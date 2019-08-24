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Россия сменила посла в Великобритании

Посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко 24 августа завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину, сообщило российское посольство. Временным поверенным вместо него назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был послом России в Лондоне с января 2011 г.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что новым послом России в Великобритании может стать Андрей Келин, возглавляющий в Министерстве иностранных дел департамент общеевропейского сотрудничества.

Яковенко же, по данным издания, может занять должность руководителя Дипломатической академии Министерства иностранных дел.