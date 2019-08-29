Новости
Политика
Новости

Новым спикером Верховной рады стал лидер партии «Слуга народа»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом было объявлено на первом заседании украинского парламента нового созыва, трансляцию с которого вел телеканал «Прямой».

«Слуга народа» получила большинство – 254 из 450 мандатов – в результате внеочередных выборов в Раду, прошедших 21 июля. Уверенно победив, она получила возможность формировать правительство, не вступая в коалицию с другими партиями.

35-летний Дмитрий Разумков – политтехнолог, директор компании Ukrainian Politconsulting Group. В 2006–2010 гг. был членом Партии регионов Виктора Януковича, после чего работал с Сергеем Тигипко, на тот момент – вице-премьером (2010–2012 гг.). Был советником Зеленского во время его предвыборной кампании.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о планах сети магазинов Forever 21 подать заявление о банкротстве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский бренд одежды Forever 21 готовится к подаче заявления о банкротстве, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания собрала команду финансовых консультантов и юристов, которые ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, но обсуждение зашло в тупик, отмечает агентство. Поэтому было принято решение начать подготовку к банкротству.

Представитель Forever 21 отказался комментировать эту информацию.

Процедура банкротства может помочь компании избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес, считают собеседники Bloomberg. В то же время банкротство Forever 21 станет проблемой для некоторых торговых центров, поскольку компания является одним из крупнейших арендаторов площадей.

Бренд Forever 21 был основан в 1984 г. Сейчас это одна из крупнейших сетей одежды в мире. Компания управляет более чем 800 магазинами в США, Европе, Азии и Латинской Америке. В Москве было только четыре магазина этой марки – в ТРЦ «Афимолл», «Метрополисе», «Меге Белая дача» и «Меге Теплый стан». Все сейчас закрыты.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Рекламу концертов рэпера Face убрали с улиц Москвы после его выступления на митинге

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рекламу концерта рэпера Face сняли с билбордов в Москве после его выступления на митинге оппозиции на проспекте Сахарова, сообщает Русская служба BBC. На плакате с надписью «Приходи или проиграешь» исполнитель запечатлен в костюме и галстуке на фоне многоэтажного здания.

Реклама анонсировала концерт, запланированный на 2 ноября, ее разместили на щитах на Арбате, Варварке, Кремлевской набережной, Тверской и Садовой улицах 15 августа, указывает издание. Однако уже 21 августа реклама была снята со всех билбордов в центре города. Кроме того, в Улан-Удэ и Иркутске организаторы «по просьбе людей из органов» отменили концерты исполнителя, назначенные на 23 и 24 августа.

Оператору наружной рекламы Russ Outdoor «начали поступать претензии к изображению на постере», пишет издание со ссылкой на письмо за подписью руководителя отдела по работе с клиентами Натальи Новокщеновой. Как сообщил сам рэпер, в компании ему объяснили ситуацию приближающимися выборами депутатов Мосгордумы и «распоряжением сверху». Организаторы концертов рэпера отметили, что размещать подобную рекламу отказалось агентство Gallery, сославшись на «опасения звонков сверху», хотя еще в мае согласовало макеты. Как заявил креативный директор музыканта Богдан Дремин, реклама никак не связана с выборами в Мосгордуму, ее авторы вдохновлялись предвыборными плакатами прошлых избирательных кампаний, а слоган переделали из ельцинской кампании «Голосуй или проиграешь». Он подчеркнул, что плакаты не нарушают закона и были заранее согласованы с юристами. «Демонтаж афиш я считаю цензурой», – заявил изданию сам Face.

В Russ Outdoor отказались комментировать «Ведомостям» снятие заранее согласованных рекламных плакатов. В Gallery не ответили на запрос «Ведомостей».

Прошедший 10 августа на проспекте Сахарова митинг стал одним из самых массовых за последние несколько лет. На него пришли журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face, а также другие блогеры и общественные деятели. Face в числе других артистов выступил со сцены. До этого он неоднократно поддерживал митинги оппозиции.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

РБК: РЖД потратит более 30 млрд рублей на проектирование ВСМ Москва – Петербург

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

РЖД хочет выделить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и подготовительные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эти средства также пойдут на подготовку документации по планировке и межеванию территории.

В 2019 г. планируется направить на эти цели 1,7 млрд руб., в 2020 г. – 11,9 млрд руб., в 2021 г. – 17 млрд руб. Вопрос о проектировании и источниках финансирования будет вынесен на совет директоров, отмечает собеседник РБК в компании.

На разработку проектной документации и инженерные работы для ВСМ Москва – Казань в 2016–2018 гг. было выделено 17,8 млрд руб., еще 5,1 млрд руб. планировалось потратить в 2019 г. Но строительство магистрали было отложено.

В мае заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров говорил, что госкомпания выделит 100 млн руб. на актуализацию проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Он напомнил, что в 2007 г. было выполнено полноценное обоснование инвестиций в проект магистрали, но сейчас нужно пересмотреть ее маршрут. Вице-премьер Максим Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва – Петербург в 1,5 трлн руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Таким образом, компания получила убыток впервые за три года. Основной причиной этого стал отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб. Годом ранее «Сургутнефтегаз» получил прибыль за счет курсовых разниц в размере 225,16 млрд руб.

Последний раз компания получила чистый убыток в первом полугодии 2016 г. Тогда из-за курсовых разниц этот показатель составил 103,8 млрд руб., по итогам 2016 г. чистый убыток был на уровне 62 млрд руб.

Выручка «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2019 г. выросла на 9% до 933,67 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 12% до 256,148 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль компании увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. В прошлом году «Сургутнефтегаз» по данному показателю занял второе место в России, уступив только «Газпрому», заработавшему в 2018 г. 1,5 трлн руб. По итогам первого полугодия 2019 г. на депозитах компании было размещено почти 3 трлн руб., что на 3,4% меньше по сравнению с показателем на конец 2018 г. На 31 декабря 2018 г. на счетах компании находились 3,1 трлн руб. В отчетности компания не сообщает о том, в каких банках хранит деньги. Не раскрывает «Сургутнефтегаз» и как распределены между валютами его накопления на депозитах. В 2017 г. в отчетности компании говорилось, что финансовые активы группы размещаются на депозитных счетах преимущественно в долларах США.

«Сургутнефтегаз» – публичная компания без крупных контролирующих акционеров. Акции компании распределены между многочисленными миноритариями, ни один из которых не владеет пакетом более 5%. Компания занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья, ведет переработку нефти и газа.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Зеленский официально назвал кандидата на должность премьера Украины

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьера. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Верховной рады.

«Вношу по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" <...> представление о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины», – говорится в документе.

35-летний Гончарук в последние три года руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования» (BRDO), который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Он также был советником Степана Кубива, министра экономического развития и торговли в предыдущем украинском правительстве, которое возглавлял Владимир Гройсман.

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины, на которых партия Зеленского «Слуга народа» набрала большинство – 254 из 450 мандатов. Она получила возможность формировать правительство, не вступая в коалицию с другими партиями.

Сразу после выборов в Раду Зеленский заявлял, что новый премьер должен быть «гуру экономики» и способен брать на себя большую ответственность. Зеленский также подчеркнул, что это должен быть «абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ оценил обязательства СК «Респект» перед фондом дольщиков в 4,5 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Объем обязательств страховой компании «Респект» перед Фондом защиты прав граждан до отзыва у нее лицензии составлял 4,5 млрд руб., сообщил представитель Центробанка.

Согласно законодательству, страховщики застройщиков должны до 22 августа передать в фонд ответственность и часть премии за неистекший период страхования. Однако руководство СК «Респект» не передало временной администрации имущество, документы и базы данных, подтверждающие заключение договоров. ЦБ сообщил об этом в правоохранительные органы.

«Учитывая отсутствие у временной администрации доступа к документации страховой организации, осуществить перечисление оставшейся части страховой премии по договорам страхования в установленные законом сроки не представляется возможным», – сообщили в ЦБ. Временной администрацией запрашиваются копии договоров страхования у застройщиков, а также копии иных первичных документов, имеющихся в распоряжении застройщиков.

Суммарные обязательства остальных действующих 11 компаний, ранее страховавших застройщиков, составили 3,6 млрд руб. Половину этих средств уже перечислили.

Временная администрация направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о банкротстве «Респекта», в случае банкротства требования кредиторов будут исполняться в рамках конкурсного производства.

«Респект» был лидером страхования гражданской ответственности застройщика по размеру премий, но в декабре 2018 г. ЦБ запретил ему заниматься этим видом деятельности. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Pernod Ricard купила производителя бурбона Jefferson's за $223 млн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Французский производитель алкогольной продукции Pernod Ricard SA договорился о покупке американской компании Castle Brands, также выпускающей спиртные напитки. Сумма сделки составит около $223 млн, говорится в пресс-релизе Pernod Ricard.

В результате французская компания станет владельцем брендов бурбона Jefferson's, виски Clontarf Castle и Knappogue Castle, рома Goslings. Выручка Castle Brands за год по 30 июля составила $95,8 млн. Основной прирост выручки компании обеспечивает бурбон Jefferson's.

Pernod Ricard ранее сообщила о сокращении прибыли в 2019 финансовом году на 8% до 1,5 млрд евро, но зафиксировала рост выручки на 5,3% до 9,18 млрд евро. Акции компании в четверг подорожали почти на 3% на новостях о покупке Castle Brands.

Политика
Новости

Представитель Зеленского назвал кандидата в министры энергетики Украины

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На должность министра энергетики и экологии Украины предложен руководитель сектора «Энергетика» в BRDO Алексей Оржель. Об этом после заседания партии «Слуга народа» заявил Андрей Герус, депутат Верховный рады от этой партии и представитель украинского президента Владимира Зеленского в кабинете министров, передает «Интерфакс-Украина».

«Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем», – подчеркнул он.

Better Regulation Delivery Office (BRDO, Офис эффективного регулирования) – экспертно-аналитический центр, который финансируется Европейским союзом. В его задачи входит улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулирование развития предпринимательства и налаживания публичного диалога между бизнесом и властью, говорится на сайте организации. До недавнего времени BRDO возглавлял Алексей Гончарук, которого «Слуга народа», по словам Геруса, предложит на пост премьера Украины.

В конце этого года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину в Европу. Стороны до сих пор не подписали соглашения.

Партия Зеленского «Слуга народа» в результате внеочередных выборов 21 июля набрала большинство – 254 из 450 мандатов. Она получила возможность формировать правительства, не вступая в коалицию с другими партиями.

Бизнес
Новости

Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС». Источник «Интерфакса», близкий к «Газпрому», уточнил, что зарплаты вырастут именно у рабочего персонала, а не у сотрудников центрального аппарата монополии.

Оклады у рабочих «Газпрома» будут проиндексированы на уровень, значительно превышающий рост цен. По итогам июля годовая инфляция составила 4,6%, и Минэкономразвития ожидает ее дальнейшего снижения.

По словам Миллера, за производственными и финансовыми успехами – люди, которые их обеспечивают. В первом полугодии чистая прибыль «Газпрома» выросла на 32,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 878,64 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО за II квартал. Чистая прибыль за апрель – июнь выросла на 16% до 300,59 млрд руб., выручка сократилась на 2,6% до 1,78 трлн руб.

EBITDA компании снизилась на 13% до 497,339 млрд руб.

«Газпром» на данный момент – самая дорогая компания России. В июле монополия продала неизвестному покупателю 2,93% собственных акций за 139 млрд руб.

Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» запустил доставку посылок в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс.Такси» запустил в Москве услугу доставки водителями небольших посылок, сообщается в блоге сервиса.

Как отмечается в сообщении, заказать услугу так же просто, как и такси, но есть одно отличие – необходимо указать номер телефона получателя. Получателю будет отправлено смс со ссылкой на сайт, где можно будет отслеживать движение автомобиля по маршруту. Клиенту необходимо отнести посылку к машине и передать водителю, а получателю – выйти за ней и забрать, когда машина подъедет к пункту назначения.

Минимальная цена заказа – 249 руб., в нее входят первые шесть минут и 2 км поездки. Оплатить услугу можно картой, Apple Pay или Google Pay.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет, отмечает «Яндекс.Такси». Посылка должна помещаться в машину и быть не тяжелее 20 кг. Нельзя отправлять вещь, которая может испортить салон автомобиля, к примеру растение в горшке или жидкость в открытой таре. Нельзя перевозить и животных без сопровождения. В рамках услуги разрешено отправлять чемоданы, цветы, документы, пакеты с вещами, но запрещено – велосипеды, стиральные машинки или торшеры, приводит в пример сервис.

В Москве услуга заработает в течение нескольких дней, а позже появится в других городах России, отметил «Яндекс.Такси».

Сервис такси Gett запустил службу доставки посылок Gett Delivery в Москве в 2016 г. В следующем году она появилась в других городах – Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. В рамках сервиса существует ограничение по весу – 20 кг – и по размеру – 170x170x170 см.

Политика
Новости

СМИ: Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме, этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, режиссера поместили в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, в рамках процесса обмена между Россией и Украиной. Информацию об этапировании Сенцова в Москву подтвердил источник ТАСС.

О том, что Сенцова вывезли из колонии в ЯНАО, первым 29 августа написало издание Baza. Куда вывезли режиссера, канал не уточнял. Адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова, написал в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина сказала РБК, что пока у нее нет информации об этапировании Сенцова. Пресс-секретарь ФСИН России не ответила на запрос издания.

Накануне, 28 августа, суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Он был обвинен на Украине в государственной измене. Изменение меры пресечения журналисту произошло на фоне обсуждения между Россией и Украиной обмена удерживаемых лиц. РБК писал, что речь идет об обмене «33 на 33» без учета Вышинского, который может быть обменян по особой схеме. Адвокаты журналиста говорили, что он не будет участвовать в обмене. Будет ли освобожден в этот раз Сенцов, источники РБК сказать затруднялись.

Провести обмен Сенцова на Вышинского в июле этого года предложил офис президента Украины Владимира Зеленского. В июне 2018 г. во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена Сенцова на Вышинского. Он отметил, что журналист был задержан за «прямую профессиональную деятельность», в то время как режиссер – за подготовку террористического акта. «Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые», – подчеркнул Путин.

В 2015 г. Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Он был отправлен в колонию в городе Лабытнанги (ЯНАО).

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow