости

Минтранс предлагает ввести правила движения для электросамокатов и сегвеев

Ведомости
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Министерство транспорта России готовит изменения в правила дорожного движения (ПДД), регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ начальника ГИБДД России Михаила Черникова депутату Госдумы Ярославу Нилову.

Документ планируется подготовить до конца 2019 г. Как уточняется в письме Черникова, поправки коснутся владельцев таких транспортных средств, как электробайк, электросамокат, гироскутер, сигвей и моноколесо.

Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал внести изменения в ПДД, предполагающие признание самокатов видом транспорта, и ввести административную ответственность для их владельцев. По мнению первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова, владельцы самокатов, электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, но ответственность за нарушения ПДД для них фактически не предусмотрена.

По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению владельцев электросамокатов на дороге. Размер возможных штрафов чиновник не уточнил.

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Политика
Новости

В Петербурге закрыли смотровую площадку, символизирующую открытость власти

Ведомости
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Власти Петербурга решили не пускать горожан на обзорную площадку «Невской ратуши», которую архитекторы задумывали как символ открытости власти, пишет городское издание «Бумага» со ссылкой на руководителя дирекции по управлению объектами административного назначения Бориса Ильина.

«Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий», – говорится в ответе чиновника на запрос жителя Петербурга.

Проект здания разрабатывала мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». На ее сайте указано, что «в основу проекта здания ратуши положена идея максимальной открытости деятельности органов исполнительной власти для горожан». Атриум задумывали именно как обзорную площадку, с которой можно любоваться панорамами города.

«Невская ратуша» была возведена в 2016 г. на пересечении Новгородской улицы и Дегтярного переулка в исторической части Санкт-Петербурга. Здание используется для размещения комитетов администрации города.

Финансы
Новости

Mastercard уведомил Германию и Бельгию о крупной утечке данных клиентов

Ведомости
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Международная платежная система Mastercard направила властям Германии и Бельгии уведомления о взломе системы с данными клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран. В уведомлении сообщается, что взлом был замечен компанией 19 августа.

По данным бельгийских властей, утечка коснулась большого числа человек, главным образом из Германии. Точное число людей, чьи данные могли быть украдены, не раскрывается.

Регуляторы Германии и Бельгии были уведомлены об утечке, поскольку в этих странах находятся штаб-квартиры платежной системы, отмечает агентство. Бельгия сообщила, что запросила у Mastercard дополнительную информацию и вместе с немецкими властями следит за ситуацией.

10 главных кибератак в истории человечества

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