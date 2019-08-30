Политика

Новости

СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии

Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, включая базу российских паспортов, отмечают журналисты. Кроме того, адрес в Санкт-Петербурге, который он указал при подаче документов на визу, тоже оказался несуществующим. Загранпаспорт на имя Соколова был напечатан 18 июля 2019 г., документы на визу он подал во французское консульство 29 июля, а датой выезда он указал 30 июля.

Соколов не смог бы пройти российский пограничный контроль по своему паспорту, так как система автоматически соотносит данные из документа с системой Роспаспорт, где его нет, говорится в расследовании. Поэтому журналисты пришли к выводу, что он либо проходил границу в особом порядке, либо на тот момент был в системе, но позднее информацию о нем оттуда удалили. Оба варианта невозможны без официального вовлечения российских спецслужб. При этом правоохранительные органы в Германии обнаружили у подозреваемого в убийстве татуировки, поэтому журналисты предполагают, что он не был кадровым сотрудником.

Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он вину не признает.