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Представитель Зеленского назвал кандидата в министры энергетики Украины

На должность министра энергетики и экологии Украины предложен руководитель сектора «Энергетика» в BRDO Алексей Оржель. Об этом после заседания партии «Слуга народа» заявил Андрей Герус, депутат Верховный рады от этой партии и представитель украинского президента Владимира Зеленского в кабинете министров, передает «Интерфакс-Украина».

«Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем», – подчеркнул он.

Better Regulation Delivery Office (BRDO, Офис эффективного регулирования) – экспертно-аналитический центр, который финансируется Европейским союзом. В его задачи входит улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулирование развития предпринимательства и налаживания публичного диалога между бизнесом и властью, говорится на сайте организации. До недавнего времени BRDO возглавлял Алексей Гончарук, которого «Слуга народа», по словам Геруса, предложит на пост премьера Украины.

В конце этого года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину в Европу. Стороны до сих пор не подписали соглашения.

Партия Зеленского «Слуга народа» в результате внеочередных выборов 21 июля набрала большинство – 254 из 450 мандатов. Она получила возможность формировать правительства, не вступая в коалицию с другими партиями.