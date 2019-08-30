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При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС. По предварительным данным, два человека погибли, еще пять пострадали. Всего на борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров.

Самолет выполнял полет из местности Ус-Хатын рядом с Якутском в населенный пункт Суордах. Примерно в 400 км от точки вылета, в районе озера Себян-Кюэль, Ан-2 совершил вынужденную посадку. Спасатели добирались к месту происшествия на вертолете.

Пострадавшие были доставлены в больницу Якутска для оказания необходимой помощи. Другие подробности инцидента пока не приводятся. О причинах крушения информации тоже нет. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.