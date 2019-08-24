Гудков оспорил в Верховном суде отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму
Команда экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова оспорила в Верховном суде отказ избирательной комиссии зарегистрировать политика кандидатом в Мосгордуму. Об этом сообщается в Telegram-канале Гудкова. «Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию. Сила в правде», — говорится в сообщении.
Ранее Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы. Политика не допустили до выборов из-за того, что окружная избирательная комиссия забраковала часть сданных им подписей избирателей.
В Верховный суд с жалобой на отказ в регистрации также обратилась муниципальный депутат Юлия Галямина. Пока добиться регистрации через суд удалось только кандидату от «Яблока» Сергею Митрохину.
Гудков сейчас находится под административным арестом: 30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции, а 23 августа Коптевский районный суд добавил политику еще 10 суток — за призыв участвовать в акции 27 июля.