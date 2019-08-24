В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для силовиков
Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предложил внести изменения в законы о полиции и войсках национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из материалов нижней палаты парламента.
По данным «Медузы» и телеканала «Дождь», Лукин предлагает обязать сотрудников правоохранительных органов во время службы носить идентификационные номера, с помощью которых в случае необходимости можно было бы определить их личности. Номер, по мнению сенатора, должен находится на форменной одежде либо амуниции так, чтобы его было хорошо видно.
«Ведомостям» не удалось ознакомиться с документом, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Там содержалась информация о внесении документа, однако при попытке открыть его появлялось сообщение, что на сервере ведутся технические работы.
Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.
Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги
Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади против итогов выборов в Госдуму. В акции, по данным МВД, приняли участие 36 000 человек. По данным организаторов – в несколько раз больше. Далее указаны данные полиции, которые, как правило, в несколько раз меньше, чем подсчеты организаторов и сторонних наблюдателей
29 000 человек
Митинг на проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах в Госдуму. Москвичей задели результаты, согласно которым даже в столице «Единая Россия» получила почти половину голосов избирателей – 46,6%, хотя предварительные опросы давали гораздо меньше
25 000 человек
Митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах в Госдуму
Марш памяти Немцова в центре Москвы
21 000 человек
Бывший вице-премьер, оппозиционный политик и сопредседатель партии «РПР – Парнас» Борис Немцов был убит недалеко от Кремля ночью 28 февраля. Акции его памяти проводятся каждый год
18 000 человек
«Марш миллионов» в знак протеста против возвращения Путина в Кремль: от Пушкинской до проспекта Сахарова
14 000 человек
Митинг оппозиции на Пушкинской площади в день президентских выборов: на них был переизбран главой государства Владимир Путин
14 000 человек
Второй «Марш миллионов»: от Пушкинской до проспекта Сахарова
12 000 человек
Митинг на проспекте Сахарова за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
11 000 человек
«Большой белый круг»: граждане с белыми лентами – символом акций за чистоту выборов – выстроились вокруг Садового кольца
9000 человек
«Марш против подлецов» – против закона, запретившего усыновление иностранцами детей из России
8000 человек
«Марш миллионов»: протестующие накануне инаугурации Путина прошли по Якиманке и собирались организовать митинг на Болотной площади, это закончилось столкновениями с полицией и «болотным делом»
8000 человек
«Марш против палачей»: против преследования участников акции на Болотной площади 6 мая
8000 человек
Митинг против программы реновации в Москве на проспекте Сахарова
От 7000 до 8000 человек
«Он вам не Димон»: антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального в Москве
3000 человек
«Марш мира» на столичных бульварах – против войны на Украине
3000 человек
Митинг против повышения пенсионного возраста
2000 человек
Митинг на Чистых прудах против фальсификаций результатов голосования на выборах в Госдуму шестого созыва
2000 человек
Митинг в Москве на Манежной площади в поддержку Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса» во время кампании по выборам мэра Москвы
1500 человек
«Он нам не царь»: акция сторонников Навального накануне инаугурации Путина, избранного в четвертый раз президентом России