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МВД оценило число участников шествия в Москве

По данным властей, в несогласованном шествии на Бульварном кольце приняли участие около 750 человек. Такая цифра приводится на сайте столичного главка МВД.

Шествие против политических репрессий, организованное московским штабом Алексея Навального, состоялось 31 августа в центре Москвы. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

В отличие от предыдущих массовых протестов в этот раз шествие прошло мирно, задерживать протестующих не стали. В конечной точке маршрута участников акции ждали сотрудники Росгвардии, которые не дали им пройти на Тверскую улицу, но силу к протестующим не применяли.

По оценкам корреспондентов «Ведомостей», участников акции было больше, чем 750. Приблизительная оценка — 3000-5000 человек, точне оценить было сложно.

Как прошло шествие против политических репрессий