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Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами

Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор службы Виктор Золотов. По его словам, оборудование нужно для фиксации обстановки во время несения службы, в том числе при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Золотов также отметил, что в Росгвардии проходит согласование проект ведомственного приказа о нагрудном знаке. Он отметил, что при принятии этих решений требуется учет вопросов не только финансово-экономического обеспечения, но и правового.

В 2017 г. Росгвардия проводила тендер на поставку для войсковой части в Подмосковье персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки, оснащенных датчиками нападения, при срабатывании которых запись будет вестись автоматически. Стоимость одного устройства — 365 000 руб., цена контракта — 1,825 млн руб.