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Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам кремлевского чиновника, уже 17 лидеров государств подтвердили участие в праздновании. В числе согласившихся приехать в Москву – президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, рассказал Ушаков.

В Москве также ждут подтверждения от Монголии, возможно, это произойдет во время визита Путина в эту страну 3 сентября. Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Такое предложение было озвучено Путиным в Осаке во время переговоров с Трампом. Белый дом по итогам встречи заявил, что Путин и Трамп обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу и договорились дальше работать в области контроля над вооружениями. Как уточнил Ушаков, президент США ответа пока не дал.