В Северной Корее изменили конституцию ради нового статуса Ким Чен Ына
Парламент КНДР одобрил поправки в конституцию, согласно которым Ким Чен Ын официально стал главой страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно новой редакции конституции, Ким Чен Ын как председатель Госсовета КНДР считается верховным лидером партии, государства и вооруженных сил. Ранее в конституции он просто назывался «верховным лидером», который командовал военной силой страны.
Последовательный пересмотр конституции беспрецедентен и Ким Чен Ын становится самым влиятельным лидером со времен его деда Ким Ир Сена, заявила Reuters аналитик американского сайта о КНДР NK News Рейчел Ли. Однако другие опрошенные агентством аналитики считают, что эти изменения просто придали официальный статус власти, которой Ким Чен Ын уже обладает как верховный лидер.