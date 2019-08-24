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В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для силовиков

Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предложил внести изменения в законы о полиции и войсках национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из материалов нижней палаты парламента.

По данным «Медузы» и телеканала «Дождь», Лукин предлагает обязать сотрудников правоохранительных органов во время службы носить идентификационные номера, с помощью которых в случае необходимости можно было бы определить их личности. Номер, по мнению сенатора, должен находится на форменной одежде либо амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

«Ведомостям» не удалось ознакомиться с документом, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Там содержалась информация о внесении документа, однако при попытке открыть его появлялось сообщение, что на сервере ведутся технические работы.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

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