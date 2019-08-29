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Politico узнало о заморозке Трампом военной помощи для Украины

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду, занимающуюся национальной безопасностью, пересмотреть программу военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации главы государства. Речь идет о $250 млн, которые должны были быть выделены в 2019 г. на вооружение, обучение, оборудование и поддержку в сфере разведки.

По словам собеседника издания, Трамп принял решение, чтобы убедиться, что деньги «максимально используются в интересах США». Среди тех, кто занимается пересмотром военной помощи Украине, – министр обороны США Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечает Politico, деньги, которые должны быть направлены Украине, заморожены. Пока они находятся на пересмотре, они не могут быть потрачены, в то время как крайний срок их передачи – 30 сентября.

Заморозку денег подтвердил Politico официальный представитель комиссии по бюджетным ассигнованиям в палате представителей США Эван Холландер. «Нам известно о задержке финансирования для Украины. Мы всерьез обеспокоены заморозкой этих денег, и мы в срочном порядке пытаемся выяснить у администрации [президента], почему эти ресурсы задерживаются», – заявил он. Комитет по вооруженным силам в палате представителей также подтвердил заморозку денег. Он запросил дополнительную информацию о том, что это означает.